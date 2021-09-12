Cả đời nhân hậu, vị tha tốt bụng, 3 con giáp sau về già nhàn nhã, rung đùi hưởng phúc

Tâm linh - Tử vi 12/09/2021 06:00

Được biết đến vì có lòng vị tha, tốt bụng từ thời trẻ, nên khi về già 3 con giáp này chỉ lo hưởng phước, sống một đời nhàn nhã.

Tuổi Mão

Theo tử vi, người sinh năm Mão là một trong những con giáp rất tốt bụng và sống chân thành. Họ yêu hòa bình và có mối quan hệ cá nhân hài hòa. Người sinh năm Mão thường trở thành trung gian hòa giải các bất đồng. Họ không muốn làm tổn thương bất cứ ai vì vậy khi gặp chuyện khổ đau, họ thường một mình chịu đựng. Sống chân thật, thiện tâm, người tuổi Mão có nhiều bạn bè và được nhiều người yêu quý.

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Mão còn là 1 con giáp nhân hậu, thích làm việc thiện, nhìn thấy cảnh nghèo khó Mão rất thương tâm - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, Mão còn là 1 con giáp nhân hậu, thích làm việc thiện, nhìn thấy cảnh nghèo khó Mão rất thương tâm, xúc động. Nếu là người thân, Mão chẳng tiếc tiền mà sẽ giúp đỡ nhiều nhất có thể. Theo tử vi, càng về già, tuổi Mão càng có phúc đức trời ban, tiền tài đổ về không ngớt.

Tuổi Thân

Không có gì lạ khi phụ nữ tuổi Thân thuộc danh sách những con giáp nhân hậu bởi mới sinh Thân đã là 1 con người lương thiện, hiền lành và cực kỳ giàu phúc khí. Vậy nhưng Thân chẳng muốn giữ phúc khí ấy cho riêng mình mà thích san sẻ cho người khác. Chỉ cần người thân nói họ sẵn sàng làm mọi thứ để đáp ứng. Không chỉ vậy, với bạn bè mình Thân cũng rất nhiệt tình giúp đỡ mà không 1 chút tính toán, vì vậy Thân luôn được bạn bè rất yêu quý, tôn trọng.

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Phụ nữ tuổi Thân thuộc danh sách những con giáp nhân hậu - Ảnh minh họa: Internet

Không ít lần Thân bị lợi dụng lòng tốt phải lâm vào cảnh khốn cùng, xong con giáp này vẫn mạnh mẽ vượt qua, tự làm tự chịu, không hề đổ lỗi cho hoàn cảnh hay số phận. Hậu vận về sau của tuổi Thân rất tốt, họ có 1 gia đình êm đềm, hòa thuận, tiền bạc, đất đai không thiếu.

Tuổi Sửu

Cô gái tuổi Sửu là người có trái tim nhân hậu và rất tốt bụng. Đôi khi họ sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân mình để dành vinh quang cho cả tập thể. Trong gia đình, tính kiên nhẫn của cô nàng tuổi Sửu càng nhiều và dễ dàng tha thứ cho mọi người. Bởi vậy cô ấy được các thành viên trong gia đình kính trọng con cái hiếu thảo.

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Cô gái tuổi Sửu là người có trái tim nhân hậu và rất tốt bụng - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Sửu thường là người trầm tính và có phần không nổi trội trong đám đông. Tuy nhiên, cũng chính điều này đã đem lại nhiều thuận lợi cho cô gái tuổi Sửu. Cô gái tuổi Sửu kiên trì và nỗ lực theo đuổi đam mê của mình không ngại khó ngại khổ nên dễ đạt thành tựu.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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