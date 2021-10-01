Dù có tiện tay đến mấy cũng không nên đem những vật này về nhà, kẻo rước điềm xấu vào người, xui xẻo bủa vây

Đi đường, chắc hẳn ai trong chúng ta cùng từng ít nhất một lần nhìn thấy tiền lẻ hay đồ dùng rơi rớt trên đường. Nhưng bạn có biết đó là thứ đại kị, không mang vào nhà được hay không?

Tất nhiên cũng có trường hợp là người ta làm rơi đồ đạc hay tiền bạc, nhưng cũng có trường hợp người ta cố tình bỏ lại những thứ đó trên đường để giải hạn, giải xui. Khi ấy, nếu bạn đem thứ đó về nhà mình thì cũng là đang rước về điều xui xẻo cho bản thân và gia đình.

Chắc hẳn chúng ta ai cũng đã từng nhìn thấy tiền rơi ngoài đường. Có thể là người đi đường vô tình làm rớt, nhưng cũng có thể là họ cố ý rải tiền để xả xui. Nên khi nhặt tiền rơi ngoài đường đem về cũng là đang mang vận xui vào nhà.

Có những người cố ý rải tiền để xả xui. Nên khi nhặt tiền rơi ngoài đường đem về cũng là đang mang vận xui vào nhà. Ảnh minh họa: Internet

Gương nứt

Theo phong thủy, gương nứt là điều không mấy tốt đẹp, dù là gương nhặt ngoài đường hay gương của chính mình. Quan niệm dân gian cho rằng gương là vật dụng của phụ nữ, nó như bùa bảo vệ cho nhan sắc, tình duyên, hôn nhân gia đình. Vậy nên khi gương nứt thì không nên dùng nữa, việc mang gương nứt nhặt bên ngoài về lại càng kiêng kị.

Ảnh của người lạ

Mỗi tấm ảnh đều ẩn chứa một phần linh hồn của chủ nhân. Nếu người trong ảnh không phải người thân, chúng ta cũng không rõ nguồn gốc người đó sống chết thế nào, thì tốt nhất nên tránh.

Búp bê

Không lạ gì hình ảnh búp bê bị ám trong các phim kinh dị hay trong dân gian cũng dùng búp bê hình người để làm phép bùa chú. Búp bê mang hình người nên dễ trở thành nơi trú ngụ của các vong hồn, sinh ra linh tính và gây rắc rối cho người giữ nó. Tốt nhất không nên mang búp bê “không rõ nguồn gốc” về nhà.

Búp bê mang hình người nên dễ trở thành nơi trú ngụ của các vong hồn, sinh ra linh tính và gây rắc rối cho người giữ nó. Ảnh minh họa: Internet

Hòn đá ven đường

Nhiều người có sở thích trang trí sân nhà bằng đá cuội, tuy nhiên không phải đá cuội nào cũng có thể đem về nhà. Thời xưa, những người chết ngoài đường không được an táng đàng hoàng thường được người đi đường chôn cất giùm, chôn lấy làm phúc nên có thể chỉ dùng những hòn đá cuội ven đường để lấp mộ.

Bởi vậy mà hòn đá ven đường chúng ta nhìn thấy trông có vẻ bình thường nhưng có thể đã được dùng cho việc chôn cất người chết nên nó sẽ mang vong hồn của người đó. Tất nhiên sẽ không tốt lành gì khi chúng ta mang những hòn đá này về nhà.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!