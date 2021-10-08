Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 8/10: Tình cảm, công việc, tiền bạc, Nhân Mã bị hãm hại

Có vẻ như Bạch Dương đang không chú ý đến cảm xúc của người bên cạnh mình thì phải. Cung hoàng đạo này cần chú ý hơn đến mọi lời nói và hành động của mình. Có như vậy, bạn mới có thể gặt hái được những thành công và được mọi người yêu mến, giúp đỡ.

Công việc: Tử vi 12 cung hoàng đạo cho thấy bạn được người khác tâng đến tận mây xanh nhưng liên tục quên nhiệm vụ của mình.

Tình cảm: Bạch Dương nên cảnh giác hơn khi có người đang nhòm ngó chuyện tình cảm của bạn và người ấy.

Tiền bạc: Chỉ vì những chuyện không hay trong công việc mà bạn đánh mất những vận may trong tiền bạc.

Con số may mắn trong ngày: 15, 78

Kim Ngưu

Ngày hôm nay, chòm sao này sẽ rất nồng nhiệt và đòi hỏi nhiều sự quan tâm từ nửa kia của mình. Kim Ngưu có cảm xúc rất nồng nàn, và luôn luôn mong muốn sẽ thể hiện tình cảm cho mọi người xung quanh được biết mình đang rất hạnh phúc.

Tình cảm: Có thể vì sự ảnh hưởng của Mặt Trời mà bạn gây nhiều xích mích với người ấy. Công việc: Kim Ngưu cần tập trung hơn vào những mục tiêu chính của mình bởi lẽ cần chuẩn bị rất nhiều. Tiền bạc: Cung hoàng đạo này sẽ có sự thay đổi lớn về mặt tài chính. Con số may mắn trong ngày: 12, 55

Song Tử

Song Tử mong muốn có được những sự thay đổi tốt đẹp trong mắt người đối diện, để họ có cái nhìn khác về bạn. Chòm sao này không phải là người chỉ có hứng thú nhất thời mà sẽ luôn được đánh giá là rất cao trong khi giải quyết mọi chuyện.

Tình cảm: Song Tử có thái độ không tốt với người ấy và gia đình của họ chỉ vì bạn đang quá coi trọng người ấy.

Công việc: Trong công việc, Song Tử nếu phải lưu ý gì thì bạn phải lưu ý lại nếu không sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi đấy.

Tiền bạc: Trong chuyện tiền bạc, Song Tử nên sòng phẳng thì hơn.

Con số may mắn trong ngày: 24, 44

Cự Giải

Cự Giải rất chín chắn trong suy nghĩ, hành động, do đó mà đi đến đâu bạn cũng có được mọi người xung quanh rất yêu mến và đón nhận. Đây chính là tín hiệu đáng mừng cho các bạn đang độc thân. Bởi vì biết đâu, từ đó bạn sẽ tìm được nửa kia cho mình thì sao.

Tình cảm: Cự Giải có được sự quan tâm của người ấy thì bạn đừng bỏ qua vì rất có thể họ sẽ vì những chuyện đó mà tự ti đấy.

Công việc: Cự Giải hãy tự giải quyết những việc của mình đi đừng để người khác phải lo cho bạn nữa.

Tiền bạc: Bạn có những khoản chi tiêu rất lớn.

Con số may mắn trong ngày: 24, 45

Sư Tử

Hôm nay Sư Tử sẽ quyết định sẽ vào để bếp nấu những món ăn ngon dành cho người ấy, giúp, để tình cảm được hâm nóng. Bạn tin rằng người ấy sẽ cảm nhận được sự chân thành trong những món ăn mà bạn dành cho họ.

Tình cảm: Sư Tử mong muốn được người ấy giúp đỡ mình trong chuyện kinh tế nhưng không được.

Công việc: Sư Tử rất khó có thể thực hiện được mục tiêu của mình.

Tiền bạc: Bạn nên cẩn trọng hơn trong chi tiêu.

Con số may mắn trong ngày: 23, 67

Xử Nữ

Xử Nữ là người trong cả hành động và suy nghĩ sẽ đều rất cẩn trọng, bạn không muốn bản thân gặp phải bất cứ sơ suất nào cả. Hôm nay, Xử Nữ mong muốn rằng bản thân sẽ nhận được sự quan tâm và tin tưởng từ mọi người.

Tình cảm: Xử Nữ cần một chút thời gian để suy nghĩ lại vì thời gian gần đây người ấy có những lúc không thật sự quan tâm đến bạn.

Công việc: Đừng tỏ ra “bình chân như vại” vì thời điểm này bạn không chắc có những chuyện gì sẽ xảy ra với bạn và người ấy được đâu.

Tiền bạc: Cung hoàng đạo này cần biết cách chi tiêu hơn.

