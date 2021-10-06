Dù tốt bụng, thật lòng, 3 con giáp này dễ làm mất lòng người khác

Là người cá tính, mạnh mẽ, giỏi giang thông minh nhưng cái sự thẳng thắn quá mức của con giáp tuổi Dần cũng khiến nhiều người thực sự không hài lòng về bạn. Thực chất, những gì bạn nói chỉ là muốn tốt cho người khác ngay cả những người bạn thân thiết nhưng lại khiến người khác hiểu lầm rằng bạn đang dạy khôn họ.

Bạn cần phải biết tiết chế cảm xúc, ăn nói dễ nghe hơn, lựa lời mà nói chẳng mất tiền mua để người khác không phiền lòng. Học cách góp ý nhẹ nhàng, đừng luôn cho rằng người khác kém cỏi còn mình thì giỏi giang để họ cảm thấy họ luôn thấp kém hơn bạn.

Là người khá giỏi giang, biết kiếm tiền nhưng tuổi Tý lại ăn nói khó kiểm soát cảm xúc. Bực lên là bạn hay buông những lời không ra gì, thậm chí xúc phạm người khác khiến họ bực mình. Bạn hay thích soi xét, để ý tiểu tiết rồi mang ra phê bình trước mặt mọi người. Dù là có ý tốt nhưng không ai hiểu được tấm chân tình của bạn đâu.

Cố gắng thay đổi cách nói chuyện nhé. Nhất là trong các mối quan hệ ngoại giao cũng cần phải thoáng đãng hơn, đừng lúc nào cũng tính toán, chi li tiền bạc như vậy, người khác sẽ bực mình đó. Bạn bè phải thoải mái chút về tiền nong thì mới giữa được mối quan hệ tốt đẹp nhé tuổi Tý.

Tuổi Thìn có phần tài giỏi hơn người, biết kiếm tiền, có tài ngoại giao nhưng chính vì điều này mà bạn bị người khác đánh giá là luôn vỗ ngực tự khoe - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi, tuổi Thìn có phần tài giỏi hơn người, biết kiếm tiền, có tài ngoại giao nhưng chính vì điều này mà bạn bị người khác đánh giá là luôn vỗ ngực tự khoe. Tự kiêu, cho mình tài giỏi hơn người nên thường buông những lời dạy bảo làm bạn mất đi tình cảm của người khác.

Ai tiếp xúc với bạn cũng luôn bị cảm giác kém cỏi, bị dạy khôn. Nhiều người thân còn không chấp nhận được điều này ở bạn chứ đừng nói là những người chưa thân thiết cho lắm. Hãy cố gắng học cách nói chuyện tế nhị, hòa nhã hơn, đừng bao giờ vỗ ngực tự oai nữa nhé.