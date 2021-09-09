Trung thu vầng trăng thành sao chiếu mệnh, 3 con giáp sau qua khỏi ngày này như 'cá gặp nước', vận may, tiền tài đều có đủ

Tâm linh - Tử vi 09/09/2021 06:35

Khác với rằm tháng 7 âm kịch, rằm tháng 8 như nguồn cung năng lượng, trau dồi vận khí cho 3 con giáp sau đây.

Tuổi Thìn

Từ Tết Trung thu trở đi, tuổi Thìn được quý nhân giúp đỡ nên dễ dàng đạt được mua tiêu mà mình đã đề ra. Mọi phương diện của cuộc sống đều có cải thiện đáng kể, đặc biệt là tài vận. Hiện tại bản mệnh có thể gặp một chút rắc rối nhưng chỉ cần cố gắng khó khăn sẽ sớm qua.

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Từ Tết Trung thu trở đi, tuổi Thìn được quý nhân giúp đỡ nên dễ dàng đạt được mua tiêu mà mình đã đề ra - Ảnh minh họa: Internet

Mùa đông là thời điểm thích hợp để Thìn trổ tài kiếm tiền. Chỉ cần nắp chắc cơ hội, tình hình tài chính của con giáp này sẽ có thay đổi đột biển. Thìn cũng cần phải lưu ý đến việc quản lý chi tiêu, tránh việc chi nhiều hơn thu khiến tiền bạc kiếm được cũng nhanh chóng tiêu tan.

Tuổi Tý

Nếu trong khoảng thời gian trước Trung Thu mà người tuổi Tý gặp phải chuyện gì không được như ý thì cũng đừng quá lo lắng nhé, quý nhân đang ở bên hỗ trợ, chẳng có khó khăn gì là không thể vượt qua, chẳng có trở ngại nào có thể cản đường con giáp này tiến bước cả. Cứ chờ đi, thời điểm chuyển vận sẽ đến ngay thôi.

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Người tuổi Tý quả là con giáp may mắn tới tấp sau Tết Trung Thu khi mà liên tiếp gặp được quý nhân - Ảnh minh họa: Internet

Có thể nói vận may trong thời gian này của những chú Chuột chủ yếu là ở nhân duyên hài hòa. Trong xã hội với bao cạnh tranh khốc liệt, không có người khác giúp đỡ, tương trợ thì người có năng lực đến đâu cũng khó bề làm nên đại sự, chưa kể đến xung quanh còn bao nhiêu kẻ tiểu nhân muốn vùi bạn xuống bùn sâu nữa. Người tuổi Tý quả là con giáp may mắn tới tấp sau Tết Trung Thu khi mà liên tiếp gặp được quý nhân, muốn thất bại cũng khó nữa đi!

Tuổi Mão

Trời sinh những người tuổi Mão vốn sống tình cảm, hiền lành và luôn biết nghĩ cho người khác, nhờ vậy mà xung quanh có quý nhân phù trợ, bất kể khó khăn gì cũng vượt qua ngoạn mục. Đa số những người tuổi Mão không tham vọng, họ chỉ mưu cầu một cuộc sống bình yên sung túc và đủ đầy, có thể không cần quá giàu có nhưng phải viên mãn hạnh phúc.

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Bước qua Rằm Trung thu này, vận may của tuổi Mão sẽ lội ngược dòng - Ảnh minh họa: Internet

Bước qua Rằm Trung thu này, vận may của tuổi Mão sẽ lội ngược dòng. Những tháng trước khó khăn thế nào không biết, nhưng từ giai đoạn này đến cuối năm mọi thứ sẽ suôn sẻ, thuận lợi. Tuổi Mão từng rơi vào sự khủng hoảng về tài chính thì những tháng cuối năm tới đây mọi thứ sẽ được cải thiện ổn định. Trước khi bước qua năm mới, sự nghiệp không những ổn định mà tài vận ngày càng dồi dào. 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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