Từ giờ đến hết tháng 12, những con giáp này chỉ gặp toàn may mắn, quý nhân phù trợ, sớm muộn gì cũng giàu có

Tâm linh - Tử vi 05/10/2021 19:40

Theo tử vi, từ giờ đến hết tháng 12, những con giáp này chỉ gặp toàn may mắn, quý nhân phù trợ, sớm muộn gì cũng giàu có

Tuổi Thân

Tuổi Thân chăm chỉ nhưng cũng nhiệt huyết, một khi đã quyết tâm làm việc gì thì sẽ quyết đến cùng, không khó khăn nào có thể làm họ lùi bước. Vì vậy, nơi làm việc, người tuổi Thân luôn gây được ấn tượng tốt với lãnh đạo.

Từ tháng 10 đến tháng 12 năm nay, tuổi Thân được dự đoán mọi việc đều suôn sẻ, cuộc sống trở nên dễ dàng, cơm ăn áo mặc đầy đủ, không lo thiếu tiền. Nói chung, tuổi Thân sẽ bứt phá mọi mặt, tình tiền đủ đầy.

tu vi 1
Từ tháng 10 đến tháng 12 năm nay, tuổi Thân được dự đoán mọi việc đều suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người cầm tinh con Dê sinh ra đã có bản chất hiền lương, lớn lên thì năng động và kiên nhẫn, có khả năng giải quyết nhiều vấn đề khác nhau trong cuộc sống. Họ cũng khôn ngoan, không ngừng học hỏi từ người khác và tích lũy kinh nghiệm cho bản thân, nên tiến bộ rất nhanh.

Tử vi dự báo, từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2021, vận may của tuổi Mùi sẽ nỏ rộ. Họ sẽ gặp quý nhân phù trợ giúp gặt hái thành công trong sự nghiệp, dễ ăn nên làm ra và thu nhập cao hơn trước. Nhìn chung, Mùi sẽ không làm người xung quanh phải thất vọng vì quá viên mãn.

tu vi 2
Người cầm tinh con Hổ được dự đoán vận mệnh sẽ bắt đầu cải thiện từ tháng 10 kéo dài cho đến tháng 12 năm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người cầm tinh con Hổ được dự đoán vận mệnh sẽ bắt đầu cải thiện từ tháng 10 kéo dài cho đến tháng 12 năm nay. Dù làm việc gì thì họ cũng đều có thu nhập cao, tiền tiêu rủng rỉnh.

Kể từ đây, cuộc sống người tuổi Dần sẽ bước lên tầm cao mới, tháo gỡ mọi khó khăn khiến ai cũng bất ngờ. Chỉ cần cố gắng và nỗ lực hết mình, tuổi Dần sẽ được đền đáp xứng đáng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Ngày 6/10/2021, 3 con giáp này dễ bị chơi xấu, cản trở vận trình, hao hụt tiền của

Ngày 6/10/2021, 3 con giáp này dễ bị chơi xấu, cản trở vận trình, hao hụt tiền của

Dù đã vô cùng thận trọng trong ứng xử hàng ngày và ít gây thù chuốc oán với ai, 3 con giáp này dễ bị kẻ gian chơi xấu, tài vận sa sút, tiền của tham hụt.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hàng ngày tử vi 12 con giáp Tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Tâm sự gia đình 55 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 25 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 1 giờ 55 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Video 2 giờ 55 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Sao quốc tế 3 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch