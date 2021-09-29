Phụ nữ sở hữu 3 nét tướng này thường có nhan sắc đỉnh cao ngời ngời, lại có vận đào hoa vô cùng vượng

Tâm linh - Tử vi 29/09/2021 12:25

Theo nhân tướng học, những người phụ nữ sở hữu 1 trong 3 nét tướng này thường đều là những mỹ nhân tuyệt sắc, lại mang trong mình vận đào hoa vô cùng vượng.

Lông mày thanh tú

Người phụ nữ có lông mày thanh tú thường rất đôn hậu, thông minh sáng dạ, tháo vát đảm đang, vẹn toàn các bổn phận trong gia đình.

Biết nhu biết cương, tiền bạc không quá quan trọng. Nên rất thu hút sự chú ý của nam giới.

Tóc dài và mượt

Phụ nữ có mái tóc mượt và thẳng là người có tính cách ôn hòa, nhã nhặn. Những người này thường luôn cố gắng phấn đấu vươn lên trong âm thầm vì họ có tham vọng khá lớn.

Đây là một trong những tính cách thu hút nhất của người phụ nữ trong mắt đàn ông. Sự cố gắng vươn lên, độc lập và mạnh mẽ thực tế lại chiếm được nhiều tình cảm của cánh mày râu trong thời đại mới hơn là thùy mị, nết na một cách giả tạo.

Phụ nữ sở hữu 3 nét tướng này thường có nhan sắc đỉnh cao ngời ngời, lại có vận đào hoa vô cùng vượng - Ảnh 1

Phụ nữ có mái tóc mượt và thẳng là người có tính cách ôn hòa, nhã nhặn. Đây là một trong những tính cách thu hút nhất của người phụ nữ trong mắt đàn ông. Ảnh minh họa: Internet

Cằm nhọn

Tướng cằm nhọn nữ là tướng người thông minh, năng động trong mọi việc. Việc luôn toát ra một nguồn năng lượng mạnh mẽ sẽ thu hút sự chú ý một cách vô tình, khiến không ít anh chàng có sự tò mò về họ.

Vì vậy mà phụ nữ cằm nhọn tướng số khá là tốt, họ rất chuyên tâm vào sự nghiệp, gặt hái được nhiều thành công mà nhiều người phải mơ ước.

Đa phần phụ nữ cằm nhọn tướng số sau 30 tuổi sẽ có cuộc sống phú quý, không phải lo nghĩ về cơm áo gạo tiền.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

Chỉ cần nhìn vào số cuối ngày sinh có thể đoán biết được vận mệnh tương lai của một người là giàu sang hay bần hàn

Chỉ cần nhìn vào số cuối ngày sinh có thể đoán biết được vận mệnh tương lai của một người là giàu sang hay bần hàn

Theo thần số học, mỗi con số gắn liền với mỗi người chúng ta đều có một ý nghĩa và số cuối ngày sinh cũng không ngoại lệ. Chỉ cần nhìn vào con số này có thể phần nào đoán biết được vận mệnh tương lai của một người là giàu sang hay bần hàn.

Xem thêm
Từ khóa:   nét tướng đào hoa nét tướng của phụ nữ nét tướng đào hoa ở phụ nữ

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 54 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 1 giờ 54 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 2 giờ 24 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 2 giờ 54 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 24 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 54 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 4 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch