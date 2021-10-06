Tử vi cho thấy, ngày 7/10/2021, tuổi Dậu phải đối đầu với cục diện tương phá, do đó con giáp này tốt nhất là không nên chủ quan trong công việc. Nếu không chú ý, rất có thể bản mệnh sẽ trở nên bối rối khi giải quyết những những trở ngại bất ngờ.

Tuổi Dậu cũng có thể chia sẻ tâm sự với nửa kia của mình những rắc rối trong công việc, đừng giấu mọi việc trong lòng. Đây không chỉ là thời điểm để vợ chồng giúp đỡ lẫn nhau, mà còn là cơ hội để hai vợ chồng xích lại gần nhau hơn.

Con giáp này cũng không nên quá vô tư tin tưởng mọi người, bởi điềm báo ngày 7/10/2021 có kẻ ném đá giấu tay xuất hiện. Tuy nhiên, dù có ở trong trường hợp xấu nhất, bản mệnh cũng nên bình tĩnh bởi mọi việc đều sẽ có hướng giải quyết cả thôi.

Dậu phải đối đầu với cục diện tương phá, do đó con giáp này tốt nhất là không nên chủ quan trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi cho thấy, ngày 7/10/2021, tuổi Mùi phải đối mặt với nhiều căng thẳng và áp lực. Thế nhưng đừng để những nỗi lo xâm chiếm mình, cũng đừng nóng nảy, cáu giận với người khác vì sẽ chỉ khiến sự việc trở nên rối ren và khó tháo gỡ hơn.

Cục diện tương hại gây ra nhiều tác động xấu cho công việc của tuổi Mùi. Con giáp này có thể vô tình đắc tội với kẻ xấu, vì vậy hãy chú ý trong từng hành động, đề phòng có người giở trò sau lưng mình. Tuy nhiên cũng đừng quên xung quanh vẫn còn nhiều người sẵn sàng giúp đỡ mình.

Trong ngày 7/10/2021, mối quan hệ giữa con giáp này và người thân cũng trở nên không mấy hòa hợp vì nhiều quan điểm bất đồng. Để giải quyết tình trạng trên, đôi bên đều cần mở lòng hơn khi lắng nghe ý kiến đối phương, không nên khăng khăng cố chấp.

Mão rất dễ gây mất lòng người khác - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi ngày 7/10/2021 cho thấy, cục diện tương hình khiến tuổi Mão rất dễ gây mất lòng người khác. Con giáp này đang kiêu ngạo và chủ quan, nếu không cẩn thận, dễ đưa ra quyết định thiếu chính xác, gây hối tiếc trong tương lai.

Bên cạnh đó, nếu muốn góp ý với người khác, bản mệnh cũng không nên cân nhắc lựa chọn những từ ngữ nhẹ nhàng, uyển chuyển hơn để không gây tổn thương cho người nghe, như vậy thì việc giao tiếp mới có hiệu quả.

Bù lại, may mắn bản mệnh có một người vợ hoặc chồng rất tâm lý, luôn sẵn sàng lắng nghe tâm sự của con giáp này. Vì vậy, nếu đang trăn trở vấn đề gì, con giáp này không nên giữ trong lòng mà nên giải tỏa ra cho nhẹ nhõm.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.