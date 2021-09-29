Phụ nữ sở hữu 3 nét tướng này thường có nhan sắc đỉnh cao ngời ngời, lại có vận đào hoa vô cùng vượng

Theo nhân tướng học, những người phụ nữ sở hữu 1 trong 3 nét tướng này thường đều là những mỹ nhân tuyệt sắc, lại mang trong mình vận đào hoa vô cùng vượng.
- Có thân cách mấy cũng không nên cho người khác mượn 5 món đồ vật này, kẻo rơi vào cảnh hao hụt tài vận, may mắn tiêu tan
- Nếu sở hữu 1 trong 5 nốt ruồi này trên mặt thì không nên xóa, vì tương lai không thành tỷ phú cũng là đại gia
Lông mày thanh tú
Người phụ nữ có lông mày thanh tú thường rất đôn hậu, thông minh sáng dạ, tháo vát đảm đang, vẹn toàn các bổn phận trong gia đình.
Biết nhu biết cương, tiền bạc không quá quan trọng. Nên rất thu hút sự chú ý của nam giới.
Tóc dài và mượt
Phụ nữ có mái tóc mượt và thẳng là người có tính cách ôn hòa, nhã nhặn. Những người này thường luôn cố gắng phấn đấu vươn lên trong âm thầm vì họ có tham vọng khá lớn.
Đây là một trong những tính cách thu hút nhất của người phụ nữ trong mắt đàn ông. Sự cố gắng vươn lên, độc lập và mạnh mẽ thực tế lại chiếm được nhiều tình cảm của cánh mày râu trong thời đại mới hơn là thùy mị, nết na một cách giả tạo.
Cằm nhọn
Tướng cằm nhọn nữ là tướng người thông minh, năng động trong mọi việc. Việc luôn toát ra một nguồn năng lượng mạnh mẽ sẽ thu hút sự chú ý một cách vô tình, khiến không ít anh chàng có sự tò mò về họ.
Vì vậy mà phụ nữ cằm nhọn tướng số khá là tốt, họ rất chuyên tâm vào sự nghiệp, gặt hái được nhiều thành công mà nhiều người phải mơ ước.
Đa phần phụ nữ cằm nhọn tướng số sau 30 tuổi sẽ có cuộc sống phú quý, không phải lo nghĩ về cơm áo gạo tiền.
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