Nửa sau tháng 10/2021, những con giáp này túi rủng rỉnh tiền, lội ngược dòng nắm chắc vận may

Tâm linh - Tử vi 03/10/2021 21:01

Những con giáp này nửa sau tháng 10/2021 không phải lo chuyện tiền nong, vận may ào ào, tài vận xuất chúng.

Tuổi Mão

Cuối tháng 10/2021 sẽ đánh dấu bước ngoặt khá lớn trong sự nghiệp của những chú Mèo. Dựa vào năng lực của mình, con giáp này hoàn toàn có thể đạt được thành công. Đây là cơ hội để bạn được thăng tiến lên vị trí xứng đáng hơn với năng lực của mình.

Nửa sau tháng 10/2021, những con giáp này túi rủng rỉnh tiền, lội ngược dòng nắm chắc vận may - Ảnh 1
Tài vận cuối tháng 10 âm này của tuổi Mão khá tốt, con giáp này sẽ có nhiều cơ hội tăng lương tăng thưởng nhờ sự thành công trong công việc của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tài vận cuối tháng 10 âm này của tuổi Mão khá tốt, con giáp này sẽ có nhiều cơ hội tăng lương tăng thưởng nhờ sự thành công trong công việc của mình. Bạn có thể thoải mái mua sắm những thứ mình thích, nhưng nhớ là đừng tiêu xài hoang phí quá mức, hãy để 1 khoản tiết kiệm phòng trừ khi khó khăn.

Tuổi Tuất

Tử vi cuối tháng 10 cho biết tuổi Tuất được quý nhân che chở nên đường tài lộc vô cùng vượng phát. Nếu là người buôn bán kinh doanh sẽ càng thuận lợi và suôn sẻ vì được cát tinh trợ giúp Trong thời gian này, tuổi Tuất không nên quá tin tưởng vào những lời mật ngọt của người mình cảm thấy không tốt.

Nửa sau tháng 10/2021, những con giáp này túi rủng rỉnh tiền, lội ngược dòng nắm chắc vận may - Ảnh 2
Tử vi cuối tháng 10 cho biết tuổi Tuất được quý nhân che chở nên đường tài lộc vô cùng vượng phát - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng nếu bạn muốn mở rộng đầu tư kinh doanh hoặc mở rộng công việc thì đây chính là cơ hội tốt. Đây cũng là thời điểm tốt về tìn duyên, với những người tuổi Tuất còn độc thân có thể tìm được một nửa ưng ý. Với những người đã có gia đình thì đây chính là thời điểm vô cùng vui vẻ hạnh phúc.

Tuổi Thìn

Nói đến những con giáp tài lộc cuối tháng 10/2021 không thể không nhắc đến người tuổi Thìn. Theo tử vi, đây chính là con giáp có cơ hội đạt đến giàu sang phú quý, rủng rỉnh chẳng phải lo tiền tiêu. Trong công việc, người tuổi Thìn gặp nhiều thuận lợi hơn, mối quan hệ với đồng nghiệp cũng được cải thiện. Bản mệnh nhận được sự hỗ trợ không nhỏ đến từ phía cấp trên và đồng nghiệp.

Nửa sau tháng 10/2021, những con giáp này túi rủng rỉnh tiền, lội ngược dòng nắm chắc vận may - Ảnh 3
Nói đến những con giáp tài lộc cuối tháng 10/2021 không thể không nhắc đến người tuổi Thìn - Ảnh minh họa: Internet

Về tài chính, đây là lúc để những chú Rồng chứng minh năng lực của mình, sự nhanh nhạy nắm bắt cơ hội. Không những tài lộc thăng hoa, con giáp này đường tình duyên cũng thuận lợi không kém. Với những người còn độc thân, đây là cơ hội để bản mệnh gặp được nửa kia của mình, có thể đi đến chuyện trăm năm.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 12 con giáp ngày 4/10/2021: Mão - Thìn dễ vướng vào tranh chấp, Ngọ gặt hái được thành quả, Tuất có dấu hiệu rạn nứt tình cảm

Tử vi 12 con giáp ngày 4/10/2021: Mão - Thìn dễ vướng vào tranh chấp, Ngọ gặt hái được thành quả, Tuất có dấu hiệu rạn nứt tình cảm

Tử vi 12 con giáp ngày 4/10/2021 cho thấy Mão - Thìn dễ vướng vào tranh chấp, Ngọ gặt hái được thành quả, Tuất có dấu hiệu rạn nứt tình cảm.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tháng 10 tử vi 12 con giáp tử vi hàng ngày

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 52 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 22 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 52 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 3 giờ 22 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch