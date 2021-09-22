Khi yêu cuồng nhiệt, chia tay thì khó quên, những con giáp này nổi tiếng lụy tình, cả đời khổ vì người mình yêu

Mặc dù rất thông minh, nhanh nhẹn nhưng một khi sa vào lưới tình, tuổi Tý dường như không còn là chính họ nữa. Vì vậy, tuổi Tý được xếp vào một trong 5 con giáp lụy tình nhất trong 12 con giáp. Khi yêu một ai đó, họ thường rất thụ động và làm mọi việc chỉ xoay quanh người mình yêu. Trong mắt tuổi Tý, người mình yêu là trên hết, làm gì cũng phải báo cáo với đối phương và cũng mong muốn nhận được điều ngược lại.

Ngoài ra, khi đã bước vào mối quan hệ với ai đó, tuổi Tý cũng tự tạo ra ranh giới cho bản thân, không cho phép mình tiếp xúc với người khác giới nữa. Không chỉ vậy, trong tình yêu, tuổi Tý dường như luôn nghĩ rằng mình luôn kém cỏi hơn người mình yêu về mọi mặt, dù họ được xem là “nữ thần”, “nam thần” trong mắt người khác. Chính vì vậy, nếu nói rằng tuổi Tý là một kẻ yêu đương mù quáng, không giữ được phẩm giá cũng không ngoa.

Trời sinh tuổi Sửu bản tính thật thà, chân thành, tốt bụng và họ luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không cần hồi đáp. Tuổi Sửu sống rất tình cảm, coi thường tiền bạc vật chất nên con giáp này cũng dễ trở nên mù quáng trong tình yêu. Những người tuổi Sửu rất chân thành, thủy chung và sẵn sàng hy sinh để làm hài lòng người mình yêu. Đây là ưu điểm và cũng là nhược điểm của tuổi Sửu, bởi nếu gặp được đúng người thì tình yêu của con giáp này sẽ rất thăng hoa và hạnh phúc.

Sửu khi yêu thì rất bi lụy nên không thể nhìn rõ được bản chất của đối phương - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng ngược lại, nếu như gặp sai người thì sự chân thành cùng tấm chân tình của tuổi Sửu sẽ dễ dàng bị đối phương lợi dụng. Không chỉ vậy, tuổi Sửu khi yêu thì rất bi lụy nên không thể nhìn rõ được bản chất của đối phương. Thậm chí ngay cả khi bị phản bội thì họ vẫn sẽ nhắm mắt cho qua, hoặc chỉ cần vài lời ngon ngọt cũng đủ để con giáp này mềm lòng, tha thứ lỗi lầm cho đối phương.

Tuổi Mùi

Tuy có vẻ ngoài rất thờ ơ, lạnh lùng nhưng tuổi Mùi lại là người có nội tâm nhạy cảm sâu sắc. Tuổi Mùi sống giàu tình cảm, luôn giúp đỡ người khác mà không cần nhận lại. Điều họ mong muốn không phải là cuộc sống giàu sang phú quý mà là một cuộc đời bình dị, an vui và ngập tràn hạnh phúc.

Một khi lún sâu vào chuyện tình cảm, tuổi Mùi sẽ tin tưởng tuyệt đối vào người yêu và làm mọi cách để khiến đối phương vui vẻ - Ảnh minh họa: Internet

Trong tình yêu, tuổi Mùi luôn nhường mọi quyền quyết định cho đối phương, vì thế mà họ dễ rơi vào thế bị động và trở nên mù quáng. Một khi lún sâu vào chuyện tình cảm, tuổi Mùi sẽ tin tưởng tuyệt đối vào người yêu và làm mọi cách để khiến đối phương vui vẻ. Thậm chí dù bị bỏ rơi mà không có lý do chính đáng, họ cũng sẽ từ bỏ sĩ diện để cố gắng níu kéo người ấy, nhưng việc làm này thường không đem lại kết quả như mong muốn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.