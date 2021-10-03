Tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 4/10 đến 10/10/2021: Tý - Ngọ có duyên tài lộc, Hợi cẩn thận chuyện thị phi

Tử vi tuần mới của tuổi Tý từ ngày 4/10/2021 đến 10/10/2021 nhìn thấy vận trình tuổi Tý cần biết kiểm soát cảm xúc của chính mình trước vài kế hoạch của bản thân vẫn đang dang dở. Bản mệnh là người tham vọng trong công việc nhưng mong muốn ấy vượt quá hiện thực. Do đó, bạn cần biết cách điều tiết và tập trung vào mục tiêu mà mình theo đuổi.

Việc không khôn khéo trong cách giao tiếp đã khiến mỗi quan hệ của bạn dần rạn nứt. Lời khuyên cho tuổi Tý là cần biết đặt vị trí của mình vào vị trí của đối phương để suy nghĩ, thấu hiểu cho nhau. Có như vậy, mối quan hệ của cả hai mới bền chặt được. Sự xuất hiện của sao Thiên Đức đang mang đến tài lộc cho bản mệnh. Những dự án tưởng chừng đã quên cũng mang lại tiền bạc cho bạn.

Theo tử vi hàng tuần của 12 con giáp, vận trình từ ngày 4/10 đến 10/10/2021 của tuổi Sửu có nhiều thăng trầm. Con giáp này phải lưu tâm kẻo bị mắc bẫy của kẻ xấu. Và cũng phải chấp nhận một sự thật rằng không phải ai cũng tốt như cách bản mệnh vẫn nghĩ, cho dù bản mệnh đã từng đối xử tốt với họ.

Tuần này tuổi Sửu tự làm khó mình khi thích mọi thứ diễn ra theo ý của mình. Con giáp này chỉ có thể đạt được sự nhẫn nại khi hiểu rằng thế giới không xoay quanh riêng mình và mọi thứ không phải lúc nào cũng có thể diễn ra theo ý mình. Sự nhẫn nại sẽ khiến bản mệnh nhận ra nhiều thứ.

Ảnh hưởng của hung tinh khiến sức khỏe của tuổi Sửu trong tuần này có dấu hiệu giảm sút. Khi đi lại nếu bản mệnh không cẩn trọng thì có thể gây tai nạn, nếu đi đường xa con giáp này nên nhường cho người khác cầm lái sẽ tốt hơn rất nhiều.

Tuổi Dần

Tử vi tuần mới nói rằng trong công việc, tuổi Dần may mắn gặp được quý nhân. Người này có thể tận tình đưa ra lời khuyên hoặc trực tiếp hướng dẫn đường đi nước bước cho bản mệnh. Con giáp này cũng không còn cứng đầu và biết lắng nghe hơn nhiều. Phương diện sức khỏe cũng cải thiện đáng kể do tuổi Dần đã biết đầu tư nhiều thời gian hơn vào việc tập thể dục và sinh hoạt điều độ.

Về phương diện tình cảm, những tín hiệu đáng mừng có thể đem đến cho tuổi Dần một mối nhân duyên con giáp này hằng tìm kiếm. Đây cũng là tuần lễ bản mệnh sẽ ngộ ra nhiều điều mới mẻ về bản thân, cũng là lúc cần giải phóng những suy nghĩ, cảm xúc tiêu cực đang cản đường mình. Có lẽ vì thế tinh thần của bản mệnh trở nên thoải mái, tươi vui hơn, với mong muốn mang đến hòa bình và vẻ đẹp cho vạn vật xung quanh.

Tuổi Mão

Tử vi tuần mới cho thấy, công việc của những người tuổi Mão dần trở nên thuận lợi nhờ thái độ hợp tác. Trải qua suốt một quá trình dài, đã nhìn nhận được ai là người bạn nên giữ trong đội nhóm của mình. Sự ảnh hưởng của Đại Hao khiến bản mệnh phải chi tiền nhiều. Tuy nhiên, có quá nhiều buổi tụ tập từ mừng cưới, đầy tháng, sinh nhật… khiến bạn khó kiểm soát được tiền của bản thân trong tuần này.

Những ngày đầu tuần khi có sự xuất hiện Thương Quan như một lời cảnh tỉnh nhắc nhở bạn cần phải tránh xa những rắc rồi vào cuối tuần. Nếu gặp rắc rối rối thì bạn nên chậm lại tiến trình của chính mình chứ không phải buồn phiền, lãng phí tiền bạc, thời gian khi đi mua sắm để "giải sầu".

Tình duyên của tuổi Mão có nhiều cơ hội để thấu hiểu, gần gũi, thân mật và thấu hiểu nhau hơn… Chính điều này đã giúp cả hai bạn ngày càng khăng khít, bền chặt khiến mối quan hệ có những bước tiến mới.

Công việc của những người tuổi Mão dần trở nên thuận lợi nhờ thái độ hợp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuần mới, Thìn cảm thấy bản mệnh được tĩnh tâm. Nhờ đó, bạn cảm giác được sự kết nối đặc biệt giữa bản thân với những khao khát thầm kín. Những ảnh hưởng của Tiểu Hao khiến tuổi Thìn phải tốn khá nhiều khoản dù là chỉ để các vật dụng cần thiết. Lời khuyên của tuổi Thìn cần chuẩn bị kế hoạch cho cả việc mua những món đồ này nữa.

