Sống như cây tầm gửi, những con giáp này thường xuyên ỷ lại người khác nên thường gặp khó khăn không biết cách giải quyết, lâm vào cảnh khốn cùng

Tâm linh - Tử vi 21/09/2021 21:23

Những con giáp này cần phải xem lại cách sống của mình, tránh ỷ lại người khác quá nhiều, đến khi tự gây họa lại không thể giải quyết.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi nổi tiếng là con giáp dễ tính và câu nói quen thuộc của họ thường là: “Thế nào cũng được”. Điều đó cho họ cảm giác: Mình cũng chăm chỉ và nghiêm túc nhưng cũng rất dễ chiều. Bạn chỉ mong mọi người được vui, được làm theo ý thích của họ còn bạn thì “sao cũng được”.

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Thế nhưng điều này đang chứng tỏ một điều rằng bạn là con giáp thiếu độc lập - Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng điều này đang chứng tỏ một điều rằng bạn là con giáp thiếu độc lập. Cuối cùng là mọi quyền quyết định đều nằm trong tay người khác. Đến một ngày, bạn hốt hoảng nhận ra trình độ của mình không hề phát triển, mọi thứ dậm chân tại chỗ và khi không có ai dẫn đường, bạn cũng chả tìm ra được lối đi cho riêng mình.

Tuổi Tý

Con giáp tuổi Tý tự cho rằng mình chỉ cần nhờ người khác là mọi việc được giải quyết, lâu dần bạn trở nên phụ thuộc quá vào họ. Bạn không thử đứng trong vị trí của đối phương để hiểu rằng thời gian này, chính bản thân những người đấy cũng đang không đủ thời gian làm việc của họ. Với những vấn đề bất trắc luôn có thể xảy ra, họ hết lo việc này tới việc khác nên quên luôn việc bạn nhờ.

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Con giáp tuổi Tý tự cho rằng mình chỉ cần nhờ người khác là mọi việc được giải quyết, lâu dần bạn trở nên phụ thuộc quá vào họ - Ảnh minh họa: Internet

Sẽ có lúc bạn tỏ thái độ tức giận khi được sự hỗ trợ của họ như trước và chê trách rằng họ ích kỷ, không muốn giúp bạn. Cuộc sống này, dù sớm hay muộn thì cuối cùng bạn cũng sẽ ngộ ra một điều rằng con đường đi chỉ có bạn tự đi một mình, người ta có thể ở bên bạn một thời gian mà thôi, họ cũng có cuộc sống riêng cần phải lo lắng.

Tuổi Mùi

Con giáp tuổi Mùi có nhận ra mình là con giáp hay nhờ dựa vào người khác tới mức đánh mất lòng tự trọng chỉ vì mong sự dễ dàng cho bản thân hay không? Tưởng thế là khôn ngoan nhưng đó lại sự dại khờ khiến bạn đánh mất nhiều điều quý giá đấy. Có nhiều việc con giáp tuổi Mùi xử lý được trong tháng này là nhờ vào sự hỗ trợ của người khác.

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Con giáp tuổi Mùi có nhận ra mình là con giáp hay nhờ dựa vào người khác tới mức đánh mất lòng tự trọng? - Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng không có nghĩa là bạn nhờ những người đó quá nhiều, thậm chí cả những việc bạn tự suy nghĩ cũng có thể xử lý được rồi. Nếu bạn cứ dựa dẫm vào người khác, luôn mong người khác giúp bạn, giải quyết những rắc rối cho bạn, thì bạn đã thực sự thua rồi, thua trên đường đua để tới cái đích mà mình muốn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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