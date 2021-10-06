Tử vi ngày 7/10/2021 của 12 con giáp: Hợi gặp được quý nhân, Tý đối diện tài lộc, Ngọ cần cẩn thận lời ăn tiếng nói

Tử vi 12 con giáp , thứ Năm ngày 7/10/2021, tài tinh chiếu mệnh là dấu hiệu tốt cho tuổi Tý trên phương diện tài lộc. Dù đang làm công việc gì, con giáp này cũng sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức lao động đã bỏ ra.

Trong ngày Thủy vượng, tuổi Tý cần chú ý giữ gìn sức khỏe , đặc biệt là các bệnh về xương khớp ở người già và người làm bàn giấy. Con giáp này không nên ngồi làm việc quá lâu một chỗ mà thỉnh thoảng nên đứng lên thư giãn và vận động.

Con giáp này là người chăm chỉ và cẩn thận, tuy nhiên, con giáp này lại quá dễ dàng thỏa mãn với thực tại. Hãy đặt ra cho mình những mục tiêu cao xa hơn và cố gắng hướng đến, đừng nên để người khác có cơ hội vượt qua mình.

Con giáp này là người chăm chỉ và cẩn thận, tuy nhiên, con giáp này lại quá dễ dàng thỏa mãn với thực tại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi 12 con giáp nói rằng thứ Năm ngày 7/10/2021, công việc của tuổi Sửu tiến triển suôn sẻ một phần là nhờ có tam hội phù trợ. Ai cũng cảm thấy tin tưởng khi giao công việc cho con giáp này, bởi bản mệnh luôn có thể tìm ra phương án giải quyết hợp lý mọi vấn đề.

Quan hệ xã giao hài hòa còn giúp tuổi Sửu gặp được quý nhân hoặc người có cùng chí hướng với mình. Hai người có thể cùng bắt tay thực hiện những dự án mới và cùng gặt hái thành quả trong tương lai.

Thổ khắc Thủy nhắc nhở bản mệnh cần quan tâm đến gia đình nhỏ của mình nhiều hơn. Con giáp này chớ nên dồn toàn bộ thời gian và sức lực cho sự nghiệp, hãy nhớ rằng tình cảm gia đình mới là quan trọng nhất.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, thứ Năm ngày 7/10/2021, tuổi Dần kiêu ngạo, không muốn nghe theo ý kiến của người khác vì cho rằng mình tài giỏi. Dưới tác động của hung tinh, con giáp này dễ rơi vào cảnh tranh chấp, mâu thuẫn với đồng nghiệp, thậm chí là cấp trên.

Tuổi Dần cần phải hiểu rằng dù có tài giỏi đến mấy thì chắc chắn con giáp này cũng không thể giải quyết tất cả mọi việc nếu chỉ có một mình. Hãy học cách khiêm tốn lắng nghe và hợp tác với mọi người để cùng phát triển.

Trái lại, trong chuyện tình cảm, Thủy sinh Mộc cho thấy con giáp này là người biết chăm lo cho gia đình. Bản mệnh hiểu rõ ràng được rằng việc xây dựng một gia đình hạnh phúc là việc của cả hai vợ chồng, chứ không phải là trách nhiệm của riêng ai.

Tuổi Mão

Tử vi 12 con giáp cho biết thứ Năm ngày 7/10/2021, cục diện tương hình khiến tuổi Mão rất dễ gây mất lòng người khác. Con giáp này đang kiêu ngạo và chủ quan, nếu không cẩn thận, dễ đưa ra quyết định thiếu chính xác, gây hối tiếc trong tương lai.

Bên cạnh đó, nếu muốn góp ý với người khác, bản mệnh cũng không nên cân nhắc lựa chọn những từ ngữ nhẹ nhàng, uyển chuyển hơn để không gây tổn thương cho người nghe, như vậy thì việc giao tiếp mới có hiệu quả.

Bù lại, may mắn bản mệnh có một người vợ hoặc chồng rất tâm lý, luôn sẵn sàng lắng nghe tâm sự của con giáp này. Vì vậy, nếu đang trăn trở vấn đề gì, con giáp này không nên giữ trong lòng mà nên giải tỏa ra cho nhẹ nhõm.

