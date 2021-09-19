Đầu tháng 10 sắp tới, 3 con giáp này sẽ bất ngờ được tỏ tình hoặc cầu hôn, chuẩn bị đón hỷ sự

Tâm linh - Tử vi 19/09/2021 06:00

Dù "ế lâu năm", những con giáp này chắc chắn sẽ được cầu hôn hoặc tỏ tình vào đầu tháng 10 sắp tới, hưởng trọn cảm giác tình yêu màu nhiệm, cuộc sống thăng hoa.

Tuổi Mùi

Vào đầu tháng 10, con giáp nữ tuổi Mùi chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, một tình yêu đẹp sẽ đến bất ngờ. Từ trước đến nay, họ luôn chỉ mơ ước một tình yêu đơn thuần, bình dị và khônng quá cưỡng cầu hay có bất cứ một kỳ vọng phức tạp nào. Xin bật mí là, mẫu người yêu lý tưởng của con giáp tuổi Mùi thường là những chàng trai bình dị, chân thật nhưng nhân hậu, bao dung.

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 Mùi không quá khó để tìm ý trung nhân như ý và hạnh phúc ngập tràn vào đầu tháng 10 - Ảnh minh họa: Internet

Với những yêu cầu này, con giáp nữ tuổi Mùi không quá khó để tìm ý trung nhân như ý và hạnh phúc ngập tràn vào đầu tháng 10. Chỉ cần hai người yêu nhau thật lòng, đồng cam cộng khổ và thấu hiểu, chia sẻ thật tâm thì con giáp nữ tuổi Mùi nguyện hi sinh tất cả vì người mình yêu.

Tuổi Hợi

Những nàng giáp tuổi Hợi trời ban cho họ được thừa hưởng phúc đức hơn người, từ tài vận tới chuyện tình cảm. Đặc biệt, đối với những con giáp nữ tuổi Hợi sinh năm 1995, dự đoán tháng 10 tới đây sẽ đón tình yêu ngọt ngào.

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Những nàng giáp tuổi Hợi trời ban cho họ được thừa hưởng phúc đức hơn người, từ tài vận tới chuyện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Ngày đầu tháng 10, sau quãng thời gian rượt đuổi và tạo điều kiện cho nhau trong tình yêu, khi đôi bên đã chín muồi về tình cảm cũng chính là lúc tình yêu đích thực thăng hoa với những nàng giáp tuổi Hợi này.

Tuổi Tuất

So với hai nàng giáp nói trên, thật ra, con gái tuổi Tuất lại nặng tình hơn hẳn. Con giáp này không quá quan trọng tiền tài, vật chất, với họ đó chỉ là thước đo ban đầu, nhưng khi đôi bên đã thắm thiết và thấu hiểu, chia sẻ cho nhau thật sự, điều họ cần là sự chân thành và viên mãn thật sự đến từ trái tim.

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Điều Tuất cần là sự chân thành và viên mãn thật sự đến từ trái tim - Ảnh minh họa: Internet

Cho nên vào đầu tháng 10 này không ít chàng trai chủ động bày tỏ với những cô nàng tuổi Tuất đáng yêu và dũng cảm, chân thành này, vì họ biết rằng không thể tìm được ai thay thế được những cô nàng tuổi Tuất trong lòng họ.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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