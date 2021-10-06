Đúng 0 giờ ngày 7/10/2021, những con giáp này có THAY ĐỔI LỚN TRONG SỰ NGHIỆP, dễ dàng thăng tiến, công thành danh toại

Theo tử vi, đúng 0 giờ ngày 7/10/2021, những con giáp này có biến chuyển tốt lành trong sự nghiệp, dễ dàng thăng tiến, công thành danh toại.

Tuổi Dần

Tử vi cho thấy, dấu hiệu may mắn trên con đường sự nghiệp cho người tuổi Dần đã đến. Bạn có thể nhận được sự công nhận của đồng nghiệp và cấp trên do những cố gắng và cống hiến trong suốt thời gian qua. Đây là bước đệm để bạn tiếp tục thăng tiến.

Tuy nhiên, con giáp này cần phải cởi mở hơn với mọi người. Có nhiều việc bản mệnh vẫn chọn cách giữ trong lòng thay vì việc chia sẻ với người khác. Hãy trò chuyện nhiều hơn để mọi người hiểu rõ thêm về bạn.

Tử vi cho thấy, dấu hiệu may mắn trên con đường sự nghiệp cho người tuổi Dần đã đến - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Dậu dễ tạo lập được uy tín nhờ dựa vào kinh nghiệm của mình, khiến mọi người xung quanh kính nể. Nhờ có tài chỉ huy và tầm nhìn xa trông rộng mà bản mệnh có thể hướng mọi người đi tới thành công.

Nếu có ý định xuất hành trong ngày hôm nay, bạn nên đi về hướng Nam để gặp Hỷ Thần hoặc Đông để gặp Tài Thần, khiến mọi việc được tiến triển một cách thuận lợi hơn. Bản mệnh cũng có thể gặp được quý nhân nếu chọn được hướng đi thích hợp.

Nhờ có Chính Quan phù trợ, công việc của người tuổi Hợi có những bước tiến triển rõ ràng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Nhờ có Chính Quan phù trợ, công việc của người tuổi Hợi có những bước tiến triển rõ ràng. Bạn nhận được sự tin tưởng của cấp trên và đồng nghiệp, nhờ thế mà cho dù bắt tay vào làm việc gì, bạn cũng được mọi người ủng hộ. Quý nhân phù trợ, tuổi Hợi chắc chắn thăng tiến.

Bản mệnh là người có tinh thần trách nhiệm cao, tuy nhiên dễ rơi vào tình trạng bảo thủ, cứng nhắc. Hãy lắng nghe ý kiến của mọi người kĩ càng hơn trước khi định phản bác bất cứ điều gì. Biết đâu người khác đã vô tình chỉ cho bạn một con đường đúng đắn đấy.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Quý cuối năm 2021, những con giáp này như 'cá vượt vũ môn', quý nhân bám gót, thần tài dẫn lối Tử vi cho thấy, quý cuối cùng của năm 2021 chứng kiến sự phát tài thần kỳ của 3 con giáp này, làm gì cũng ra tiền, được thần tài, tần lộc phù hộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dung-0-gio-ngay-7-10-2021-nhung-con-giap-nay-co-thay-doi-lon-trong-su-nghiep-de-dang-thang-tien-cong-thanh-danh-toai-429185.html