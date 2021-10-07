Đúng 0 giờ ngày 9/10/2021, những con giáp này khởi sắc chuyện làm ăn, công danh sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quan

Tuổi Mùi có thể đạt được thành công đáng kể, sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng đến bất ngờ. Kết quả này hoàn toàn là do những kinh nghiệm mà con giáp này tích lũy được trong suốt thời gian vừa qua, nhờ vậy mà mang lại những cơ hội thay đổi vận mệnh cho chính mình.

Bên cạnh đó, tuổi Mùi cũng nên quan tâm tới sức khỏe của mình nhiều hơn. Bản mệnh nên giảm tải bớt công việc, ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ để loại bỏ những nguy cơ gây tổn hại đến cơ thể của mình nhé. Con giáp này cũng có thể đi dạo phố đẻ giải tỏa căng thẳng hoặc độc cuốn sách yêu thích.

Bản mệnh nên vận dụng những lợi thế đó một cách khôn ngoan, phát huy những gì đã có và tiếp tục học hỏi những điều mới để bổ sung cho những điều còn thiếu sót. Nếu duy trì được tình trạng này, chẳng mấy chốc con giáp này sẽ đạt được vị trí mà mình mong muốn.

Tuổi Dậu

Đường công danh sự nghiệp của tuổi Dậu được quý nhân phù trợ nên phát triển thuận lợi, dù gặp phải chút trở ngại nhưng cũng không đáng lo lắm. Con giáp này cứ tự tin bước về phía trước, chỉ cần chăm chỉ và nỗ lực nhiều hơn sẽ đạt được những thành quả xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra.

Đường công danh sự nghiệp của tuổi Dậu được quý nhân phù trợ nên phát triển thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình duyên hài hòa tốt đẹp, bản mệnh sẽ có được hạnh phúc khi mà bản mệnh nhận được sự quan tâm, chăm sóc tận tình với yêu thương đong đầy trong mắt của người ấy. Hợi Sửu tương hội, con giáp này biết mình đang có được điều quý báu trong tay, không phải lúc nào cũng có thể nắm giữ được hạnh phúc lớn đến vậy.

Chình vì thế con giáp này cần hết sức trân trọng giữ gìn như con ngươi của mắt mình. Chính Ấn ở bên, phương diện tài lộc của bản mệnh đang có dấu hiệu thăng tiến rõ ràng. Người tuổi Dậu tập trung hết sức cho công việc, cả thời gian rảnh nếu cần cũng dùng để làm việc mà chẳng hề tính toán gì.

Tuổi Tý

Vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Tý rất thuận lợi. Nếu con giáp này đang chờ kết quả cho đề xuất vị trí cao hơn thì có thể nhận được tin tốt lành. Dường như mọi chuyện trở nên suôn sẻ đến bất ngờ. Chính Quan hộ mệnh, bản mệnh chỉ cần làm mọi thứ đúng theo kế hoạch đề ra là đâu vào đó hết cả.

Vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Tý rất thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Nếu xung quanh là những người tốt thì con giáp này chắc chắn cũng sẽ dần tốt lên. Họ luôn sẵn sàng nghe tuổi Tý giãi bày tâm sự, chia sẻ về những ước mơ, nguyện vọng trong cuộc sống. Vì thế hãy đối đãi thật tốt với bạn bè của mình, hay kể cả những người mới quen hoặc chưa bao giờ gặp trước đó.

Nhân duyên vượng, đào hoa khoe sắc nên khả năng thu hút người khác phái của con giáp này cũng tăng lên. Bản mệnh hãy bình tĩnh để lựa chọn người phù hợp với mình. Đừng bị hoa mắt bởi những thứ hào nhoáng, hãy nhìn sâu vào tâm hồn của đối phương để biết được vị trí của mình đến đâu.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.