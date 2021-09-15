Không lo gặp phải người không tử tế, những con giáp này cứ yêu là trúng ngay 'soái ca', được yêu thương, chiều chuộng hết nấc

Những cô nàng tuổi Sửu có tính cách điềm đạm, tuy không nhanh nhẹn tháo vát nhưng lại được cái “cần cù bù thông minh”. Chính vì sự chăm chỉ, nỗ lực đó mà trong cả sự nghiệp và tình yêu, khi đã đặt ra mục tiêu thì họ sẽ chẳng vì điều gì mà bỏ cuộc. Nhờ đó mà họ luôn có một sự nghiệp vững chắc và một tình yêu lâu bền.

Điều khiến người khác ghen tỵ với tuổi Sửu đâu phải do họ yêu phải một người đàn ông giàu có, đẹp trai hay phong độ, mà chính là sự quan tâm, yêu thương hết mực của đối phương dành cho tuổi Sửu đó. Và tuổi Sửu lúc nào cũng ngập tràn hạnh phúc với tình yêu ấy. Đấy chính là điều mà mọi cô gái trên đời đều ao ước có được.

Cô nàng tuổi Sửu có một trái tim chung thủy, khó bề đổi thay. Nàng đã yêu ai thì sẽ hết lòng vì người đó, vui buồn sướng khổ gì thì cũng sẽ đồng hành cùng người bạn đời của mình. Như vậy thì có chàng trai nào lại nỡ từ bỏ cô gái này chứ?

Tuổi Mão

Con gái tuổi Mão tuy không sở hữu nhan sắc “nghiêng nước nghiêng thành” nhưng ở họ lại toát lên sức hút lạ kì đối với người đối diện, đặc biệt là với người khác giới. Họ thường là những người trẻ khá lâu, có nụ cười tươi và ánh mắt sâu hút, nhờ đó đối phương sẽ dễ dàng bị cuốn theo những cử chỉ, hành động và không thể rời mắt khỏi cô nàng.

Mão dễ dàng nhận ra anh chàng nào đó có thực sự phù hợp với mình hay có dành tình cảm chân thành cho mình hay không - Ảnh minh họa: Internet

Những cô nàng sinh vào năm Mão thường là những người khá sành sỏi trong tình yêu. Họ rất biết cách khuấy động không khí cũng như thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Nhờ sự thông minh của mình cộng với giác quan nhạy bén, tuổi Mão dễ dàng nhận ra anh chàng nào đó có thực sự phù hợp với mình hay có dành tình cảm chân thành cho mình hay không, từ đó sẽ có những chiến lược phù hợp cho tình yêu của đời mình.

Những anh chàng hào hoa, lịch lãm dễ bị tuổi Mão làm cho “mê hoặc” không chỉ bởi ngoại hình mà còn cả ở lối nói chuyện duyên dáng, dí dỏm và cá tính. Nhờ những đặc điểm hơn người đó mà dù “soái ca” có lạnh lùng đến đâu thì cũng bị tuổi Mão chinh phục.

Tuổi Mùi

Cô nàng tuổi Mùi thường rất chín chắn, lại tài giỏi, tháo vát. Một khi nàng đã muốn gì thì sẽ cố gắng đạt được đến cùng. Vì là người thực tế, không mơ mộng đến những điều xa xôi, nên họ luôn cố gắng hoàn thiện bản thân trước nhất.

Cô nàng cầm tinh con dê này còn có cái nhìn rất sắc bén, nên thường những chàng trai đến bên họ đều là những chàng trai cực hoàn hảo - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, trong lòng tuổi Mùi vẫn mong muốn có được một tình yêu đẹp và thuần khiết nhất. Những cô nàng tuổi Mùi là người năng động, lại có hiểu biết sâu rộng và gần như “nhạc nào cũng có thể nhảy”, chính vì thế mà họ khá đào hoa và không ít các anh chàng được mệnh danh là “soái ca” để mắt đến.

Cô nàng cầm tinh con dê này còn có cái nhìn rất sắc bén, nên thường những chàng trai đến bên họ đều là những chàng trai cực hoàn hảo. Vì thế mà không ít người thầm ghen tỵ với họ đấy nhé!