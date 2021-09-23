Những con giáp nổi tiếng nấu ăn ngon, giỏi chinh phục người khác qua con đường dạ dày

Người tuổi Thân là con giáp nấu ăn ngon vì họ thích thưởng thức những món ăn của mình nấu hơn là được người khác nấu cho. Thực ra là họ khá kỹ tính, sợ người khác nấu không đúng vị mình thích nên mỗi khi muốn ăn là họ chủ động "lăn vào bếp".

Những người này có thể quanh quẩn trong bếp cả ngày không biết chán, thử hết món này đến món kia, công thức này đến công thức khác, tự chế ra những món ăn từ các nguyên liệu có sẵn. Trong các cuộc thử nghiệm họ cũng phải nếm không ít thất bại nhưng họ không ngại, vẫn tiếp tục thử lại cho đến khi nấu ngon mới thôi.

Dù là nam nhân thì con giáp tuổi Thân cũng chẳng ngại việc nấu nướng, trình bày những món ăn đẹp mắt. Thậm chí trong các buổi tụ tập đông đủ bạn bè, họ càng thích thể hiện khả năng của mình để mọi người trầm trồ, khen ngợi.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vô cùng coi trọng gia đình nên từ lâu họ luôn có ý thức chuẩn bị những bữa ăn ngon cho các thành viên trong nhà. Đối với con giáp này đó là cách thể hiện tình yêu thương cụ thể và rõ ràng nhất đối với người thân của mình.

Người tuổi Hợi vô cùng coi trọng gia đình nên từ lâu họ luôn có ý thức chuẩn bị những bữa ăn ngon cho các thành viên trong nhà - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Hợi không thích những món quà xa hoa bằng những bữa ăn với đông đủ người thân trong nhà, đó là lý do con giáp này muốn nấu thật ngon để không ai có thể bỏ lỡ những bữa ăn như thế.

Bất kể công việc có bận rộn đến thế nào, người tuổi Hợi cũng muốn được trở về nhà, quây quần bên mâm cơm. Đặc biệt, người tuổi Hợi luôn muốn tự tay vào bếp, làm ra những món ăn ngon, trao vào đó hương vị của tình yêu.

Tuổi Sửu

Nhiều con giáp tuổi Sửu may mắn sở hữu khả năng nấu nướng tuyệt vời nhờ những buổi xem mẹ đứng bếp từ lúc họ còn nhỏ xíu. Thậm chí dù không biết nấu nhưng cô bé, cậu bé này cũng được ngồi bên cạnh mẹ để vo viên những cục bột nhiều màu đẹp mắt.

Sửu thường xuyên phụ mẹ việc bếp, đi chợ nên tình yêu với việc nấu nướng thấm vào tiềm thức của họ khi nào không hay - Ảnh minh họa: Internet

Dường như, những gam màu sắc trong bếp đã hấp dẫn những người tuổi này từ khi đó và họ cảm thấy thiếu vắng vô cùng nếu không được ở bên ngắm mẹ nấu nướng. Lớn lên một chút, con giáp tuổi Sửu thường xuyên phụ mẹ việc bếp, đi chợ nên tình yêu với việc nấu nướng thấm vào tiềm thức của họ khi nào không hay. Nhờ đó mà càng nấu nhiều họ càng con giáp nấu ăn ngon nổi tiếng trong cả gia đình, cả cơ quan.

Không chỉ dừng lại ở việc nấu nướng, con giáp này còn thích trình bày những đĩa đồ ăn đẹp mắt và khoe lên mạng xã hội thành quả của mình. Không lạ gì khi những con giáp tuổi Sửu thường xuyên được mọi người trầm trồ, khen ngợi về sự khéo léo, đảm đang ít ai sánh được.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.