Con giáp này đang kiêu ngạo và chủ quan, nếu không cẩn thận, dễ đưa ra quyết định thiếu chính xác, gây hối tiếc trong tương la - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, thứ Năm ngày 7/10/2021, tuổi Thìn cảm thấy hăng hái mỗi khi bắt tay vào công việc. Tuy nhiên, vì bản tính cả thèm chóng chán nên con giáp này thường chỉ làm việc theo cảm hứng nhất thời và dễ dàng từ bỏ khi đã mất hứng thú.

Con giáp này nên nhớ rằng nếu muốn thành công thì phải có quyết tâm cao độ, làm việc gì cũng nên cố gắng kiên trì đến cùng. Còn nếu luôn bỏ dở giữa chừng, sẽ chẳng bao giờ trở thành người được lãnh đạo tin tưởng.

Trong ngày Thổ khắc Thủy, mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia có những bất ổn. Mỗi khi có vấn đề xảy ra, con giáp này không nên nóng nảy mà cần lắng nghe đối phương giải thích. Đừng vội tin theo lời bàn ra tán vào của người ngoài.

Tuổi Tỵ

Tử vi 12 con giáp nói rằng thứ Năm ngày 7/10/2021, tuổi Tỵ với đầu óc tỉnh táo và phản ứng nhanh nhẹn có thể khẳng định được giá trị của mình trong tập thể. Thậm chí con giáp này có thể khiến những kẻ ghét mình phải nhìn bằng ánh mắt khác xưa.

Song tuổi Tỵ cần phải chú ý cởi mở hơn khi giao tiếp với mọi người, đừng cô lập bản thân trong thế giới của riêng mình. Có đồng nghiệp và bạn bè xung quanh, con giáp này sẽ cảm thấy cuộc sống muôn màu muôn vẻ hơn nhiều.

Trong ngày Thủy khắc Hỏa, tuổi Tỵ nên quan tâm đến gia đình nhiều hơn chứ không nên dành hết thời gian cho sự nghiệp hay sở thích cá nhân. Tiền bạc mất rồi có thể kiếm lại, nhưng một khi tình cảm đã phai nhạt thì khó có thể bù đắp.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, thứ Năm ngày 7/10/2021, tuổi Ngọ trở nên nóng nảy hơn hẳn mọi ngày. Mỗi khi gặp mâu thuẫn, con giáp này thường hay nói hoặc thực hiện hành động bộc phát mà không suy nghĩ cẩn thận.

Trong các mối quan hệ xã giao, tuổi Ngọ có thể nhận thấy có rất nhiều đối tượng vây quanh, thậm chí là nịnh nọt mình. Tuy vậy, con giáp này vẫn nên giữ khoảng cách cần thiết, bởi dường như mọi người đều tiếp xúc bản mệnh với mục đích riêng, thậm chí bị phá hỏng việc của bản mệnh.

Đến khi nhận ra sự thực thì con giáp này cũng đã bị tổn thương và tâm trạng của đã đi xuống thậm tệ. May mắn phương diện sức khỏe của tuổi Ngọ không có vấn đề gì đáng lo quá. Hãy chăm chỉ tập thể dục mỗi ngày. Điều này không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh mà còn khiến tinh thần phấn chấn hơn.

Mỗi khi gặp mâu thuẫn, con giáp này thường hay nói hoặc thực hiện hành động bộc phát mà không suy nghĩ cẩn thận - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi 12 con giáp cho thấy thứ Năm ngày 7/10/2021, tuổi Mùi phải đối mặt với nhiều căng thẳng và áp lực. Thế nhưng đừng để những nỗi lo xâm chiếm mình, cũng đừng nóng nảy, cáu giận với người khác vì sẽ chỉ khiến sự việc trở nên rối ren và khó tháo gỡ hơn.

Cục diện tương hại gây ra nhiều tác động xấu cho công việc của tuổi Mùi. Con giáp này có thể vô tình đắc tội với kẻ xấu, vì vậy hãy chú ý trong từng hành động, đề phòng có người giở trò sau lưng mình. Tuy nhiên cũng đừng quên xung quanh vẫn còn nhiều người sẵn sàng giúp đỡ mình.

Mối quan hệ giữa con giáp này và người thân cũng trở nên không mấy hòa hợp vì nhiều quan điểm bất đồng. Để giải quyết tình trạng trên, đôi bên đều cần mở lòng hơn khi lắng nghe ý kiến đối phương, không nên khăng khăng cố chấp.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, thứ Năm ngày 7/10/2021, tuổi Thân được khuyên rằng sẽ rất khó để trở nên giàu có nếu không có nhiều nguồn thu nhập. Bản mệnh có thể cái thiện ngân sách và tạo thêm nhiều nguồn thu mới bằng nghề tay trái nào đó.

Tuy nhiên, con giáp này không nên thực hiện những việc quan trọng. Có những kẻ muốn lợi dụng sự sơ hở của tuổi Thân để tư lợi, khiến bản mệnh thất thoát số tiền lớn trong thời gian dài mà không biết vì sao, vì vậy đừng chủ quan hay cả tin người khác quá.

Trong ngày Kim sinh Thủy, tuổi Thân được tận hưởng một ngày yên bình khi về đến nhà. Con giáp này luôn dành thời gian trò chuyện, thấu hiểu nửa kia và biết cách hành xử phù hợp. Nếu có ý định hâm nóng tình cảm, bản mệnh có thể tìm thời điểm thích hợp để tổ chức những buổi hẹn hò.

Tuổi Dậu

Tử vi 12 con giáp nói rằng thứ Năm ngày 7/10/2021, tuổi Dậu phải đối đầu với cục diện tương phá, do đó con giáp này tốt nhất là không nên chủ quan trong công việc. Nếu không chú ý, rất có thể bản mệnh sẽ trở nên bối rối khi giải quyết những những trở ngại bất ngờ.

Con giáp này cũng không nên quá vô tư tin tưởng mọi người, bởi điềm báo có kẻ ném đá giấu tay xuất hiện. Tuy nhiên, dù có ở trong trường hợp xấu nhất, bản mệnh cũng nên bình tĩnh bởi mọi việc đều sẽ có hướng giải quyết cả thôi.

Tuổi Dậu cũng có thể chia sẻ tâm sự với nửa kia của mình những rắc rối trong công việc, đừng giấu mọi việc trong lòng. Đây không chỉ là thời điểm để vợ chồng giúp đỡ lẫn nhau, mà còn là cơ hội để hai vợ chồng xích lại gần nhau hơn.

Dậu phải đối đầu với cục diện tương phá, do đó con giáp này tốt nhất là không nên chủ quan trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, thứ Năm ngày 7/10/2021, trong công việc, ưu điểm của tuổi Tuất là làm việc chắc chắn, không lùi bước trước khó khăn. Nếu biết phát huy những mặt tính cách này, con giáp này hoàn toàn có thể lấy được lòng tin của người làm lãnh đạo.

Cục diện Thổ khắc Thủy cho thấy mối quan hệ xã giao của tuổi Tuất không được tốt lắm. Có nhiều kẻ giả tạo, nịnh bợ đang cố gắng tiếp cận con giáp này với mục đích kiếm lợi ích cho mình. Để tránh xa rắc rối, bản mệnh nên giữ đầu óc tỉnh táo và lý trí.

Con giáp này cũng cần quan tâm hơn đến gia đình của mình và lắng nghe suy nghĩ của nửa kia. Không nên áp đặt những suy nghĩ của mình bắt người khác phải nghe theo, bởi chưa chắc những quan điểm của bản mệnh đã là đúng đắn.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, thứ Năm ngày 7/10/2021, tuổi Hợi may mắn có cơ hội gặp được quý nhân. Quý nhân sẽ đưa ra cho con giáp này chỉ dẫn hợp lý khiến con đường tương lai không còn mông lung như trước, đồng thời giải quyết dứt điểm vấn đề ở hiện tại.

Cới bản tính thật thà, tốt bụng, con giáp này cũng sẽ dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ hài hòa. Vốn là người dễ gần, bản mệnh sẽ nhận được nhiều sự cổ vũ, động viên của người khác nếu phải đương đầu với khó khăn.

Tuy nhiên trong ngày Thủy vượng, con giáp này cần phải chú ý hơn đến tình hình sức khỏe của mình. Không nên lơ là những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể chỉ vì công việc quá bận rộn. Tập thể dục, thể thao là cách rất tốt để tăng cường sức khỏe.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!