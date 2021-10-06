Đúng 0 giờ ngày 7/10/2021, những con giáp này có THAY ĐỔI LỚN TRONG SỰ NGHIỆP, dễ dàng thăng tiến, công thành danh toại

Tâm linh - Tử vi 06/10/2021 21:21

Theo tử vi, đúng 0 giờ ngày 7/10/2021, những con giáp này có biến chuyển tốt lành trong sự nghiệp, dễ dàng thăng tiến, công thành danh toại.

Tuổi Dần

Tử vi cho thấy, dấu hiệu may mắn trên con đường sự nghiệp cho người tuổi Dần đã đến. Bạn có thể nhận được sự công nhận của đồng nghiệp và cấp trên do những cố gắng và cống hiến trong suốt thời gian qua. Đây là bước đệm để bạn tiếp tục thăng tiến.

Tuy nhiên, con giáp này cần phải cởi mở hơn với mọi người. Có nhiều việc bản mệnh vẫn chọn cách giữ trong lòng thay vì việc chia sẻ với người khác. Hãy trò chuyện nhiều hơn để mọi người hiểu rõ thêm về bạn.

su nghiep 1
Tử vi cho thấy, dấu hiệu may mắn trên con đường sự nghiệp cho người tuổi Dần đã đến - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Dậu dễ tạo lập được uy tín nhờ dựa vào kinh nghiệm của mình, khiến mọi người xung quanh kính nể. Nhờ có tài chỉ huy và tầm nhìn xa trông rộng mà bản mệnh có thể hướng mọi người đi tới thành công.

Nếu có ý định xuất hành trong ngày hôm nay, bạn nên đi về hướng Nam để gặp Hỷ Thần hoặc Đông để gặp Tài Thần, khiến mọi việc được tiến triển một cách thuận lợi hơn. Bản mệnh cũng có thể gặp được quý nhân nếu chọn được hướng đi thích hợp.

su nghiep 2
Nhờ có Chính Quan phù trợ, công việc của người tuổi Hợi có những bước tiến triển rõ ràng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Nhờ có Chính Quan phù trợ, công việc của người tuổi Hợi có những bước tiến triển rõ ràng. Bạn nhận được sự tin tưởng của cấp trên và đồng nghiệp, nhờ thế mà cho dù bắt tay vào làm việc gì, bạn cũng được mọi người ủng hộ. Quý nhân phù trợ, tuổi Hợi chắc chắn thăng tiến.

Bản mệnh là người có tinh thần trách nhiệm cao, tuy nhiên dễ rơi vào tình trạng bảo thủ, cứng nhắc. Hãy lắng nghe ý kiến của mọi người kĩ càng hơn trước khi định phản bác bất cứ điều gì. Biết đâu người khác đã vô tình chỉ cho bạn một con đường đúng đắn đấy.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Quý cuối năm 2021, những con giáp này như 'cá vượt vũ môn', quý nhân bám gót, thần tài dẫn lối

Quý cuối năm 2021, những con giáp này như 'cá vượt vũ môn', quý nhân bám gót, thần tài dẫn lối

Tử vi cho thấy, quý cuối cùng của năm 2021 chứng kiến sự phát tài thần kỳ của 3 con giáp này, làm gì cũng ra tiền, được thần tài, tần lộc phù hộ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hàng ngày Dự đoán tử vi 12 con giáp 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Tâm sự gia đình 47 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 17 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 1 giờ 47 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Video 2 giờ 47 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Sao quốc tế 3 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch