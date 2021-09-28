Có thân cách mấy cũng không nên cho người khác mượn 5 món đồ vật này, kẻo rơi vào cảnh hao hụt tài vận, may mắn tiêu tan

Sau đây là 5 món đồ tuyệt đối không nên cho người khác mượn , biết để tránh rơi vào tình cảnh hao hụt tài vận, may mắn tiêu tan nhé:

Vào ngày sinh nhật nhiều người thường có xu hướng mua ví tặng bạn bè. Tuy nhiên, đây là việc không nên một chút nào, tốt nhất hãy để họ tự lo. Còn nếu tặng vợ, tặng chồng của mình thì có thể vì lộc lá đâu cũng vào nhà mình mà thôi.

Dù ví tiền có rách, hỏng hay cũ thì cũng không nên mang tặng cho người khác. Đây là vật phong thủy tượng trưng cho tiền bạc, mang cho người khác tức là cho tiền của mình vào túi người đó.

Ví tiền là vật phong thủy tượng trưng cho tiền bạc, mang cho người khác tức là cho tiền của mình vào túi người đó. Ảnh minh họa: Internet

Thẻ căn cước công dân

Thẻ căn cước công dân là đồ vật ghi rõ thông tin cá nhân cụ thể của từng người. Đó là món đồ quan trọng, không chỉ trong ý nghĩa phong thủy mà còn trên khía cạnh thực tế, bạn đều không được cho người khác mượn thẻ căn cước công dân của mình.

Một khi cho người khác mượn, thông tin cá nhân của bạn rất dễ bị đánh cắp. Người khác có thể mạo danh bạn để làm những việc xấu vi phạm pháp luật. Từ đó mà gây ra nhiều rắc rối cho chính bạn.

Đồng hồ

Đồng hồ là đồ vật để xem giờ, biết được thời gian. Nhưng các kim của đồng hồ quay vòng 360 độ tượng trưng cho một Thái Cực. Chính vì thế đeo đồng hồ còn là một hành động mang hàm ý mong muốn được vượng tài phát lộc, thời vận hanh thông.

Khi kim đồng hồ nhích từng chút về phía trước, điều đó biểu trưng cho cuộc sống đang chảy trôi và dần mất đi. Bởi vậy việc cho mượn đồng hồ theo quan niệm phong thủy cũng không khác gì việc cho người khác mượn thời gian của bạn. Đó là lý do mà bạn đừng nên cho người khác mượn đồng hồ, dù mối quan hệ giữa hai người có thân thiết tới đâu.

Việc cho mượn đồng hồ theo quan niệm phong thủy cũng không khác gì việc cho người khác mượn thời gian của bạn. Ảnh minh họa: Internet

Dao

Trong cuộc sống hàng ngày, dao là một vật dụng để chế biến thực phẩm ở nhà bếp. Thế nhưng dao cũng là thứ vũ khí sắc bén, thậm chí còn là một hung khí giết người. Khi bạn cho người khác mượn dao nghĩa là bạn đã trao cho họ thứ hung khí nguy hiểm. Từ đó dẫn đến khả năng bạn đang tự rước lấy hiểm họa cho mình.

Tuy nhiên trong các cuộc gặp mặt, việc mượn một con dao nhỏ để gọt trái cây là điều có thể chấp nhận được.

Tiền

Trong mối quan hệ giữa các cá nhân, việc vay tiền của người khác là điều không hiếm lạ gì. Ai cũng có lúc khó khăn, thiếu thốn tiền bạc hoặc làm ăn thất bát cần sự giúp đỡ. Cho bạn bè, người quen vay tiền cũng không phải là điều gì xấu.

Tuy nhiên, theo quan niệm thì khi cho người khác vay tiền, bạn nên tránh hai thời điểm đó là vào mùa xuân và lúc sáng sớm.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!