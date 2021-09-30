Phụ nữ sở hữu 3 nét tướng này, sau 35 tuổi vận khí tăng cao ngất trời, sự nghiệp thăng hoa, gia đình viên mãn

Phụ nữ sở hữu gò má đầy đặn thường là người đức hạnh, hiền thục, bao dung. Họ là người nội trợ đảm đang, giỏi quán xuyến mọi việc trong nhà. Họ cũng là người vợ vượng phu ích tử, mang tài lộc, phúc đức cho chồng con. Phụ nữ như vậy thường cưới được người chồng giỏi giang, thành đạt, sống có trách nhiệm với gia đình.

Theo nhân tướng học, sau 35 tuổi, đa số những người này đều đã trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống. Vì vậy, họ đã đủ trải đời, đủ kinh nghiệm để biết rằng mình muốn gì trong cuộc đời. Từ giai đoạn này trở về sau, họ càng làm việc càng thành công, cuộc sống tương lai chẳng may có sóng gió thì cũng chẳng sao vì họ đã đủ bản lĩnh để vượt qua và biết tìm kiếm cơ hội thăng hoa, kiếm được nhiều tiền.

Trong nhân tướng học, những người sở hữu dái tai dày thường là những người có tướng mặt trường thọ. Ảnh minh họa: Internet

Trong nhân tướng học, những người sở hữu dái tai dày thường là những người có tướng mặt trường thọ, nếu sống lâu thì không những được tận hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý mà còn hưởng luôn cả phước lành của gia đạo, được con cháu báo hiếu trọn đời. Trời sinh những người có phúc tướng này thường là người hiền lành, ít nói, nhưng cũng rất nghiêm khắc.

Trong cuộc sống, những người này không dễ dàng bị ảnh hưởng bởi người khác, họ luôn có chính kiến riêng, bất kể làm gì cũng rất chỉn chu và luôn đặt nhiều tâm huyết. Người có dái tai dày cũng là người biết yêu bản thân mình, biết chăm sóc sức khỏe, nhờ vậy mà họ luôn sở hữu một tinh thần thoải mái, làm được nhiều việc có ích, đặc biệt là biết xây dựng cuộc sống thăng hoa.

Sau 35 tuổi, những người sở hữu phúc tướng này nếu không trở thành đại gia thì cũng là người làm ăn kinh doanh thành đạt. Cuộc sống của họ tuy có gặp bộn bề lo toan, nhưng tất cả chỉ là vào một thời điểm nào đó. Họ là người được trời ban nhiều phước lành, xung quanh luôn có quý nhân, vì vậy càng lớn tuổi sẽ càng thịnh vượng, cuộc sống ấm no không thiếu thứ gì.

Phần lưng tròn và dày

Dạng lưng như thế này trong nhân tướng học, các chuyên gia nhận định rằng, người nữ như vậy sẽ dễ được hưởng lộc trời cho và hay được quý nhân phù trợ. Ảnh minh họa: Internet

Lưng người phụ nữ trong mắt nhìn của nam giới vẫn luôn rất gợi cảm, đặc biệt là với người thắt đáy lưng ong. Nhưng thật ra người nữ nào có bờ vai tròn đầy, phần lưng dày thịt một chút, xét trong tử vi phong thủy cổ nhân gọi đó là nét tướng phát lộc.

Dạng lưng như thế này trong nhân tướng học, các chuyên gia nhận định rằng, người nữ như vậy sẽ dễ được hưởng lộc trời cho và hay được quý nhân phù trợ. Trong công việc, chỉ cần họ siêng năng, bền bỉ, biết bộc lộ bản thân thì dự đoán trong thời gian ngắn sẽ được cất nhắc lên vị trí phù hợp.

Tuy phụ nữ có lưng dày có phần mạnh bạo và dạn dĩ hơn các cô gái mình hạc xương mai, nhưng họ chưa phải tuýp người nữ cường nhân. Nhờ vào sự chăm chỉ và chịu thương chịu khó, họ sẽ tự tích lũy cho mình vốn kinh tế kha khá, khả năng cao là sau tuổi 35 sẽ dễ có lộc điền sản và được hưởng phúc nhà chồng.

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