Con số may mắn trong ngày: 78, 99

Thiên Bình

Thiên Bình là một người tinh tế, tuy nhiên rất có thể hôm nay sẽ gặp phải những chuyện hết sức áp lực và khó để có thể giải quyết được. Chỉ những câu nói bâng quơ nhưng cũng có thể khiến Thiên Bình khó chịu và bức xúc. Chòm sao này nên học cách xác định đích đến cho bản thân để có sự phấn đấu và cố gắng hơn.

Tình cảm: Thiên Bình không thể phủ nhận được mọi quyết định của người khác, vì vậy hãy cố gắng tôn trọng họ thì tốt hơn.

Công việc: Thiên Bình hãy học cách lắng nghe trước nhé vì bạn cũng cần tĩnh lại để lắng nghe nhiều hơn nữa.

Tiền bạc: Chòm sao này cần phải chi tiêu hợp lý hơn nữa.

Con số may mắn trong ngày: 32, 78

Bọ Cạp

Bọ Cạp là người rất có năng lực trong công việc và luôn được đánh giá rất cao. Thế nhưng, chòm sao này lại không dễ hành động một mình được, mà luôn cần có đồng đội và mọi người giúp đỡ. Lời khuyên cho Bọ Cạp hãy lập kế hoạch chi tiết và chắc chắn nhất, để tránh nguy cơ xảy ra những sai sót.

Tình cảm: Bọ Cạp có những lúc không thật sự chú tâm đến người ấy, bởi vậy họ cảm thấy rất tự ti.

Công việc: Trong công việc, Bọ Cạp liên tục chèn ép cấp dưới khiến cho họ cảm thấy rất khó chịu với bạn.

Tiền bạc: Cung hoàng đạo này không nên cho ai vay tiền là tốt nhất.

Con số may mắn trong ngày: 42, 79

Nhân Mã

Nhân Mã hãy nên biết cách chấp nhận rủi ro như là một điều tất yếu. Để có thể hạn chế được những sai sót không đáng có mà bản thân gây ra, bạn nên biết điểm mạnh của mình ở đâu và tập trung vào đó để có thể giảm thiểu những sai sót.

Tình cảm: Nhân Mã không lường trước được mọi hậu quả sẽ xảy đến trong công việc sắp tới của mình.

Công việc: Bạn hãy cảnh giác hơn với những chuyện sắp xảy ra để người khác biết rằng bạn không dễ hãm hại.

Tiền bạc: Chuyện tiền bạc đừng để ai nắm thóp nhé.

Con số may mắn trong ngày: 31, 56

Ma Kết

Ma Kết có thể sẽ được trao cơ hội nhưng không dễ chút nào. Chòm sao này biết được lợi thế của mình ở đâu và tận dụng nó một cách triệt để. Trong công việc, bạn khiến cho mọi người phải trầm trồ bởi cách suy nghĩ thông minh và những ý tưởng độc đáo của mình.

Tình cảm: Dù bạn có cố gắng đến mấy cũng không hiểu được rằng tại sao người ấy lại luôn khó chịu với bạn.

Công việc: Cung hoàng đạo này chỉ vì những chuyện trong quá khứ mà bạn không muốn nhắc lại nhưng ảnh hưởng lớn đến hiện tại.

Tiền bạc: Ma Kết nên chú ý đến khoản chi tiêu hiện tại.

Con số may mắn trong ngày: 10, 45

Bảo Bình

Bảo Bình trở nên hào phóng với mọi người xung quanh. Chòm sao này sẽ có thể sẵn sàng giúp đỡ hoặc bỏ qua lỗi lầm của người khác mà không cần tính toán thiệt hơn. Bạn vẫn luôn rất cố gắng để hoàn thành xuất sắc được mọi công việc được giao phó.

Tình cảm: Bảo Bình thời gian này cần phải tách người ấy ra một chút để bình tâm suy nghĩ lại những chuyện đang xảy ra gần đây nhé.

Công việc: Cung hoàng đạo này thời gian gần đây có những chuyện khó có thể bạn thực hiện được như mong muốn.

Tiền bạc: Bảo Bình nên cẩn trọng hơn trong cách sử dụng tiền bạc.

Con số may mắn trong ngày: 44, 89

Song Ngư

Song Ngư thể hiện là người rất thông minh và cẩn thận. Ngày hôm nay cho thấy được sự khôn khéo, và giỏi ứng xử của bạn. Chòm sao này luôn biết bản thân sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề và cần phải giải quyết, nhưng cung hoàng đạo này vẫn luôn có thái độ tự tin và sẵn sàng để chiến đấu đến cùng.

Tình cảm: Song Ngư không muốn để người khác biết chuyện của mình nên liên tục giấu không dám nói.

Công việc: Bạn nên cẩn trọng hơn để tránh người khác nhòm ngó đến mình vì có thể họ sẽ gây sóng gió cho công việc của bạn đấy.

Tiền bạc: Cung hoàng đạo này nên chi tiêu hợp lý hơn.

Con số may mắn trong ngày: 15, 77

*Bài viết chỉ mang tính chất chiêm nghiệm cho quý độc giả

Ảnh minh họa: Internet