Khéo ăn khéo nói, giỏi suy nghĩ và hành động, những con giáp này đi đâu cũng được yêu mến, xem trọng

Tâm linh - Tử vi 23/09/2021 15:32

Ngoài việc sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, duyên dáng hơn người, những con giáp này còn rất nghị lực và tự trọng. Có thể nói, trong cuộc sống, họ thường là những người khiêm nhường nhưng vô cùng tinh tế và khéo léo.

Tuổi Mão

Phụ nữ tuổi Mão luôn được biết đến với vẻ ngoài xinh đẹp, ưa nhìn, khí chất tao nhã và nụ cười bí ẩn. Trong mắt nam giới, người tuổi này thường là một quý cô thanh lịch, có học thức. Tư duy của phụ nữ tuổi này luôn khác biệt và họ có thể đưa ra những ý tưởng độc đáo mà không ai có thể nghĩ ra được. Đây cũng là con giáp sở hữu chỉ số EQ cao ngất ngưởng.

tu vi 1
Trong đám đông, người tuổi Mão rất sôi nổi, thích giao tiếp với mọi người, họ cũng là những người có suy nghĩ rất sâu sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuy tài năng hơn người nhưng phụ nữ tuổi này không tự cao tự đại. Họ quan tâm đến mọi người xung quanh và sẵn sàng làm nền cho người khác trong những thời điểm thích hợp. Trong đám đông, người tuổi Mão rất sôi nổi, thích giao tiếp với mọi người. Họ cũng là những người có suy nghĩ rất sâu sắc. Chính vì vậy, họ luôn gây ấn tướng tốt với mọi người bởi trái tim nhân hậu, bao dung, khả năng thấu hiểu người khác của mình.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu trời sinh đã là những người có chí cầu tiến, chăm chỉ và luôn khao khát cuộc sống giàu có, vì thế họ sẽ không ngừng tìm kiếm những cơ hội tốt để đạt được những điều mình mong muốn. Tử vi cũng cho thấy, tuổi Dậu cũng là những người khéo léo và biết đối nhân xử thế.

tu vi 2
Tuổi Dậu cũng là những người khéo léo và biết đối nhân xử thế - Ảnh minh họa: Internet

Sinh thời, những người tuổi Dậu thường không sinh ra trong những gia đình sung túc nhưng có khả năng tự tạo ra sự giàu có cho bản thân. Cuộc sống, tuổi Dậu không sợ đối mặt với khó khăn, thử thách, thay vào đó là sự xông pha, bất chấp mọi thứ để có được thành công mỹ mãn.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ không chỉ là khéo léo ý tứ mà họ còn có cách nói chuyện thu hút đối phương. Sự vui nhộn hài hước trong con người của con giáp này giúp họ khiến những người xung quanh cảm thấy thích thú, muốn gặp, muốn tiếp xúc. Cách nói chuyện hài pha chút thông minh chính điểm mạnh của Ngọ. Chỉ cần ai đó đưa ra một ý tưởng thì bạn lập tức đáp lại nhanh chóng với sự thông minh, rí rỏm. Đó gọi là hoạt ngôn.

tu vi 3
Tuổi Ngọ không chỉ là khéo léo ý tứ mà họ còn có cách nói chuyện thu hút đối phương - Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc con giáp này dung hòa mọi mối quan hệ, giúp bản thân có cơ hội gặp gỡ những người giỏi giang, dễ thăng quan tiến chức. Sự khéo léo từ ứng xử đến cách làm việc chính là điểm cộng của tuổi Ngọ trong mọi lĩnh vực, sớm công thành danh toại.

Những con giáp nổi tiếng nấu ăn ngon, giỏi chinh phục người khác qua con đường dạ dày

Những con giáp nổi tiếng nấu ăn ngon, giỏi chinh phục người khác qua con đường dạ dày

Có thể nói, họ là người đảm đang và khéo tay, ai đã ăn qua những món ăn của 3 con giáp này thì chẳng bao giờ có thể quên được, họ có tâm hồn ăn uống, biết thưởng thức cao lương mỹ vị và đặc biệt có vị giác rất tinh tế.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp giỏi ăn nói con giáp khéo léo tử vi hàng ngày

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 40 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 1 giờ 40 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 2 giờ 10 phút trước
Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 2 giờ 40 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 3 giờ 40 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 4 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 4 giờ 40 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 5 giờ 10 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 5 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch