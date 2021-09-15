Ông tơ bà nguyệt đã định sẵn, những cặp con giáp này yêu nhau đảm bảo giàu sang cả đời, tiền tài, công danh tự tìm đến cửa

Theo các chuyên gia tử vi , vì mang những nét tính cách tương đồng nên Ngọ rất dễ hấp dẫn sự chú ý của Mùi. Họ đa phần đều là những người sôi nổi, nhiệt tình, dường như không bao giờ cạn năng lượng sống, làm việc hay vui chơi đều không biết mệt. Chính vì thế, Mùi – Ngọ nhìn thấy đối phương thì như thấy được bản sao của mình nên họ cực kỳ hợp nhau, ở với nhau nhiều cũng không chán.

Người tuổi Ngọ vui vẻ lạc quan, không coi trọng tiểu tiết, tự do tự tại, không thích trói buộc; trong khí đó, mệnh trụ năm Mùi sống nội tâm, suy nghĩ chu toàn, luôn ao ước về tình yêu đẹp. Mặc dù tính cách có sự khác biệt, nhưng sự hỗ trợ lẫn nhau rất mạnh mẽ. Sự ôn nhu của Mùi có thể kiềm chế sự tự do, làm tăng tính trách nhiệm của Ngọ và tính cách lạc quan của Ngọ tạo ra niềm cảm hứng cho Mùi.

Tình yêu của Thân và Tý sẽ giống như một câu chuyện cổ tích giữa đời thường. Đây là 2 con giáp được đánh giá cao nhất về sự thông minh, nhanh nhẹn cũng như khả năng ứng biến linh hoạt. Bên cạnh đó, 2 con giáp này cũng luôn vui vẻ, lạc quan ngay cả khi phải đối mặt với những khó khăn trước mắt. Nhờ vậy mà họ sẽ hỗ trợ cho nhau cực kỳ ăn ý trên con đường công danh và xây dựng sự nghiệp. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, Thân và Tý đã cảm thấy đối phương dường như rất thân quen và ngay lập tức trở thành tri kỷ.

Tý – Thân nếu tìm được nhau thì nhớ trân trọng và giữ chặt lấy nhau nhé vì cuộc sống của bạn sẽ nhiều niềm vui và tiếng cười hơn là những nỗi buồn - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, họ cũng có những nét tính cách khác biệt để bù trừ lẫn nhau. Tý thông minh lại khiêm nhường với Thân thông minh nhưng kiêu ngạo nên ít khi xảy ra xung đột. Thân thì mạnh mẽ, hầu như không biết sợ nên sẽ là chỗ dựa vững chắc cho người bạn đời tuổi Tý có chút nhát gan. Tý – Thân nếu tìm được nhau thì nhớ trân trọng và giữ chặt lấy nhau nhé vì cuộc sống của bạn sẽ nhiều niềm vui và tiếng cười hơn là những nỗi buồn.

Dậu - Sửu

Theo tử vi học, tuổi Dậu và tuổi Sửu kết hợp thì sẽ tạo ra một cặp đôi tình cảm sâu sắc khó ai sánh bằng. Điều này có được là do hai con giáp đều thuộc tuýp người cần mẫn, chăm chỉ và sống chân tình và tử tế với hầu hết mọi người. Dậu và Sửu thường không phải xuất thân trong gia đình giàu có nên họ luôn hiểu được giá trị của cuộc sống, luôn biết được chỉ có làm thì mới có ăn, nên họ trân trọng sức lao động và đồng tiền mà mình kiếm được.

Nếu chăm chỉ làm ăn, cặp vợ chồng tuổi Dậu và Sửu có thể sẽ tích lũy được một khối tài sản lớn, thoải mái sống an nhàn đến tuổi già - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, cả 2 tuổi này đều có ý chí cầu tiến, muốn hướng tới tương lai tốt đẹp, gầy dựng cuộc sống ổn định và vững chắc. Chính vì thế, nếu trở thành phu thê, họ sẽ có trách nhiệm với đối phương. Sự chăm chỉ của tuổi Dậu kết hợp với sự ổn định của tuổi Sửu sẽ tạo nên một gia đình đầy đủ hạnh phúc, sung túc và viên mãn. Nếu chăm chỉ làm ăn, cặp vợ chồng tuổi Dậu và Sửu có thể sẽ tích lũy được một khối tài sản lớn, thoải mái sống an nhàn đến tuổi già.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.