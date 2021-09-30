Chỉ cần nhìn sơ qua ngón chân cũng có thể dễ dàng biết được tương lai của một người có thành công hay là thất bại

Tâm linh - Tử vi 30/09/2021 12:45

Theo như nhân tướng học, chỉ cần thông qua nét tướng ngón chân cũng có thể nói lên số mệnh thành bại của một người trong tương lai.

Nhìn tướng ngón chân cái

Khi một người có tướng ngón chân cái dài hơn tất cả các ngón khác, bạn là người rất thông minh, sáng tạo và luôn luôn có thể nghĩ ra các phương án độc đáo để giải quyết vấn đề. Bạn là người giàu ý tưởng đột phá. Tuy nhiên, có thể bạn sẽ gặp khó khăn khi cần phải tập trung và là người hay bỏ cuộc nửa chừng.

Ngược lại, nếu như trên bàn chân của bạn ngón cái không phải là ngón dài nhất, bạn là một người làm việc đa nhiệm tuyệt vời. Trong cuộc sống bạn là người  thông minh tài giỏi có khả năng ngoại giao, đàm phán tài ba và hoàn thành hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Nhìn tướng ngón thứ hai 

Trong nhân tướng học nếu như một người có ngón thứ hai càng dài thì bạn càng có khả năng lôi cuốn, dẫn dắt mọi người. Điều đó cũng đồng nghĩa bạn là người giàu nhiệt huyết, tháo vát và luôn dám đấu tranh cho điều mình tin tưởng. Bạn luôn là người khởi xướng mọi việc và cho mọi người thấy sự khát khao trong bạn khi bạn tin tưởng điều bạn làm là đúng đắn.

Tuy nhiên, nếu như ngón này ngắn hơn không có nghĩa là bạn không thể đấu tranh vì bản thân, mà điều đó cho thấy bạn điềm đạm, bình tĩnh và không bao giờ nhảy bổ vào mọi thứ. Bạn luôn suy nghĩ thấu đáo và chờ đợi thời cơ để thực hiện điều bạn cảm thấy cần thiết.

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Trong nhân tướng học nếu như một người có ngón thứ hai càng dài thì bạn càng có khả năng lôi cuốn, dẫn dắt mọi người. Ảnh minh họa: Internet

Nhìn vào tướng ngón thứ ba

Tử vi học và nhân tướng học cho biết một người nếu ngón chân thứ hai càng dài thì bạn càng năng động, nhiều tài vặt và giỏi xoay xở trong công việc. Mục đích trọng tâm của bạn là thành công trong công việc. Mặt khác, bạn có thiên hướng tập trung quá nhiều vào công việc và bỏ quên nhiều thứ thú vị khác của cuộc sống.

Ngược lại, một người có ngón thứ ba ngắn hơn, bạn là người dễ thoả mãn và thích hưởng thụ cuộc sống. Không có gì có thể khiến bạn lo lắng. Một số người nói bạn lười biếng và thiếu động lực còn bạn với khẩu hiệu “Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ” nên bạn luôn đề cao sự hưởng thụ.

Tướng ngón chân áp út

Một người nếu như ngón thứ tư dài và thẳng, gia đình luôn là ưu tiên lớn nhất cuộc đời bạn. Nếu bạn có vấn đề trong đời tư, với bạn đời, gia đình hay tình yêu. Đức tính tốt nhất của bạn là khả năng lắng nghe vấn đề của người khác rồi cố gắng giải quyết vấn đề đó. Dù vậy, sự hạnh phúc của bạn bị ảnh hưởng khá nhiều do các vấn đề xuất phát từ gia đình.

Còn nếu ngón này ngắn hơn, bạn sẽ lơ là bỏ quên trách nhiệm đối với gia đình và tình yêu mà tập trung nhiều hơn vào các thứ khác.

Chỉ cần nhìn sơ qua ngón chân cũng có thể dễ dàng biết được tương lai của một người có thành công hay là thất bại - Ảnh 2
Một người nếu như ngón thứ tư dài và thẳng, gia đình luôn là ưu tiên lớn nhất cuộc đời bạn. Ảnh minh họa: Internet

Tướng ngón út

Trong nhân tướng học nếu ngón thứ năm nhỏ, bạn có tính cách trẻ con và không có tinh thần trách nhiệm cao. Giống như trẻ con, bạn dễ mất tập trung và cảm thấy chán nản, liên tục tìm kiếm các thú tiêu khiển mới. Mặc dù bạn luôn luôn là người vui vẻ nhất trong đám đông, bạn cuối cùng cũng phải trưởng thành hơn và bắt đầu đối mặt với những trách nhiệm của cuộc đời mình.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

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