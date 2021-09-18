Tính xấu của 12 con giáp chắc chắn sẽ làm khổ người ta khi kết hôn, khiến vợ con sống cả đời cực khổ

Tâm linh - Tử vi 18/09/2021 06:00

12 con giáp nam ai đều cũng có tính xấu riêng, cần nhận ra để thay đổi hoặc các bạn nữ nên cân nhắc trước khi quyết định bên người đó cả đời.

Tuổi Tý: Quá đề cao bản thân

Dù có năng lực sáng tạo vô biên, chí tiến thủ không ngừng trong sự nghiệp, nhưng cái tật hành sự cứng nhắc kiểu “vơ đũa cả nắm” và quá coi trọng cái tôi cá nhân lại là một trong những rào cản trên con đường thành công của người tuổi Tý. Chính tính cách này của đàn ông tuổi Tý mà không ít lần khiến vợ cảm thấy tủi thân, oan ức, chán chường.

Tuổi Sửu: Quá tin người

Đàn ông tuổi Sửu thành thật, luôn dùng lòng tốt để đối đãi với mọi người. Vấn đề phức tạp cũng được họ biến thành đơn giản, không khiến mọi người xung quanh cảm thấy rắc rối phức tạp, cũng chẳng bao giờ tự nghĩ ra vấn đề làm bản thân thêm phiền lòng. Cho dù nhìn vẻ ngoài có cứng rắn mạnh mẽ đến thế nào thì nội tâm ngược lại người tuổi Sửu rất dễ bị kẻ khác làm ảnh hưởng và bị lợi dụng. Vì lòng tốt nên sẵn sàng hy sinh hoặc giúp đỡ người khác, thế nhưng tuổi Sửu cũng nên tỉnh táo để nhận biết kẻ nào sẵn sàng vì lợi ích của mình mà bán rẻ đồng nghiệp ở nơi công sở nhé.

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Việc quá đề cao bản thân của đàn ông tuổi Tý không ít lần khiến vợ cảm thấy tủi thân, oan ức, chán chường - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần: Hay nóng vội

Theo tử vi, phong cách làm việc của đàn ông tuổi Dần là càng nhanh càng tốt. Nhưng nhanh nhảu đoảng, nóng vội dẫn tới những quyết định hấp tấp, sai lầm, thậm chí đắc tội người khác. Đây là một trong những tật xấu cản đường sự nghiệp của họ. Đôi khi chính tính cách này khiến vợ chồng trở nên bất hòa, khiến vợ nhiều lần cảm thấy chán nản, ức chế.

Tuổi Mão: Lộn xộn bừa bãi

Nhìn vào Mão, người ngoài sẽ nhận xét họ là mẫu đàn ông gọn gàng sạch đẹp, có vẻ ngoài hào nhoáng. Nhưng thực tế, đàn ông tuổi Mão ở nhà khá lôi thôi, họ chẳng bao giờ nghĩ đến việc dọn dẹp phòng ở, góc làm việc của mình. Vợ chồng Mão không ít lần chiến tranh vì chồng không chịu giúp vợ dọn dẹp hoặc vừa dọn xong chồng đã bày bừa đầy nhà.

Tuổi Thìn: Không thật lòng

Đàn ông tuổi Thìn rất giỏi ăn nói, họ thường nói lời ngọt ngào, dịu dàng êm ái để vợ nghiêng ngả liêu xiêu mà bỏ qua hết lỗi lầm của mình. Nhưng thực ra bên trong con người Thìn luôn ẩn dấu một bí mật gì đó, đó có thể là mối quan hệ ngoài luồng hay có quỹ đen bí mật. Vợ tuổi Thìn một khi đã phát hiện ra sẽ rất đau lòng.

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Điều khiến phụ nữ đau lòng nhất khi cưới 1 người đàn ông tuổi Tỵ đó chính là sự thiếu chung thủy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ: Lăng nhăng, háo sắc

Điều khiến phụ nữ đau lòng nhất khi cưới 1 người đàn ông tuổi Tỵ đó chính là sự thiếu chung thủy. Tỵ có thể ở bên vợ lúc vui hay buồn, họ có thể hạ mình để vợ được hạnh phúc, có thể chăm lo quan tâm vợ như công chúa. Nhưng đừng vội mừng vì Tỵ ít khi gắn bó cả đời bên một mối quan hệ nào đó. Họ khó mà vượt qua được cám dỗ trước những cô gái xinh đẹp, quyến rũ ngoài xã hội.

Tuổi Ngọ: Tự tin tới mức tự phụ

Vì tính thích thay đổi và cả thèm chóng chán, nên chính vì lí do này trong công việc, nếu người tuổi Ngọ tỏ thái độ khiêm tốn hơn đôi chút, mọi việc càng thêm thuận lợi, sự nghiệp hanh thông, thoáng đạt.

Tuổi Mùi: Ít chú tâm vào công việc

Tuổi Mùi thỉnh thoảng hay để tâm trí treo ngược cành cây. Họ thường đứng ngẩn người ra và suy nghĩ điều gì đó xa xôi. Đôi khi quá mải mê với những ý nghĩ của mình xao nhãng công việc.

Tuổi Thân: Dễ bỏ cuộc

Dù có năng lực làm việc, coi trọng tình cảm, có lý tưởng sống rõ ràng, nhưng đa phần người tuổi Thân lại lười biếng, gặp khó khăn dễ bỏ cuộc giữa chừng nên thành công vẫn còn ở xa tít phía trước. Vợ con thường buồn lòng với đàn ông tuổi Thân vì họ thiếu lập trường, dễ nản chí, làm gì cũng không kiên định.

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Dù đã có vợ con, đàn ông tuổi Dậu chưa bao giờ ngừng tìm kiếm nguồn vui mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu: Lăng nhăng

Dù đã có vợ con, đàn ông tuổi Dậu chưa bao giờ ngừng tìm kiếm nguồn vui mới. Hễ vắng vợ phút nào Dậu sẽ không do dự mà lập tức tìm niềm vui mới bên ngoài. Hễ bị vợ bắt gặp, Dậu sẽ tự bào chữa cho mình rằng: "Cô ta chỉ là trò vui đùa thoáng qua, còn em mới là gia đình, là tương lai của anh”.

Tuổi Tuất: Vô tâm

Điều khiến vợ của tuổi Tuất buồn phiền nhất chính là sự vô tâm của chồng. Tuy lúc gần gũi thân mật thì tuổi Tuất thể hiện tình cảm rất dào dạt trìu mến, thế nhưng khi cần thì họ lại lạnh nhạt, thờ ơ, chẳng biết cách quan tâm vợ con. Đôi khi còn lựa chọn nhậu nhẹt, đàn đúm thay vì về nhà cùng gia đình. Vợ của Tuất đau buồn vì chồng khô khan, vô tâm cũng là có lý do chính đáng.

Tuổi Hợi: Tính khí nóng nảy

Những người đàn ông tuổi Hợi nhìn bề ngoài có vẻ hiền hòa nhưng thực ra rất cục tính, nóng nảy. Thêm nữa, họ ít khi thấu hiểu và cảm thông suy nghĩ của vợ vì thế nên những trận tranh cãi xảy ra như cơm bữa, khiến hôn nhân ngày một lạnh nhạt.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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