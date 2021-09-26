Bản tính đối đầu, những con giáp này cần đề phòng nhau trong công việc, tránh xung đột, làm đâu hỏng đó

Trong tử vi , tuổi Mùi dễ làm tổn hại tuổi Tí, thường cản trở sự phát triển công việc hay những mối quan hệ bạn bè.

Những người tuổi Sửu rất chăm chỉ, chịu khó và thành thực trong công việc, cũng không có quá nhiều mưu kế. Nhưng người tuổi Ngọ và Mùi dễ trở thành kẻ tiểu nhân sau lưng người tuổi Sửu vì vậy cần phải đề phòng .

Ngọ và Mùi dễ trở thành kẻ tiểu nhân sau lưng người tuổi Sửu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần nên đề phòng tuổi Tỵ

Trong 12 con giáp, Tỵ là con vật lanh lợi và khôn nhất. Những người tuổi Tỵ thường để ý đến công việc và cuộc sống của người tuổi Dần. Họ dễ trà trộn vào đám bạn hay công việc của người tuổi Dần để lật đổ hay phá kế hoạch của người tuổi Dần.

Tuổi Mão nên đề phòng tuổi Thìn

Người xưa đã nhắc rằng hai tuổi này không nên làm ăn chung hoặc trở nên thân thiết, nếu không sẽ mang họa vào thân. Người tuổi Mão thường đa mưu và đa nghi trong công việ. Nếu cả hai bên cùng hại nhau, thì dễ xảy ra những thị phi nghiêm trọng không lường trước.

Tuổi Thìn nên đề phòng tuổi Mão, Tuất

Trong công việc, người tuổi Thìn thường chắc chắn, mạnh mẽ, còn người tuổi Mão và Tuất lại dễ lật ngược thế cờ của người tuổi Thìn. Dù có mạnh mẽ tới đâu, một khi đã bị dồn vào thế bị động thì cũng rất khó thoát khỏi vòng luẩn quẩn.

Tuổi Tỵ nên đề phòng tuổi Dần, Hợi

Người tuổi Tỵ thường chẳng sợ ai, bởi họ có trí thông minh vốn sẵn. Nhưng một khi vẫn còn sự xuất hiện của đối phương thì họ cũng không thể nắm phần thắng mãi được, đó là người tuổi Dần và Hợi.

Người tuổi Ngọ thường hay để ý tới mọi điều xung quanh mình, họ dễ bị phân tán tư tưởng bởi những kẻ tiểu nhân lởn vởn xung quanh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ nên đề phòng tuổi Sửu

Người tuổi Ngọ thường hay để ý tới mọi điều xung quanh mình, họ dễ bị phân tán tư tưởng bởi những kẻ tiểu nhân lởn vởn xung quanh, dễ bị rạn nứt tình cảm bạn bè hay phá hỏng công việc bởi những người tuổi Sửu. Lời khuyên cho người tuổi Ngọ là đừng bị lung lay, đừng vì những chuyện không đáng mà ảnh hưởng cuộc sống của bạn.

Tuổi Mùi nên đề phòng tuổi Tí, Sửu

Trong công việc, người tuổi Tí thường làm ảnh hưởng đến người tuổi Mùi, khiến họ buồn bực, khó chịu, sau đó dễ dẫn đến mối quan hệ “thù oán”. Còn người tuổi Mùi và tuổi Sửu hay tranh đấu nhau vì vị trí trong công việc khá gay gắt.

Tuổi Thân nên đề phòng tuổi Hợi

Người tuổi Hợi bản tính ngay thẳng, cũng không hay để ý xung quanh ai ghét mình. Nhưng trong công việc, họ hay cãi nhau với những người tuổi Thân vì ý kiến trái chiều, ảnh hưởng tới mối quan hệ và chỗ đứng của cả hai bên trong công ty.

Tuổi Dậu nên đề phòng tuổi Tuất, Mão

Những câu thành ngữ như “Chó săn gà chọi”, “Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng” đều hàm ý chỉ sự bất đồng giữa người tuổi Dậu và người tuổi Tuất. Người tuổi Dậu và tuổi Mão thì hay soi mói nhau, mách lẻo và đá đểu nhau, không muốn nhìn thấy mặt nhau.

Cứ khi nào người tuổi Tuất và người tuổi Dậu ở gần nhau, rất nhiều việc nói không nên lời vì những tranh cãi không bao giờ hết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất nên đề phòng tuổi Dậu

Cứ khi nào người tuổi Tuất và người tuổi Dậu ở gần nhau, rất nhiều việc nói không nên lời vì những tranh cãi không bao giờ hết. Hai con giáp tương khắc nhau, thường đưa ra những ý kiến trái chiều và không ai nhường ai, cái “tôi” của ai cũng mạnh.

Tuổi Hợi nên đề phòng tuổi Tuất, Tỵ

Con người tuổi Hợi khá thẳng, có chuyện gì cũng sẽ giải quyết tới cùng, nhưng đôi khi lại không giữ được miệng mà tuôn ra những lời nói xấu người khác sau lưng. Không ít người thù oán hay ghen ghét con giáp này, mối quan hệ giữa người tuổi Hợi và Tỵ cũng như vậy.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.