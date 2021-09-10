Trời sinh khí chất ngời ngợi, những con giáp này có bản lĩnh cao ngút, tự mình xây dựng cơ ngơi

Tâm linh - Tử vi 10/09/2021 05:30

3 con giáp này nổi tiếng có bản lĩnh hơn người, nhà xe tiền bạc đều tự mình tạo dựng, nắm chắc trong lòng bàn tay.

Tuổi Ngọ

Ngọ là con giáp giỏi giang. Nữ tuổi Ngọ bản lĩnh không thua kém gì đàn ông, nhận được khá nhiều lời khen của cấp trên, đồng nghiệp cũng vô cùng xem trọng bạn. Những hiềm khích lớn trước đây đã sớm được hóa giải, không còn vướng bận bất cứ điều buồn phiền gì trong lòng.

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Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, bạn nên mở lòng hơn để đón nhận nhiều niềm vui cho mình. Tuy nhiên cũng nên cẩn thận lời ăn tiếng nói. Nữ tuổi Ngọ nên duyên dáng hơn để chiếm được trái tim đối phương, không nên kiêu ngạo kẻo không ai dám đến gần. Thời điểm này khá thích hợp để bạn bắt đầu một mối quan hệ mới, vì vậy hãy nắm bắt thời cơ tốt.

Tuổi Thân

Theo tử vi, người tuổi Thân vốn thông minh lanh lẹ, có chính kiến của riêng mình, lại thêm khả năng sáng tạo vô cùng tốt. Dù là làm bất cứ chuyện gì, con giáp này cũng cẩn thận chu đáo, có kế hoạch của riêng mình, mỗi khi gặp khó khăn đều có phương án xử lý hiệu quả. Đó có thể là phương án đã được chuẩn bị từ trước, có thể là tuổi Thân tùy cơ úng biến.

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Ảnh minh họa: Internet

Trời sinh tốt số, tuổi Thân đúng là con giáp phát tài nếu đi theo con đường kinh doanh buôn bán. Trong chuyện làm ăn, con giáp này tỏ ra là người vô cùng nhạy bén và sắc sảo, cũng có gan mạo hiểm, dám nghĩ dám làm, không để mình phải lùi bước trước bất cứ khó khăn nào.

Tuổi Dần

Dần phóng khoáng, tự do, ưa thoải mái, vui vẻ. Không phải là người thích bắt nạt người khác, Dần thích sự công bằng, nếu có kẻ chơi xấu thì phải rõ ràng lý do và phải trả đũa. Nhiều người chừa mặt bản mệnh cũng vì tính cách này.

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 Ảnh minh họa: Internet

Dần sẽ chẳng bao giờ chơi xấu ai thậm chí còn vô cùng tốt bụng, nhiệt tình với người xung quanh. Chỉ là phương châm sống của người tuổi Hổ chính là có vay có trả, ai tốt với mình thì mình tốt lại, kẻ xấu sẽ bị trả giá. 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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