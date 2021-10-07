Nửa sau tháng 10/2021, 3 con giáp này có số đào hoa, tình duyên thuận lợi, tâm tình vui tươi

Nửa sau tháng 10 này, đường tình duyên của người tuổi Thìn nhìn chung là tốt đẹp. Tuổi Thìn vốn là người chăng mấy khi chủ động trong tình yêu. Nhưng không phải vì thế mà bạn chịu cảnh cô đơn. Đối với những bạn còn độc thân, dù vẫn chưa tìm được cho mình "một nửa hoàn hảo" nhưng bạn cũng không vì thế mà buồn phiền.

Sức quyến rũ của bạn tăng vọt khiến cho số lượng "fan" trở nên đông đảo hơn, đây chính là thời điểm vô cùng thích hợp để bạn tìm được cho mình ý trung nhân. Đối với tuổi Thìn đã có đôi thì đây là một tháng hài hòa và hạnh phúc. Chuyện tình cảm tốt đẹp khiến cho tâm trạng bạn cũng thoải mái và hăng hái hơn trong mọi chuyện.

Đây sẽ là thời điểm khá may mắn cho tuổi Ngọ, đặc biệt là trên phương diện tình cảm. Với người độc thân, bạn có nhiều cơ hội để gặp được người trong mộng. Chính vì vậy, thay vì rụt rè không dám thể hiện tình cảm mà để cho người ấy "lướt qua đời mình" thì hãy dùng những hành động nhỏ và tinh tế để khiến đối phương đoán biết được.

Đừng bỏ cuộc chính là lời khuyên dành cho tuổi Ngọ trong tháng này. Ngược lại, với những tuổi Ngọ đã có đôi thì chuyện tình cảm lại không mấy suôn sẻ. Tính khí nóng nảy và cố chấp của bạn khiến mối quan hệ trở nên căng thẳng và mệt mỏi. Nếu không thể kiểm soát được cảm xúc nhất thời thì cuộc đời độc thân sớm quay trở lại với tuổi Ngọ đấy!

Đây sẽ là thời điểm khá may mắn cho tuổi Ngọ, đặc biệt là trên phương diện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Nửa sau tháng 10, chuyện tình cảm của người tuổi Hợi ổn định hơn rất nhiều. Người độc thân sẽ dễ dàng tìm được người trong mộng của mình nếu thực sự mong muốn có một mối quan hệ nghiêm túc vào lúc này. Thế nhưng, hãy hạ bớt cái tôi xuống vì có vẻ như đối phương đang thấy bạn là người hơi cao ngạo và... "chảnh".

Đối với cặp đôi tuổi Hợi, nếu cảm thấy không hài lòng điểm gì ở đối phương, bạn có thể thẳng thắn bày tỏ quan điểm, đừng chỉ im lặng và hờn dỗi. Cứ giữ mãi sự bất bình trong lòng thì khi mọi chuyện bùng phát sẽ rất khó để tiếp tục duy trì mối quan hệ.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.