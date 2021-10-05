Hôn nhân thuận lợi, những con giáp này được mẹ chồng 'cưng như trứng mỏng', sung túc khó ai bì

Phụ nữ tuổi Tý vốn đã rất khôn khéo nên khi trở thành con dâu cũng sẽ y như vậy. Con giáp này biết cách nịnh nọt mẹ chồng , sống biết điều, kính trên nhường dưới nên ai cũng hài lòng, khen ngợi Tý hết lời.

Tuy nhiên, họ không vì thế mà tỏ ra tự phụ và thiếu nỗ lực trong cuộc sống. Ngược lại, con gái tuổi Tý luôn cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình với trách nhiệm cao, tinh thần dẻo dai và không biết mệt mỏi.

Trong cuộc sống hàng ngày có thể không tránh khỏi những lúc mẹ con bất đồng quan điểm nhưng Tý biết rằng nói dài thành nói dại nên nàng luôn im lặng, nhận sai về mình để mẹ chồng tôn trọng, yêu quý mình hơn.

Do đó mà khi làm dâu, cô nàng tuổi Tý thường rất được lòng nhà chồng. Họ phần lớn cũng gặp được mẹ chồng hiền lành, yêu thương như con ruột, cuộc sống hôn nhân vì thế cũng nhẹ nhàng và hạnh phúc bền lâu.

Tuổi Mão

Các cô nàng tuổi Mão vốn tính hiền lành, ngoan ngoãn, yêu chồng thương con và rất chu toàn với gia đình sau khi kết hôn. Họ vun vén việc nhà rất chu đáo. Mọi việc qua bàn tay quán xuyến của con giáp nữ này đều gọn gàng đâu ra đấy.

Hơn nữa, cô ấy còn sống rất giản dị, biết cách tính toán chi tiêu hợp lý để cân bằng tài chính cho cả gia đình. Chính những điều này giúp họ có thể dễ dàng lấy được lòng của mẹ chồng mà chẳng cần dùng bất cứ chiêu trò hoa mỹ nào.

Các cô nàng tuổi Mão vốn tính hiền lành, ngoan ngoãn, yêu chồng thương con và rất chu toàn với gia đình sau khi kết hôn - Ảnh minh họa: Internet

Cho dù mẹ chồng có là người khó tính đến đâu, cũng khó có thể bắt bẻ điều gì khi thấy cô con dâu của mình lo chu đáo mọi thứ trong gia đình chồng mà bản thân cô ấy cũng không hề xuề xòa chút nào.

Chẳng có người mẹ chồng nào lại không "ưng" người con dâu khéo léo và tháo vát như vậy. Ban đầu có thể cũng sẽ soi mói đôi chút khi chưa hiểu rõ về nàng dâu mới, nhưng thời gian sẽ chứng minh rằng nàng tuổi Mão chính là mẫu con dâu mà mẹ chồng nào cũng yêu cũng quý. Tuy không phải là mẫu phụ nữ có tham vọng gì quá lớn lao, nhưng cô ấy vẫn biết cách để vừa chăm lo cho gia đình vẹn toàn lại vừa hoàn thiện bản thân mỗi ngày.

Tuổi Thìn

Nhìn chung, phụ nữ tuổi Thìn đều vô cùng thông minh và hiểu biết. Tính cách của họ trước khi kết hôn rất tự do phóng khoáng. Sau khi lập gia đình, Thìn sẽ biết cách cân bằng cuộc sống, từ một nữ cường trở thành người vợ, người con hiếu thuận và đảm đang.

Chính nhờ sự lễ phép với người lớn tuổi, chu đáo với chồng con nên cuộc sống vợ chồng luôn êm ấm. Hơn hết, tình cảm mẹ chồng nàng dâu của con giáp hiếu thảo này cũng hòa thuận đáng ghen tỵ.

Chính nhờ sự lễ phép với người lớn tuổi, chu đáo với chồng con nên cuộc sống vợ chồng của Thìn luôn êm ấm - Ảnh minh họa: Internet

Đồng thời, con giáp cần cù này cũng rất tận tâm, dù có vất vả sau hôn nhân cũng không bao giờ rời xa chồng con. Thìn sẽ luôn sát cánh bên chồng, cùng nhau cải thiện điều kiện gia đình. Cũng nhờ đó mà tình cảm vợ chồng càng thêm bền chặt.

Dù là mẹ chồng khó tính nhất cũng không thể cáu giận với con dâu tuổi này bởi tuổi Thìn có khả năng nắm bắt tâm lý rất tốt, nhờ đó cô ấy có thể dễ dàng biết sở thích và mong muốn của mẹ chồng. Từ đó, họ sẽ có những cư xử đúng mực nhất.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.