Trong tuần mới này, nhiều mối quan hệ sẽ có nhiều sự thay đổi quan trọng khiến tuổi Thìn lo lắng cho tình yêu hiện tại của mình. Chỉ cần để mọi thứ thuận theo tự nhiên, thời gian sẽ xóa nhòa những cản trở giữa hai bạn bấy lâu nay.

Hãy tin tưởng theo trái tim và chữa lành những vết thương mà bạn đang níu giữ. Bước sang tuần lễ mới mang lại cho bạn những mối quan hệ mới. Những lời mời hợp tác cũng trở nên suôn sẻ, thuận lợi hơn.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi tuần mới, Tỵ sẽ trải qua nhiều biến cố, bản mệnh đã nhận thức được điều gì tốt và phù hợp. Con giáp này cũng đã có thể tháo gỡ lớp phòng vệ và cho phép bản thân cảm nhận thế giới qua lăng kính nhiều màu sắc hơn.

Trong tuần, tài tinh mang tới tiền bạc cho bản mệnh nhưng đừng chủ quan vì càng về cuối tuần càng dễ gặp kẻ xấu khiến con giáp này mất tiền hoặc bị lừa gạt. Hãy quý trọng đồng tiền do mình đã bỏ công, bỏ sức làm ra, không nên cho những kẻ muốn lợi dụng năng lực, tiền bạc có khả năng tiếp cận mình.

Chuyện tình cảm có dấu hiệu đi xuống khi một số người bị làm phiền vì những mối quan hệ cũ, thậm chí có người còn tìm tới nhà để thuyết phục con giáp này hàn gắn với họ. Điều này có thể sẽ đòi hỏi tuổi Tỵ phải thiết lập lại không gian riêng tư trong ngôi nhà của mình. Tuy nhiên tuần này hung tinh quấy phá nên sức khỏe của bản mệnh không được đảm bảo, nhiều người tái phát bệnh cũ, nhẹ nhất thì cũng là stress vì công việc

Tuổi Ngọ

Tử vi dự báo rằng tuần mới không tốt cho những thay đổi quá mạnh mẽ của con giáp tuổi Ngọ. Điều tốt nhất mà bạn cần ngay lúc này là sự nhẫn nại. Khi bạn có mục tiêu của riêng mình, bạn sẽ trở nên mất kiên nhẫn và muốn đạt được càng nhanh càng tốt. Thói quen này khiến bạn dễ rơi vào những tình huống dễ thất bại.

Những ngày đầu tuần, bản mệnh khá suôn sẻ nhưng dần về những ngày cuối tuần dễ vướng vào thị phi khiến bản thân dễ thua thiệt. Đừng ngại đối diện với một điều bất như ý sẽ giúp bạn chấp nhận nghịch cảnh và càng trưởng thành hơn. Sự xuất hiện của sao Thái âm mà người tuổi Ngọ có cơ hội mở màn tháng 10 với nhiều tin vui trong mảng tài chính. Một cơ hội hoành tráng hoặc một công việc bán thời gian thú vị đang chờ đón bạn.

Trong tuần mới, thái độ là tác nhân khiến mối quan hệ của cả hai đi vào ngõ cụt. Có thể bạn muốn người ấy tốt hơn nên cứ thẳng thắn góp ý. Sự thật đã gây mất lòng, thậm chí bạn có phần nặng lời khiến nửa kia có cảm giác không được tôn trọng.

Sự xuất hiện của sao Thái âm mà người tuổi Ngọ có cơ hội mở màn tháng 10 với nhiều tin vui trong mảng tài chính - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong công việc, những người tuổi Mùi cần một sự đổi mới và những ý tưởng truyền cảm hứng, tạo động lực cho bản thân. Những điều mong muốn của bạn đang tới gần, do đó hãy luôn giữ tư duy tích cực, thành quả sẽ đến khiến bạn bất ngờ đấy.

Bước sang tuần này, những ngày đầu tuần rất suôn sẻ, đặc biệt sẽ có những cuộc tụ tập, gặp gỡ bạn bè vào cuối tuần. Đây là cơ hội để làm mới cuộc sống của mình sau những buổi trò chuyện rôm rả với người mà bạn quý mến. Chòm sao Dịch mã chủ về dịch chuyển cho thấy tuần mới này bản mệnh phải đi lại khá nhiều. Việc đi xa có thể gây vất vả nhưng bù lại doanh thu sẽ khá hơn rất nhiều.

Khi những người tuổi Mùi không bao dung, không biết tha thứ cho nửa kia của mình thì bạn thường xuyên là người sống khổ đau trong tình cảm. Những u sầu của bạn sẽ tạo áp lực cho đối phương khi họ không biết làm cách nào để cho người yêu mình được vui.

