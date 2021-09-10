Trong vòng 99 ngày tời, 3 con giáp này sẽ gặp được 'đốm sáng trong đêm tối', tài vận thăng hoa, tiền tài tự gõ cửa nhà

Tâm linh - Tử vi 10/09/2021 06:15

Dù cho vật đổi sao dời, 3 con giáp may mắn sau đây sẽ tấn tài, tấn lộc, hạnh phúc như muôn hoa đua nở trong vòng 99 ngày nữa.

Tuổi Hợi

Tử vi cho biết rằng trong thời gian tới vận trình của người tuổi Hợi sẽ một bước lên hương trong 99 ngày tới. Người tuổi Hợi hiền lành nhưng vẫn vô cùng thông minh, nhạy bén sẽ giúp bản mệnh gặt hái được thành công vang dội trên phương diện công việc. Tài lộc theo đó mà cũng trở nên vô cùng rực rỡ. Con giáp may mắn có được thu nhập tăng đều, tài khoản liên tục nhảy số.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, Hợi cũng đừng vì thế mà chủ quan, tiêu xài hoang phí. Lời khuyên cho bản mệnh là nên nắm bắt lấy thời cơ này để tạo dựng cơ hội cho mình. Điều quan trọng, Hợi cần làm lúc này là biết nắm bắt những cơ hội. Chắc chắn bạn sẽ gặt hái được nhiều tài lộc, tình duyên cũng đỏ thắm như son.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, Mão nắm trong tay quyền hành, giữ chức vụ lớn, kiếm tiền khủng khiến ai cũng hờn đỏ mắt. Bạn được cấp trên trọng dụng, ưu ái nên vận tài chính tăng lên đều đều. Tài khoản trong ngân hàng chạm đến mức đáng mơ ước.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Những công việc bạn phụ trách đều hoàn thành đúng thời hạn khiến cấp trên có cái nhìn đặc biệt ấn tượng. Nói chung vận tài chính, tình duyên trong 99 ngày tới của bạn khá vượng, hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận niềm vui lớn.

Tuổi Dậu

Thầy tử vi cho biết trong 99 ngày tới, người tuổi Dậu là người sẽ có cơ hội tái ngộ với đồng hương hoặc bạn cũ và được hỗ trợ nguồn vốn mạnh mẽ để con giáp có thêm tự tin mà mở ra những cơ hội kinh doanh mới.

con giap may man 1
 Ảnh minh họa: Internet

Đây chính là “thời điểm vàng” giúp bản mệnh đổi đời. Những người tuổi Dậu hãy mạnh tay đầu tư, làm chủ thị trường và gặt hái về những thành công xứng đáng. Cũng từ đây, tuổi Dậu có thể thu vén tài lộc, giàu sang phú quý.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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