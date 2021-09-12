Tháng 10 sắp tới, những con giáp này cần cẩn thận chuyện tiền nong, hậu vận không may mắn, coi chừng tự rước họa vào thân

Tâm linh - Tử vi 12/09/2021 06:15

So với những con giáp khác, 3 con giáp sau đây cực xui xẻo vào tháng 10 dương lịch sắp tới, dễ gặp họa nếu không cẩn thận, nguy cơ rỗng túi cực kì cao.

Tuổi Hợi

Hợi không may mắn trong tháng 10 dương lịch bởi sự bảo thủ, trì trệ của bạn trong công việc. Nếu không có tinh thần làm việc tập thể, tiếp tục như vậy thì sớm muộn bạn cũng bị đào thải. Công việc là không ngừng nỗ lực và phấn đấu.

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Hợi không may mắn trong tháng 10 dương lịch bởi sự bảo thủ, trì trệ của bạn trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tình yêu không tốt, có người cố tình đặt điều nói xấu làm cho người ấy hiểu lầm. Suy cho cùng, một người yêu và tin tưởng bạn sẽ không vì sự gièm pha của người khác mà đổi thay. Vậy cốt lõi là phải xem lại tình yêu của người ấy cũng như sự chân thành của bạn dành cho họ, đừng yêu mù quáng để rồi khổ đau.

Tuổi Dậu

Dậu bình thường hiền lành, chăm chỉ nên hay bị kẻ khác lợi dụng. Trong tháng 10 dương này bạn gặp xui xẻo về công việc. Cấp trên không hài lòng về cách làm việc thiếu chuyên nghiệp của bạn. Mắc sai sót khiến bạn bị quở trách, làm ảnh hưởng đến hiệu suất kinh doanh. Cố gắng lấy công chuộc tội nếu không thì vị trí hiện tại cũng khó giữ.

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Dậu bình thường hiền lành, chăm chỉ nên hay bị kẻ khác lợi dụng - Ảnh minh họa: Internet

Tình yêu không được tốt, sức khỏe đang có dấu hiệu đi xuống vì bạn thức khuya, suy nghĩ quá nhiều. Chỉ cần bạn đầu tư cho sức khỏe, chịu khó khám bệnh định kì thì mới nâng cao được tinh thần, làm việc tốt hơn nhé.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn không may mắn khi chuyện tình cảm của bạn bị kẻ xấu cố tình xen vào làm cho gia đình rạn nứt, tan vỡ. Tháng 10 dương lịch tình hình một căng thẳng hơn, khó cứu vãn. Nếu bạn thực sự không thể tiếp tục mối quan hệ này thì phải ngồi lại nói chuyện, nghiêm túc với tình cảm này nhé. Một người không còn yêu thương bạn thì cố gắng níu kéo cũng chỉ đau khổ mà thôi.

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Tuổi Thìn không may mắn khi chuyện tình cảm của bạn bị kẻ xấu cố tình xen vào làm cho gia đình rạn nứt, tan vỡ - Ảnh minh họa: Internet

Công việc kinh doanh vì vậy mà không được như ý, có người lợi dụng sự dễ dãi của bạn khiến tiền bạc không cánh mà bay. Do bạn chủ quan tin người, đầu tư nhầm chỗ. Cố gắng xem lại cách làm việc và quy trình nhé, nếu không tiền bạc kiếm bao lâu nay lại xuống sông xuống bể.

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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