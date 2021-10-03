Thời điểm này, người tuổi Mùi cần luôn chú ý đến những mối quan hệ xung quanh mình. Có thể những người bạn bè, đồng nghiệp tưởng chừng luôn thân thiết với bạn đang tìm cơ hội để đâm sau lưng bạn. Do đó, bạn không nên nhẹ dạ cả tin, nghe theo lời xúi giục của người khác.

Trong chuyện tình cảm, điều mà những người đã có đôi có cặp hoặc đã lập gia đình cần phải lưu ý là hãy hạ cái tôi cá nhân của mình xuống, đừng vì nóng giận nhất thời mà nói những lời công kích nửa kia, khiến đối phương phải chịu nhiều tổn thương.

Trên phương diện tiền bạc, tuổi Mùi không nên dễ dàng nghe theo những lời rủ rê bùi tai. Thời điểm này, tốt nhất là bạn hãy giữ kĩ những gì mà mình đang sở hữu, không nên vội vàng làm giàu kẻo xôi hỏng bỏng không.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ bảo thủ, quá đề cao quan điểm của bản thân nên ít khi chịu tiếp thu ý kiến đóng góp của người khác, không nhận ra và khắc phục được lỗi sai của mình. Cách ứng xử không phù hợp cũng là nguyên nhân khiến bạn gây tổn thương hoặc mất lòng người khác. Chính bạn đang tự tạo cơ hội cho kẻ tiểu nhân hãm hại, hạ bệ mình đấy.

Người tuổi Tỵ cũng nên chú ý giữ mình, không để bản thân vướng vào những mối quan hệ phức tạp - Ảnh minh họa: Internet

Trong tháng này, bạn khó tiếp cận được với những cơ hội làm ăn triển vọng, vì thế nên bạn chớ vội tin theo những lời dỗ ngon dỗ ngọt, đầu tư sai lầm vào những hạng mục không đáng tin cậy.

Người tuổi Tỵ cũng nên chú ý giữ mình, không để bản thân vướng vào những mối quan hệ phức tạp, không những gây tổn hại danh tiếng mà còn khiến bản thân tốn tiền hao của một cách không chính đáng.

Tuổi Hợi

Nhiều rắc rối nảy sinh trong nửa sau tháng 10/2021 là do chính sự kiêu ngạo của người tuổi Hợi. Hợi luôn tự cho rằng mình là đúng, bướng bỉnh, không chịu thỏa hiệp, thích làm theo ý mình và nói năng không kiêng nể người khác, chính vì thế mà bạn rất dễ mắc phải những lỗi lầm đáng tiếc. Những lúc như vậy, con giáp xui xẻo này không nên tìm cách trốn tránh trách nhiệm, bởi như vậy sẽ làm hình ảnh của mình xấu đi trong mắt mọi người.

Nhiều rắc rối nảy sinh trong tháng này là do chính sự kiêu ngạo của người tuổi Hợi - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, chuyện kinh doanh không phải trò chơi, nếu không muốn tiền bạc đội nón ra đi, tử vi thấy rằng Hợi không thể đưa ra những quyết định hời hợt chỉ vì tính sĩ diện hay muốn chứng tỏ bản thân.

Nhiều nhu cầu xảy đến bất chợt cũng khiến Hợi chỉ còn cách rút hầu bao ra thanh toán. Vì vậy, bạn không nên chi tiêu một cách phung phí, khi cầm tiền trong tay, điều đầu tiên bạn nên làm là rút ra một khoản dành tiết kiệm.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.