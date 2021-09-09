Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 tháng cuối năm 2021 sẽ đánh dấu thời khắc những con giáp này có một sự thay đổi to lớn, tựa như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 09/09/2021 05:31

Thời điểm cực vượng trong vận mệnh của 3 con giáp sau chính là 3 tháng cuối năm nay. Mọi quyết định, thời cơ đều được họ nắm chắc trong lòng bàn tay.

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi vốn siêng năng, cầu tiến và luôn tự mình tìm kiếm cơ hội để thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới. So với những con giáp khác, người tuổi Hợi không gặp được nhiều may mắn, những điều mà họ có được đều nỗ lực cố gắng mới có được, nên họ luôn trân trọng sức lao động và giá trị cuộc sống.

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Trong 3 tháng cuối năm đây, tuổi Hợi hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận mọi điều tốt lành - Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian qua, tuổi Hợi đã gặp không ít khó khăn, thậm chí phải đánh đổi mất mát nhưng họ vẫn dùng sự bản lĩnh của mình để vượt qua mọi thứ. Trong 3 tháng cuối năm nay, tuổi Hợi hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận mọi điều tốt lành, từ sự nghiệp tài vận đến đời sống tình cảm đều thăng hoa viên mãn. Người tuổi Hợi luôn tham vọng có được cuộc sống tốt đẹp thì cuối năm nay họ sẽ tìm được cơ hội thay đổi vận mệnh.

Tuổi Sửu

Trời sinh tuổi Sửu vốn là những người hiền lành, thông minh và luôn tập trung vào công việc của mình. Họ làm gì cũng có trách nhiệm và luôn nghĩ ra cách để có thể xây dựng được cuộc sống hạnh phúc. Thời gian qua, tuổi Sửu dù cố gắng nhiều nhưng vẫn không gặt đạt được điều như ý, thậm chí có lúc họ còn buông xuôi, để mặc mọi thứ. Tuy nhiên, vào 3 tháng cuối năm tài vận sẽ bất ngờ lội ngược dòng.

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Trời sinh tuổi Sửu vốn là những người hiền lành, thông minh và luôn tập trung vào công việc của mình - Ảnh minh họa: Internet

Cơ hội vàng đến như một cơn mưa rào, chỉ cần bình tĩnh nắm bắt thì cuộc đời sẽ thay đổi, giàu sang phú quý chỉ là chuyện sớm muộn. Đối với những người kinh doanh, cần mạnh dạn đầu tư, nếu may mắn tuổi Sửu có thể kiếm được gấp 2, gấp 3 lần bình thường, không những dư dả sống hết năm sau mà còn có thêm vốn để làm ăn lớn hơn. Cùng chờ xem nhé!

Tuổi Mùi

Nhắc tới những con giáp tài lộc nở rộ 3 tháng cuối năm nay sẽ không thể không nhắc tới người tuổi Mùi. 3 tháng cuối năm nay sẽ là lúc con giáp này nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của quý nhân. Họ không phải ai xa lạ mà chính là bạn bè, đồng nghiệp hay thậm chí là cấp trên của bản mệnh. Quý nhân sẽ dẫn đường chỉ lối, giúp người tuổi Mùi tháo gỡ khó khăn và tiến lên phía trước.

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Với sự thông minh sẵn có, người tuổi Mùi sẽ tận dụng được cơ hội và biết mình cần làm gì - Ảnh minh họa: Internet

Với sự thông minh sẵn có, người tuổi Mùi sẽ tận dụng được cơ hội và biết mình cần làm gì. Người thành công hay thất bại sẽ thể hiện ở lúc này. Chăm chỉ, nhạy bén, không ngại khó khăn chính là điều làm nên thành công của bản mệnh.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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