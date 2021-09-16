Trời sinh yếu đuối mong manh, những con giáp này dễ yêu dễ hận, thường căm ghét người cũ đến tận xương tủy

Tâm linh - Tử vi 16/09/2021 06:15

Bản tính dễ yêu cũng dễ ghét, 3 con giáp này thường ghi hận với người yêu cũ vì một lần yêu là một lần đau.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân vốn nghiêm túc và kiên trì trong chuyện tình cảm. Khi yêu, họ dành toàn bộ tâm huyết vào đó, toàn bộ những gì họ muốn là người yêu của mình, dành cho nửa kia tất cả sự chiều chuộng, ngọt ngào và tất cả sự lãng mạn. Nếu mối quan hệ này không thể tiếp tục, đặc biệt là nếu lời chia tay không được đưa ra bởi người tuổi Thân, họ sẽ cảm thấy rất xấu hổ và có những hành động cực đoan vì yêu sinh hận.

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Một khi đã chia tay, người tuổi Thân sẽ cắt đứt mọi liên hệ với đối phương càng nhanh càng tốt - Ảnh minh họa: Internet

Một khi đã chia tay, người tuổi Thân sẽ cắt đứt mọi liên hệ với đối phương càng nhanh càng tốt, như thể tình yêu ngọt ngào chưa từng có và trở thành người xa lạ thực sự. Nếu đối phương muốn nối lại tình cảm của hai bên, hoặc vì hoàn cảnh nào đó cần sự giúp đỡ của người tuổi Thân, con giáp này cũng sẽ không đáp lại tình cảm với mức độ sắt đá ngoài sức tưởng tượng.

Tuổi Mão

Rất nhiều người vẫn có thể trở thành bạn tốt sau khi chia tay, nhưng với tuổi Mão thì không bao giờ có chuyện này cho dù trời có sập, đất có sụp dưới chân. Với họ, một khi tình cảm đã hết thì sẽ không còn tình nghĩa gì nữa, đặc biệt là đối phương sẽ phải nhận một cái giá rất đắt cho việc quay lưng lại với tình yêu của họ.

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Rất nhiều người vẫn có thể trở thành bạn tốt sau khi chia tay, nhưng với tuổi Mão thì không bao giờ có chuyện này - Ảnh minh họa: Internet

Một khi rơi vào tình trạng đó, tuổi Mão sẽ hành động mà không suy nghĩ chín chắn, làm mọi việc một cách vô thức và dễ gây tổn hại cho bản thân và những người xung quanh. Tuổi Mão sẽ chứng minh một điều rằng, việc rời xa họ chính là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời đối phương. Không ai có thể lại gần để giúp tuổi Mão nguôi ngoai, họ trở nên bất cần, cố chấp và cực kì cục cằn. Tuổi Mão cần một khoảng thời gian khá dài để tự mình vượt qua nỗi đau, từng bước quên đi những chuyện không vui theo năm tháng.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất không dễ dàng để đón nhận tình cảm hay chủ động bày tỏ với người mình yêu thương. Họ khó yêu nhưng một khi đã rơi vào lưới tình thì họ sẽ trao trọn trái tim và tâm trí cho người ấy, họ sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ tình yêu của đời mình. Tuổi Tuất không cho phép bất kì ai làm tổn hại đến tình cảm cho dù đó là người ngoài cuộc hay chính bản thân họ và người ấy.

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Sự trả thù của tuổi Tuất không chỉ dừng lại ở việc đay nghiến người cũ mà còn là việc biến bản thân ngày càng mạnh mẽ và xuất chúng để đối phương phải ân hận - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất sẽ không bao giờ tha thứ nếu như đối phương phản bội lại tình cảm mà họ rất mực trân quý, nếu ngày ấy đến, chắc chắn người yêu mà nay trở thành người cũ sẽ không thể sống yên ổn với tính cách khó lường của tuổi Tuất. Tuổi Tuất sẽ làm mọi thứ từ khủng bố mọi mặt cả tinh thần và vật chất cho đến việc giày vò và khiến đối phương phải áy náy không thôi. Sự trả thù của tuổi Tuất không chỉ dừng lại ở việc đay nghiến người cũ mà còn là việc biến bản thân ngày càng mạnh mẽ và xuất chúng để đối phương phải ân hận vì đã đánh mất tình yêu của con giáp này.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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