Tuổi Thân

Tử vi tuần mới dự báo sẽ có một số việc diễn ra không như ý. Bạn hãy xem đó là nguồn động lực để duy trì năng lượng mỗi ngày. Nhiều khả năng bạn sẽ tham gia vào các lớp đào tạo nghiên cứu chuyên sâu một lĩnh vực mà bản thân đang hứng thú. Sự dẫn lối của sao Thái Dương khiến bạn biết sống trách nhiệm cũng như nhìn nhận rõ mọi tích cực ở thời điểm hiện tại. Bạn hoàn toàn có thể bắt đầu một cuộc sống như ý…

Về tình duyên, những người tuổi Thân thường xuyên sẽ cảm giác không hài lòng về chuyện tình cảm. Đừng đổ lỗi cho người khác, thay vào đó hãy chủ động thay đổi bất cứ việc gì mình muốn, miễn là luôn rộng mở tấm lòng đón nhận những rung cảm tốt đẹp trong tình yêu.

Những điều may mắn thi thoảng mới xảy ra, nhưng cuối cùng bản mệnh vẫn phải tìm cách để tự lực cánh sinh hơn là dựa vào người khác. Hãy tìm ra đam mê của chính mình, điều này sẽ giúp bạn vững tin hơn vào những lựa chọn.

Tuổi Dậu

Dù tuần này có nhiều trở ngại thì tuổi Dậu cứ hãy để hy vọng sẽ dẫn lối và bản mệnh thấy rằng cuộc sống còn nhiều niềm vui và những điều tốt đẹp đang đón chờ mình ở tương lai. Tuy nhiên, con giáp này chỉ có thể nhận được phước lành này nếu chấp nhận từ bỏ niềm tin mù quáng, khi ấy, một thực tại mới sẽ mở ra trước mắt. Điều này phụ thuộc vào chính bản thân tuổi Dậu, hãy làm tốt phần của mình và bản mệnh sẽ có cuộc sống mà mình mong muốn.

Trong tình yêu, tuổi Dậu đang phải chịu nhiều thương tổn, nhưng vẫn không từ bỏ hy vọng vào một tình yêu sẽ chữa lành tâm hồn mình. Tuy nhiên, con giáp này đừng đặt kỳ vọng quá cao vào đối phương. Hãy học cách trưởng thành hơn trong tình yêu, rồi bản mệnh sẽ nhận được điều mình muốn.

Trong tuần có hung tinh xuất hiện là dấu hiệu cho thấy tuổi Dậu không nên đi xa vì sẽ bất lợi cho con giáp này. Nếu là việc phải cần di chuyển thì bản mệnh nên cẩn thận hơn, nên nhờ người có kinh nghiệm hơn cầm lái.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất rất hào hứng được thay đổi bản thân, được huy động mọi thứ theo chiều hướng tích cực hơn, sôi nổi hơn. Thế nhưng mọi người không hưởng ứng vì họ đang mải suy nghĩ và xử lý vấn đề của họ. Tuy nhiên, cát tinh xuất hiện hỗ trợ cho mối quan hệ của tuổi Tuất với mọi người xung quanh được cải thiện. Nhớ tiếp tục cố gắng hài hòa trong mối quan hệ với đồng nghiệp, đối tác hay cấp trên, chắc chắn con giáp này chẳng phải chịu thiệt đâu.

Trong phương diện tình cảm, đặc biệt trong giao tiếp, tuổi Tuất đang có phần lấn át làm hỏng sợi dây liên kết giữa con giáp này và đối phương. Bản mệnh chẳng cần tỏ ra hơn thua với nửa kia làm gì để chỉ khiến hai người xa nhau hơn.

Sử dụng những lời lẽ của mình một cách cứng rắn, rõ ràng, nhưng đừng vì thế mà có thái độ gay gắt với người khác chính là chìa khóa để tuổi Tuất đạt được những điều mà bản thân mong muốn. Đừng tạo ra những ấn tượng không hay bằng cái tôi quá lớn, điều này không ích lợi chút nào.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi đang nhìn mọi thứ một cách lạc quan và tin tưởng hơn. Điều này dẫn đến việc bạn dễ rơi vào trạng thái thất vọng khi không đạt được điều mong đợi. Cuộc sống là vậy. nên bạn hãy luôn chủ động hơn nhé.

Ảnh hưởng của sao Thiên Cẩu dự báo bạn sẽ có kiện tụng, thị phi, tranh chấp nên chớ gây chiến với bất cứ ai nhé. Nếu có ai đó cố tình gây sự thì bạn hãy giữ im lặng, kẻo sẽ khiến mọi việc trở nên khó kiểm soát. Muốn người khác đối xử tốt với mình, trước tiên bạn hãy đối tốt với họ trước và chẳng bao giờ thiệt thòi đâu.

Nhiều mong muốn của tuổi Hợi cho chuyện tình cảm hiện tại không được đáp ứng. Nhất là những ai đang độc thân, điều bạn mong nhất ngay lúc này là ai đó thật sự thấu hiểu và yêu thương bằng cả trái tim. Đây là người hiểu được cảm xúc và giúp bạn trở nên trưởng thành mỗi ngày thế nhưng điều này vẫn khá xa vời.