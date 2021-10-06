Quý cuối năm 2021, những con giáp này như 'cá vượt vũ môn', quý nhân bám gót, thần tài dẫn lối

Tâm linh - Tử vi 06/10/2021 21:09

Tử vi cho thấy, quý cuối cùng của năm 2021 chứng kiến sự phát tài thần kỳ của 3 con giáp này, làm gì cũng ra tiền, được thần tài, tần lộc phù hộ.

Tuổi Tuất

Trong 12 con giáp thì những người tuổi Tuất là người có tính cách trung thực, thẳng thắn và luôn biết nỗ lực và cố gắng hết mình để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Trong cuộc sống phần lớn những người tuổi Tuất không những biết chăm sóc cho bản thân mà còn sẵn sàng hy sinh mình để tìm kiếm cơ hội xây dựng cho gia đình ấm no sung túc cho người thân của mình. Người tuổi Tuất cũng là người khá kiên cường nhẫn nại, nên dễ dàng thành công trong cuộc sống.

Tử vi học có nói, bước sang quý cuối năm 2021, cuộc sống tuổi Tuất sẽ có nhiều chuyển biến bất ngờ dễ bị giàu có. Nếu như trong nửa đầu năm 2021 tuổi Tuất đã phải đối mặt với không ít khó khăn, thử thách, thậm chí còn có hy sinh, mất mát về tình cảm lẫn tiền bạc. Nhưng trong giai đoạn này đến cuối năm, tuổi Tuất sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, cuối năm có khả năng đổi đời, giàu có viên mãn.

quy cuoi nam 2021 1
Bước sang quý cuối năm 2021, cuộc sống tuổi Tuất sẽ có nhiều chuyển biến bất ngờ dễ bị giàu có - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trời sinh những ai cầm tinh con Trâu đều vô cùng hiền lương, chăm chỉ. Trong tính cách những người tuổi Sửu sống tình cảm, chân thành, luôn biết vì người khác nên được mọi người quan tâm người xung quanh. Tuy nhiên so với những con giáp khác thì người tuổi Sửu có ít tham vọng hơn. Họ ngại những thử thách những mạo hiểm.

Tử vi học cho biết trong nửa cuối năm Tân Sửu 2021 này, cuộc sống tuổi Sửu sẽ được nâng lên tầm cao mới. Nếu như trong thời gian trước người tuổi Sửu gặp nhiều khó khăn tthì thời gian này sẽ vô cùng may mắn, đi đâu cũng có quý nhân phù trợ dễ dàng thành công trong cuộc sống.

quy cuoi nam 2021 2
Trong quý cuối năm Tân Sửu 2021 này, người tuổi Thân sẽ gặp được nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trời sinh những người tuổi Thân vốn tính vô cùng siêng năng, chăm chỉ, luôn biết nỗ lực và không ngừng lao động để tạo chỗ đứng cho mình. Đồng thời, so với những con giáp khác, có nhiều người tuổi Thân không có xuất thân giàu có, người tuổi Thân luôn phải tự mình trải qua nhiều khó khăn vất vả mới tìm được cơ hội đổi đời. Đặc biệt, những người cho rằng tuổi Thân thường có tuổi thơ sống vất vả, nên khi trưởng thành nhờ vậy mà họ luôn biết tự nỗ lực, cuộc sống sau này sẽ viên mãn sung túc.

Tử vi học có nói, trong quý cuối năm Tân Sửu 2021 này, người tuổi Thân sẽ gặp được nhiều may mắn, họ không chỉ tìm được cơ hội xây dựng cơ ngơi, tìm thấy sự thành công cho riêng mình. Người tuổi Thân không tham vọng nhưng mọi công sức của họ đều được đền đáp xứng đáng, cuộc sống lên hương giàu có.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 22 ngày nữa, ÁNH DƯƠNG CHIẾU RỌI, 3 con giáp này 'lật ngược tình thế', đổi đời trong phúc chốc

Đúng 22 ngày nữa, ÁNH DƯƠNG CHIẾU RỌI, 3 con giáp này 'lật ngược tình thế', đổi đời trong phúc chốc

Trong 22 ngày tới đây chính là thời điểm đổi đời của 3 con giáp này, nhất quyết không được bỏ qua, không sẽ tiếc đến ấm ức không thôi.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hàng ngày Dự đoán tử vi 12 con giáp 12 con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Tâm sự gia đình 52 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 22 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Video 2 giờ 52 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Sao quốc tế 3 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch