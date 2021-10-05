Theo tử vi, từ giờ đến hết tháng 12, những con giáp này chỉ gặp toàn may mắn, quý nhân phù trợ, sớm muộn gì cũng giàu có

Tuổi Thân

Tuổi Thân chăm chỉ nhưng cũng nhiệt huyết, một khi đã quyết tâm làm việc gì thì sẽ quyết đến cùng, không khó khăn nào có thể làm họ lùi bước. Vì vậy, nơi làm việc, người tuổi Thân luôn gây được ấn tượng tốt với lãnh đạo.

Từ tháng 10 đến tháng 12 năm nay, tuổi Thân được dự đoán mọi việc đều suôn sẻ, cuộc sống trở nên dễ dàng, cơm ăn áo mặc đầy đủ, không lo thiếu tiền. Nói chung, tuổi Thân sẽ bứt phá mọi mặt, tình tiền đủ đầy.

Từ tháng 10 đến tháng 12 năm nay, tuổi Thân được dự đoán mọi việc đều suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người cầm tinh con Dê sinh ra đã có bản chất hiền lương, lớn lên thì năng động và kiên nhẫn, có khả năng giải quyết nhiều vấn đề khác nhau trong cuộc sống. Họ cũng khôn ngoan, không ngừng học hỏi từ người khác và tích lũy kinh nghiệm cho bản thân, nên tiến bộ rất nhanh.

Tử vi dự báo, từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2021, vận may của tuổi Mùi sẽ nỏ rộ. Họ sẽ gặp quý nhân phù trợ giúp gặt hái thành công trong sự nghiệp, dễ ăn nên làm ra và thu nhập cao hơn trước. Nhìn chung, Mùi sẽ không làm người xung quanh phải thất vọng vì quá viên mãn.

Người cầm tinh con Hổ được dự đoán vận mệnh sẽ bắt đầu cải thiện từ tháng 10 kéo dài cho đến tháng 12 năm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người cầm tinh con Hổ được dự đoán vận mệnh sẽ bắt đầu cải thiện từ tháng 10 kéo dài cho đến tháng 12 năm nay. Dù làm việc gì thì họ cũng đều có thu nhập cao, tiền tiêu rủng rỉnh.

Kể từ đây, cuộc sống người tuổi Dần sẽ bước lên tầm cao mới, tháo gỡ mọi khó khăn khiến ai cũng bất ngờ. Chỉ cần cố gắng và nỗ lực hết mình, tuổi Dần sẽ được đền đáp xứng đáng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Ngày 6/10/2021, 3 con giáp này dễ bị chơi xấu, cản trở vận trình, hao hụt tiền của Dù đã vô cùng thận trọng trong ứng xử hàng ngày và ít gây thù chuốc oán với ai, 3 con giáp này dễ bị kẻ gian chơi xấu, tài vận sa sút, tiền của tham hụt.

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