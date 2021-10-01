Có phước ba đời mới sinh vào tháng âm lịch ‘HOÀNG KIM’ này, đường đời luôn được quý nhân tương trợ, hậu vận viên mãn giàu có hơn người

Theo tử vi chiêm tinh học cho biết, những người nào được sinh vào tháng âm lịch hoàng kim này thì đúng là có phước ba đời. Bởi lẽ, đường đời họ luôn được quý nhân tương trợ, hậu vận viên mãn giàu có hơn người.

Tháng 5 âm lịch

Những người sinh vào tháng 5 âm lịch tính cách sôi nổi, hài hước, dễ hòa đồng và luôn được yêu mến. Trong đường đời, họ ít khi gặp họa và không có tiểu nhân ngáng đường, lợi dụng hay phản bội. Bởi vậy, họ làm việc gì cũng suôn sẻ, hanh thông may mắn. Nhìn chung, cuộc đời họ hay gặp quý nhân tìm đến tận cửa nhà giúp đỡ, ở nơi làm việc hiếm khi trục trặc, luôn có người đi trước mở đường nên cuộc sống thường hạnh phúc, vạn sự như ý.

Tháng 6 âm lịch

Những người sinh vào tháng 6 âm lịch có vận mệnh nhàn rỗi. Họ sẽ không bao giờ đưa ra quyết định sai lầm khiến bản thân phải hối tiếc. Trong sự nghiệp, họ được đánh giá là thăng tiến nhanh chóng hơn mong đợi. Chỉ sau 30 tuổi, họ có thể nắm bắt nhiều cơ hội làm ăn, xây dựng cuộc sống lý tưởng. Dù làm ngành nghề gì thì họ cũng thành công rực rỡ. Thêm vào đó, họ luôn làm việc với thái độ thận trọng, quyết tâm nên sẽ ngày càng phát triển vững vàng, thu nhập cao.

Những người sinh vào tháng 6 âm lịch có vận mệnh nhàn rỗi. Họ sẽ không bao giờ đưa ra quyết định sai lầm khiến bản thân phải hối tiếc. Ảnh minh họa: Internet

Tháng 11 âm lịch

Những người sinh vào tháng 11 âm lịch rất tự tin và năng động, mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát. Họ có dũng khí nhưng cũng đầy khéo léo để chiều lòng người khác. Họ là người luôn vận động để đạt đến thành công, thăng hoa khiến đồng nghiệp phải ngưỡng mộ. Nhìn chung, họ có sự nghiệp suôn sẻ. Dù ở giai đoạn nào trong cuộc đời, xung quanh không thiếu quý nhân, giúp tìm được hướng đi đúng đắn. Theo thời gian, họ ngày càng giàu có và mức sống cải thiện đều đặn.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

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