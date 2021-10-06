Giỏi cam chịu, làm tất cả chỉ vì chồng con, 3 con giáp này chính là người vợ lý tưởng, người mẹ mẫu mực của mọi nhà

Người tuổi Thân cũng là con giáp nữ giỏi cam chịu nhưng theo cách mà họ tin là đúng nhưng không được nhận sự đồng tình của mọi người vì không ai là không nổi giận khi họ là cô gái hiện đại nhưng lại sẵn sàng hi sinh mọi sở thích của mình chỉ để chăm lo cho chồng, cho con.

Phụ nữ tuổi Thân nên nhớ rằng, đàn bà tận tụy bao năm chỉ muốn được chồng thương yêu, công nhận công lao của vợ. Nhưng mấy ông chồng nhận ra sự hy sinh của vợ? Hạnh phúc đến từ sự chung tay vun xới của 2 người chứ không phải sự hi sinh từ một phía như bạn vẫn nghĩ. Do đó, nếu có thể, họ nên tìm cách thay đổi, họ nên sống cho bản thân một chút và cân bằng thêm bằng việc biết chăm lo cho gia đình, khi đó họ không thiên quá về điều gì thì bản thân vừa hạnh phúc mà người xung quanh cũng cảm thấy vui vẻ hơn.

Trong lòng họ luôn cảm thấy không yên vì đam mê của mình dở dang, chưa thực hiện, thậm chí có người còn từng bỏ giấc mơ theo đuổi sự nghiệp, đi du học… cũng chỉ vì phải lấy chồng, chăm sóc cho con,… Dù mọi người trách mắng thì họ cũng chỉ mỉm cười, họ quen với việc tận tụy và hy sinh. Họ thích được mọi người khen giỏi giang, đảm đang, biết chu toàn cho gia đình.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão là con giáp nữ giỏi cam chịu khi họ có khả năng rất “siêu phàm” khi có thể làm nhiều việc cùng một lúc để đảm bảo cho cuộc sống của gia đình mình lúc nào cũng được ổn thỏa. Họ có được điều này một phần là nhờ vào sự học hỏi không ngừng nghỉ của bản thân từ những người đi trước.

Người tuổi Mão là con giáp nữ giỏi cam chịu khi họ có khả năng rất “siêu phàm” khi có thể làm nhiều việc cùng một lúc - Ảnh minh họa: Internet

Trong gia đình, họ không cần cố gắng là người có tiếng nói mà chỉ âm thầm động viên chồng con theo đuổi ước mơ của mình. Đó là những tin nhắn động viên, những cái ôm thật chặt khi con đi thi kỳ thi quan trọng, khi chồng có cuộc họp căng thẳng…

Có nhiều người khi gặp phải khó khăn thường dễ cảm thấy mệt mỏi, tuyệt vọng, thậm chí muốn bỏ cuộc, song tuổi Mão vốn là con giáp chịu nhiều áp lực và họ đã quen tìm cách điều chỉnh, xoay sở mọi thứ trong khả năng của mình nên họ sẽ cố gắng chấp nhận mọi việc một cách từ từ.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi cũng được nhiều người xem là phụ nữ phi thường vì họ có khả năng chịu đựng áp lực rất tốt, họ có mục tiêu cuộc sống là gia đình mình nên họ không chỉ tìm cách vun vén hạnh phúc mà còn tìm cách phòng ngừa những tác nhân xấu có thể ảnh hưởng tới hạnh phúc nhỏ đang có.

Người tuổi Mùi cũng được nhiều người xem là phụ nữ phi thường vì họ có khả năng chịu đựng áp lực rất tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuy họ không phải là mẫu phụ nữ sẽ kham hết mọi việc bếp núc, dọn dẹp trong nhà, chăm sóc con cái như mẫu phụ nữ truyền thống nhưng họ có khả năng quán xuyến mọi thứ trong tầm tay của mình bằng việc thuê người giúp việc theo giờ, trông con hộ, mua đồ ăn sẵn nhưng đảm bảo chất lượng…

Họ muốn mình là phụ nữ hiện đại vẫn chăm lo được việc nhà nhờ sự hỗ trợ của công nghệ nhưng theo cách mới mẻ và bất chấp sự gièm pha từ mọi người. Mỗi lần gặp phải khó khăn, họ sẽ luôn là người đầu tiên thử sức, họ không chỉ sẵn sàng đối diện với khó khăn của chính bản thân, mà còn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh khi ai đó gặp vấn đề khó giải quyết nữa.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.