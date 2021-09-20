Chưa từng nhìn ai bằng cả 2 mắt, những con giáp này nổi tiếng kiêu căn, tự phụ, ương bướng đến khó tin

Tâm linh - Tử vi 20/09/2021 21:25

Bởi bản tính ngạo mạn, kiêu căn 3 con giáp này khó kết bạn, ít người bên cạnh.

Tuổi Tý

Đa phần người tuổi Tý đều được trời phú cho sự nhanh nhẹn, thông minh, giỏi giang. Chính vì thế nên họ thường rất dễ kiêu ngạo dù quả thực những gì họ làm được xứng đáng để họ được kiêu. Nhưng nếu vẫn trong phạm vi cho phép thì không sao, tuy nhiên những chú Chuột lại thường để sự kiêu ngạo của mình vượt quá giới hạn, trở thành kiêu căng, ngạo mạn.

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Một khi trở nên ngạo mạn, con giáp này sẽ làm việc không kiêng nể bất cứ điều gì, việc gì cũng dám làm - Ảnh minh họa: Internet

Một khi trở nên ngạo mạn, con giáp này sẽ làm việc không kiêng nể bất cứ điều gì, việc gì cũng dám làm. Kể cả có làm sai cũng không biết hối cải. Cho nên con giáp tuổi Tý rất cần sửa đổi tính cách tự phụ của mình để tránh những rắc rối không đáng có.

Tuổi Mão

Mỗi khi đạt được thành công trong một lĩnh vực nào đó, người tuổi Mão thường trở nên rất kiêu ngạo. Đây vốn là một phản ứng bình thường mà bất cứ ai cũng có khi cảm thấy tự hào về thành quả mình đạt được. Nhưng nếu như sự kiêu ngạo đó vượt quá giới hạn chịu đựng của người khác, khiến mọi người cảm thấy khó chịu thì nó sẽ rất kệch cỡm. Nhưng đây lại chính là bản tính của con giáp tuổi Mão.

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Khi đạt được thành tích, con giáp này rất thích rêu rao khắp nơi, khoe khoang với bất cứ ai mình bắt gặp - Ảnh minh họa: Internet

Khi đạt được thành tích, con giáp này rất thích rêu rao khắp nơi, khoe khoang với bất cứ ai mình bắt gặp. Song khi trở nên tự kiêu, đó cũng chính là thời điểm người tuổi Mão thiếu sự đề phòng, dễ bị lừa gạt nhất. Hơn nữa, kiêu ngạo còn dễ dẫn đến những sai sót không đáng có mà không thể phát hiện ra ngay được để khắc phục kịp thời. Cho nên người tuổi Mão cũng cần phải sớm sửa đổi tính xấu này của mình.

Tuổi Tý

Người tuổi Thân chẳng bao giờ muốn phải nghe theo lời của bất cứ ai, con giáp này cho rằng những việc làm của mình chẳng hề gây ảnh hưởng gì cho người khác, gây ảnh hưởng gì cho xã hội, vì thế chẳng có ai có quyền can thiệp vào những việc mình làm. Thực ra quan điểm này của người tuổi Thân là không chính xác. Những việc làm của họ luôn ảnh hưởng hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp tới người khác, chỉ là con giáp này không nhận thấy hoặc cố tình làm ngơ mà thôi.

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Con giáp này cho rằng những việc làm của mình chẳng hề gây ảnh hưởng gì cho người khác, gây ảnh hưởng gì cho xã hội - Ảnh minh họa: Internet

Chẳng ai có thể sống tách biệt với xã hội, vì thế, con giáp kiêu ngạo này cần phải biết suy nghĩ cho người khác hơn. Theo tử vi, nếu người tuổi Thân vẫn cứ tiếp tục huênh hoang, chẳng chịu nghe ai như vậy thì dù bây giờ mọi người không nói gì, tương lai dù sớm dù muộn cũng sẽ xảy ra mâu thuẫn mà thôi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Cũng bởi vì mang tính cách có phần xấu xí, bộ 3 con giáp này cần giữ mồm miệng, tránh rước họa vào thân.

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