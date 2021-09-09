Nửa sau tháng 9 năm nay, những con giáp này gặp vận may lớn, phát tài phát lộc, muốn nghèo cũng khó

Theo tử vi 12 con giáp, những ngày còn lại của tháng 9 là khoảng thời gian con giáp này vượng đường tài lộc. Được lộc trời ban, tuổi Thân may mắn hơn trong vận trình, dễ gặp nhiều chuyện thuận lợi nếu làm các công việc liên quan đến tiền bạc tài chính. Bản mệnh có thể tìm thấy những cơ hội kiếm tiền khiến người khác phải bất ngờ.

Thời điểm này tuổi Thân gặp được quý nhân, lại được Thần Tài bao bọc, gặp may mắn mọi đường. Người tuổi Thân khi gặp được cơ hội sẽ giống như cá gặp nước. Về mặt công danh, tài vận trong thời gian tăng mạnh, vượt qua cả kỳ vọng. Ngoài khoản thu nhập tự kiếm, Thân còn được thừa kế tài sản hoặc tặng quà giá trị.

Trên sự nghiệp và tài lộc của người tuổi Tỵ phát triển rực rỡ nhất là vào khoảng thời gian giữa tuần. Chính vì vậy, bạn cần cố gắng hết sức mình trong lúc này, chớ nên há miệng chờ sung, được đến đâu hay đến đấy cuộc sống viên mãn ai cũng ghen tỵ.

Cuối tháng này những người tuổi Tỵ hãy chuẩn bị cho những cơ hội về sau, chứ đừng nên ham cái lợi trước mắt - Ảnh minh họa: Internet

Cuối tháng này những người tuổi Tỵ hãy chuẩn bị cho những cơ hội về sau, chứ đừng nên ham cái lợi trước mắt. Trên phương diện tình cảm, những người tuổi Tỵ cát tinh soi nên ai còn độc thân sẽ tìm được một nửa của mình. Với những người đã có gia đình đây là khoảng thời gian vô cùng may mắn hạnh phúc, hãy tận hưởng thời gian bình yên này.

Tuổi Dậu

Trong nửa cuối tháng 9 dương lịch này, những người tuổi Dậu sẽ có một sự bứt phá ngoạn mục, lội ngược dòng khi mà vận may gia tăng một cách rõ rệt, trong đó biểu hiện rõ nhất là đường tài vận và đường công việc. Về mặt công việc, người tuổi Dậu gặp nhiều thuận lợi hơn trước, có thể nhận được những khoản tiền thưởng bất ngờ hoặc được phê duyệt nguyện vọng tăng lương, tình hình tài chính vì thế mà rộng mở hơn.

Trong nửa cuối tháng 9 dương lịch này, những người tuổi Dậu sẽ có một sự bứt phá ngoạn mục - Ảnh minh họa: Internet

Chính vì thế cuộc sống của người tuổi Dậu dự báo sẽ ấm, dư dả hơn khá nhiều so với thời điểm đầu tháng. Bên cạnh đó, nhân duyên tốt nên bản mệnh có thể gây dựng và duy trì các mối quan hệ tốt đẹp, từ đó tìm được cơ hội kiếm tiền nhanh chóng và dễ dàng hơn. Tiền bạc rủng rỉnh đem đến cho bản mệnh một tháng sung túc, hạnh phúc.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.