Tử vi ngày 29/9/2021 của 12 con giáp: Sửu - Thìn gặp được thần tài, Mão cẩn thận bị lừa gạt, Mùi không nên lo chuyện bao đồng

Theo tử vi 12 con giáp ngày 29/9/2021 , người tuổi Tý đi thẳng vào vấn đề, không nên quay sang chỉ trích, chê bai người khác khi có sự cố xảy ra. Với bất cứ mâu thuẫn căng thẳng nổ ra ngày hôm nay, điều quan trọng là hãy nói lên những suy nghĩ, cảm xúc của mình. Mọi người đều muốn nghe những chia sẻ và phản hồi của bạn để biết được cần phải làm gì đấy.

Thủy khí vượng không hề tốt cho những ai đang bị bệnh mãn tính, bạn cố gắng duy trì việc uống thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ, bên cạnh đó không quên thực hiện các thói quen tốt như ăn uống đủ chất, chăm chỉ tập luyện để cải thiện thể trạng hiện tại.

Thiên Ấn hỗ trợ để người tuổi Tý phát triển sự nghiệp cho những ai đang theo đuổi sự nổi tiếng. Hôm nay, khả năng bạn sẽ trở thành một nhân vật có ảnh hưởng tích cực đến đời sống của một người nào đó.

Hôm nay, khả năng Tý sẽ trở thành một nhân vật có ảnh hưởng tích cực đến đời sống của một người nào đó - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Vận trình của người tuổi Sửu có điềm báo phát tài. Thực Thần ưu ái, nhờ thế mà con giáp này có thể tìm thu tiền bạc mỏi tay không hết. Đặc biệt là những người theo nghiệp kinh doanh buôn bán vô cùng thuận lợi, khách hàng tới tấp, lợi nhuận tăng lên đáng kể, con đường tài lộc càng đi càng rộng mở.

Thiên Ấn chỉ đường nên có thể sẽ đưa ra những ý tưởng độc đáo và sáng tạo cho những khó khăn trong công việc. Tuổi Sửu có chính kiến của riêng mình, không vì những ý kiến của người khác mà lung lạc ý chí. Người khác cho rằng bản mệnh cố chấp nhưng con giáp này tin rằng đó là hướng đi đúng đắn của mình.

Tuổi Dần

Sự bướng bỉnh không mang lại ích lợi cho người tuổi Dần trong ngày có Kiếp Tài đâu nhé. Hãy cố gắng nhìn nhận mọi vấn đề dưới góc độ khách quan, thay vì cố khăng khăng bảo vệ quan điểm của mình và biến bản thân thành một kẻ giáo điều. Mọi người luôn luôn tôn trọng sự rõ ràng, tích cực nơi bạn.

Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho bản mệnh cải thiện chất lượng công việc hiện tại của mình. Bạn bè hoặc đồng nghiệp nhiệt tình chỉ ra lỗi sai và còn giúp bạn tiến bộ hơn mỗi ngày.

Ngày 29/9/2020 là ngày Ngày Sát chủ, theo quan niệm dân gian, ngày này thuộc Bách kỵ, trăm sự đều kỵ, không nên làm các việc trọng đại, bất kể đối với tuổi nào nhé người tuổi Dần.

Tuổi Mão

Mão sẽ có cơ hội kiếm tiền, nâng cao thu nhập cho mình. Con giáp này tìm được một công việc mới hoặc kiếm thêm nghề phụ bên ngoài, hướng đầu tư đúng đắn nên nguồn thu nhập dồi dào hơn hẳn, không phải lo lắng chuyện chi tiêu nữa.

Song bản mệnh không nên chi nhiều tiền trong thời điểm này vì có điềm báo hao hụt, bị lừa gạt, mất mát. Nếu dùng tiền để đầu tư thì đúng đắn nhưng nếu mua đồ thì dễ mua phải hàng đắt, kém chất lượng, không tương xứng với số tiền mà người tuổi Mão bỏ ra. Vì thế mà tâm trạng cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.

Mão không nên chi nhiều tiền trong thời điểm này vì có điềm báo hao hụt, bị lừa gạt, mất mát - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Những người theo đuổi con đường học vấn, thi cử sẽ cảm thấy mọi thứ rất thuận lợi mà không có gì cản trở bước tiến của mình. Tuổi Thìn đã dành rất nhiều thời gian cho công việc, cũng giành được không ít thành quả, vì thế chuyện được cấp trên ưu ái cất nhắc cũng không quá xa nữa.

Thế nhưng nếu thu nhập có tăng lên thì cũng đừng nên tiêu xài hoang phí hay thay đổi lối sống, hãy giữ mọi thứ ở mức khiêm tốn thôi bạn nhé. Thổ - Thủy xung khắc cho thấy bản mệnh đã tốn công vô ích làm việc gì mà bản thân không thực sự thích cho nên kết quả lúc này cũng không được như ý. Bạn rút ra khá nhiều bài học cho những lần như thế này để lần sau biết dùng thời gian của mình hiệu quả hơn.

Tuổi Tỵ

Bạn sẽ có một ngày rất thuận lợi để giải quyết công việc. Quý nhân phù trợ giúp bạn khắc phục được những khó khăn còn tồn đọng trong suốt thời gian qua. Bạn cần sớm định hướng lại con đường sự nghiệp vì mọi thứ hiện tại nhìn chung còn khá mơ hồ.

