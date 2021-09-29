Top 3 con giáp nếu sinh ra vào mùa thu sự nghiệp vững vàng, gặp hỉ quanh năm

Tâm linh - Tử vi 29/09/2021 06:05

Mùa thu mát mẻ và hiền hòa, top 3 con giáp nếu sinh ra vào mùa này sự nghiệp vững vàng, gặp hỉ quanh năm.

Tuổi Tý

Tử vi cho thấy những người tuổi Tý sinh vào mùa thu thường có tính quyết đoán, nghĩ là sẽ làm. Họ nhận được nhiều sự giúp đỡ từ người khác bởi họ rất khôn khéo trong việc tạo các mối quan hệ xã giao và tất nhiên là họ cũng có tài nên được mọi người yêu quý. Họ ít bạn bè thân thiết bởi sống khá khép lòng.

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Tý sinh vào mùa thu thường có tính quyết đoán, nghĩ là sẽ làm - Ảnh minh họa: Internet

Dù tài vận của Tý đến khá trễ, nhưng đó là kết quả của sự cố gắng không ngừng nghỉ. Đến năm 38 tuổi, ai sinh năm Tý tiền tài đều đã đủ, nhưng phải chờ đến 46 tuổi mới hi vọng dư dả. Đến tầm 52 thì phú quý vinh hoa vây quanh, trở thành đại gia bên cạnh con cháu.

Tuổi Tỵ

Sở trường của người tuổi Tỵ sinh vào mùa thu là ngoại giao, điều này giúp ích cho họ rất nhiều trong việc tạo dựng mối quan hệ với người có quyền chức. Có đôi khi họ rơi vào tình trạng phải lựa chọn giữa sự nghiệp và tình cảm cá nhân. Họ là những người biết vượt qua khó khăn, có chí cầu tiến nên thành công của họ là điều hiển nhiên.

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Sở trường của người tuổi Tỵ sinh vào mùa thu là ngoại giao, điều này giúp ích cho họ rất nhiều trong việc tạo dựng mối quan hệ với người có quyền chức - Ảnh minh họa: Internet

Ai sinh ra trong năm Tỵ đều có điểm chung là sống bí hiểm, uyên bác, khôn ngoan hơn người. Do quá tính toán nên từ 35 – 40 tuổi mới có được thành công. Người sinh năm Tỵ nên sống biết mình biết ta, đừng nên quá chi li để hậu vận có thể nhận được nhiều lộc phúc, an vui bên gia đình.

Tuổi Mùi

Sinh vào mùa thu những người tuổi Mùi là những người lo nghĩ trước sau, họ có tính toán cho bản thân, làm việc gì cũng sợ đắc tội với người khác nên khó thành nghiệp lớn. Mọi thành công có được đều phải nhờ đến sự cố gắng của mình.

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Sinh vào mùa thu những người tuổi Mùi là những người lo nghĩ trước sau, họ có tính toán cho bản thân = Ảnh minh họa: Internet

Phần lớn số tiền có được chủ yếu dựa trên công sức của bản thân. Để đạt đến đỉnh cao của danh vọng, người tuổi Mùi cần cố gắng hết mình. Đặc biệt phía sau thành công của tuổi Mùi là cả một trang lịch gian nan, vất vả mới có được sự giàu sang.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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