Vận trình tài lộc được đà tăng trưởng. Doanh thu của người làm kinh doanh tăng nhanh giúp con giáp này có thể an tâm cải thiện chất lượng cuộc sống hiện tại. Người làm công ăn lương cũng sẽ có thêm thu nhập từ nghề tay trái. Tuy lời lãi hiện thời không cao nhưng sau dịch bệnh, con giáp này sẽ sớm trở lại trong tầm kiểm soát ngay thôi.

Tuổi Ngọ

Danh tiếng, hình ảnh đầy tích cực của của người tuổi Ngọ dưới sự che chở của Thực Thần sẽ giúp bạn mở ra những cánh cửa thú vị ngày hôm nay, cho bạn cơ hội được tương tác với những nhân vật quan trọng, có tầm ảnh hưởng đến công việc, cuộc sống của bạn. Đừng bỏ lỡ cơ hội của chính mình nhé.

Những băn khoăn của bạn chất chồng vì cơ thể mệt mỏi, không nghĩ được gì nhiều. Nếu có thể bạn nên sắp xếp để hoàn thành công việc sớm, có nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi.

Danh tiếng, hình ảnh đầy tích cực của của người tuổi Ngọ dưới sự che chở của Thực Thần sẽ giúp bạn mở ra những cánh cửa thú vị ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi làm gì cũng có cảm giác trắc trở, bị người khác ngáng đường hay gây hại. Mặc dù điều này khó tránh nhưng con giáp này cần kiểm soát lời ăn tiếng nói và cách hành xử thật tốt để giảm bớt sự căng thẳng. Vượt qua được những thử thách này bản mệnh sẽ trưởng thành hơn.

Thiên Quan lại cho thấy một màu u ám trong công việc của con giáp này khi mà những lời đồn thổi thị phi khiến cho uy tín cá nhân sụt giảm nghiêm trọng, cơ may thăng tiến vụt bay. Bản mệnh chớ nên lo chuyện bao đồng để mà đắc tội với kẻ tiểu nhân. Có những chuyện chẳng thể nào xen vào bởi sẽ có thế lực rất lớn đứng đằng sau.

Tuổi Thân

Công việc trong hôm nay vô cùng thuận lợi, dễ dàng. Bạn được đồng nghiệp nhắc nhở nhiều điều, giúp bạn giải nguy khỏi các sai lầm.

Về tài vận, con giáp này có những thành công nhất định với quỹ tiết kiệm của mình. Bạn rạch ròi giữa nhu cầu và mong muốn của mình. Bạn luôn nhớ rằng một trong những nguyên tắc tiết kiệm, đó là "Mua những gì bạn cần, không mua những gì bạn muốn".

Tuổi Dậu

Đường công danh sự nghiệp của tuổi Dậu trong ngày tốt đẹp nhờ khả năng lãnh đạo và biết bao quát, đánh giá tình hình của con giáp này. Có khả năng bản mệnh sẽ được cất nhắc lên làm trưởng nhóm, trưởng bộ phận hoặc quản lý. Cơ hội thăng tiến đang nằm trong tầm tay nên đừng để nó vụt mất nhé.

Về phương diện tài lộc cũng đang có dấu hiệu khởi sắc, đặc biệt là những người làm kinh doanh, buôn bán thì càng có lợi. Mặc dù theo skvty.com người tuổi Dậu sẽ khá vất vả nhưng bù lại thu hoạch không tồi, nếu cố gắng thì nhất định sẽ nhận được nhiều thứ cao hơn cả tiền bạc. Người làm công ăn lương có thể nhận được khen thưởng.

Đường công danh sự nghiệp của tuổi Dậu trong ngày tốt đẹp nhờ khả năng lãnh đạo và biết bao quát, đánh giá tình hình của con giáp này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Nhờ đức tính cần cù, chịu khó nên bạn duy trì được nguồn thu nhập ổn định và hôm nay thêm Chính Tài giúp bạn tiết kiệm được kha khá tiền bạc để đảm bảo cho cuộc sống tương lai của mình sau này. Tuy nhiên, một mặt nào đấy cho thấy bạn đang quá an toàn rồi nhé, hãy thử thách bản thân thêm một chút nữa.

Thổ - Thủy xung khắc dự báo sẽ có thể gặp tiểu nhân, họ đang rình rập chờ cơ hội phá hoại bạn bất cứ lúc nào. Do đó, bạn nên làm việc chính đáng, thuận theo luật pháp để hạn chế nguy cơ bị hại bạn nhé. Ngoài ra, bạn cũng đừng dễ tin người quá dù họ là người thân của bạn.

Tuổi Hợi

Chính Ấn mang tới cho người tuổi Hợi thêm nhiều năng lượng để thực hiện những kế hoạch, dự án đang dang dở. Khi bạn thể hiện được năng lực và được công nhận thì việc được thăng chức là điều dễ dàng xảy ra. Bạn có biết mình là con giáp giàu có, cơ hội giàu tự thân cao nhất trong số 12 con giáp?

Tự Hình khiến bạn có những suy nghĩ mà trước đây bạn chưa từng nghĩ tới như mình là ai, mình đang đóng vai trò gì trong cuộc đời... Đây không hẳn là suy nghĩ tiêu cực, nếu bạn tìm ra câu trả lời bạn sẽ có động lực hơn để tiến xa hơn trên bậc thang sự nghiệp.

Thủy khí vượng khiến sức khỏe của bản mệnh không được tốt, muốn cơ thể khỏe mạnh hơn bạn phải kiên trì hơn trong việc theo đuổi lối sống lành mạnh như phải thể dục thường xuyên, chọn lựa đồ ăn phù hợp với thể trạng của mình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.