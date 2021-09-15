Không lo gặp phải người không tử tế, những con giáp này cứ yêu là trúng ngay 'soái ca', được yêu thương, chiều chuộng hết nấc

Tâm linh - Tử vi 15/09/2021 06:00

Có mắt nhìn người, 3 con giáp này chỉ yêu trúng soái ca, hạ gục chàng dễ dàng chỉ bằng một ánh mắt, cử chỉ đơn thuần.

Tuổi Sửu

Những cô nàng tuổi Sửu có tính cách điềm đạm, tuy không nhanh nhẹn tháo vát nhưng lại được cái “cần cù bù thông minh”. Chính vì sự chăm chỉ, nỗ lực đó mà trong cả sự nghiệp và tình yêu, khi đã đặt ra mục tiêu thì họ sẽ chẳng vì điều gì mà bỏ cuộc. Nhờ đó mà họ luôn có một sự nghiệp vững chắc và một tình yêu lâu bền.

soai ca 1
Cô nàng tuổi Sửu có một trái tim chung thủy, khó bề đổi thay - Ảnh minh họa: Internet

Cô nàng tuổi Sửu có một trái tim chung thủy, khó bề đổi thay. Nàng đã yêu ai thì sẽ hết lòng vì người đó, vui buồn sướng khổ gì thì cũng sẽ đồng hành cùng người bạn đời của mình. Như vậy thì có chàng trai nào lại nỡ từ bỏ cô gái này chứ?

Điều khiến người khác ghen tỵ với tuổi Sửu đâu phải do họ yêu phải một người đàn ông giàu có, đẹp trai hay phong độ, mà chính là sự quan tâm, yêu thương hết mực của đối phương dành cho tuổi Sửu đó. Và tuổi Sửu lúc nào cũng ngập tràn hạnh phúc với tình yêu ấy. Đấy chính là điều mà mọi cô gái trên đời đều ao ước có được.

Tuổi Mão

Con gái tuổi Mão tuy không sở hữu nhan sắc “nghiêng nước nghiêng thành” nhưng ở họ lại toát lên sức hút lạ kì đối với người đối diện, đặc biệt là với người khác giới. Họ thường là những người trẻ khá lâu, có nụ cười tươi và ánh mắt sâu hút, nhờ đó đối phương sẽ dễ dàng bị cuốn theo những cử chỉ, hành động và không thể rời mắt khỏi cô nàng.

soai ca 2
Mão dễ dàng nhận ra anh chàng nào đó có thực sự phù hợp với mình hay có dành tình cảm chân thành cho mình hay không - Ảnh minh họa: Internet

Những cô nàng sinh vào năm Mão thường là những người khá sành sỏi trong tình yêu. Họ rất biết cách khuấy động không khí cũng như thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Nhờ sự thông minh của mình cộng với giác quan nhạy bén, tuổi Mão dễ dàng nhận ra anh chàng nào đó có thực sự phù hợp với mình hay có dành tình cảm chân thành cho mình hay không, từ đó sẽ có những chiến lược phù hợp cho tình yêu của đời mình.

Những anh chàng hào hoa, lịch lãm dễ bị tuổi Mão làm cho “mê hoặc” không chỉ bởi ngoại hình mà còn cả ở lối nói chuyện duyên dáng, dí dỏm và cá tính. Nhờ những đặc điểm hơn người đó mà dù “soái ca” có lạnh lùng đến đâu thì cũng bị tuổi Mão chinh phục.

Tuổi Mùi

Cô nàng tuổi Mùi thường rất chín chắn, lại tài giỏi, tháo vát. Một khi nàng đã muốn gì thì sẽ cố gắng đạt được đến cùng. Vì là người thực tế, không mơ mộng đến những điều xa xôi, nên họ luôn cố gắng hoàn thiện bản thân trước nhất.

soai ca 3
Cô nàng cầm tinh con dê này còn có cái nhìn rất sắc bén, nên thường những chàng trai đến bên họ đều là những chàng trai cực hoàn hảo - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, trong lòng tuổi Mùi vẫn mong muốn có được một tình yêu đẹp và thuần khiết nhất. Những cô nàng tuổi Mùi là người năng động, lại có hiểu biết sâu rộng và gần như “nhạc nào cũng có thể nhảy”, chính vì thế mà họ khá đào hoa và không ít các anh chàng được mệnh danh là “soái ca” để mắt đến.

Cô nàng cầm tinh con dê này còn có cái nhìn rất sắc bén, nên thường những chàng trai đến bên họ đều là những chàng trai cực hoàn hảo. Vì thế mà không ít người thầm ghen tỵ với họ đấy nhé!

Tháng 10 sắp tới, những con giáp này cần cẩn thận chuyện tiền nong, hậu vận không may mắn, coi chừng tự rước họa vào thân

Tháng 10 sắp tới, những con giáp này cần cẩn thận chuyện tiền nong, hậu vận không may mắn, coi chừng tự rước họa vào thân

So với những con giáp khác, 3 con giáp sau đây cực xui xẻo vào tháng 10 dương lịch sắp tới, dễ gặp họa nếu không cẩn thận, nguy cơ rỗng túi cực kì cao.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi những con giáp dễ gặp soái ca tử vi

TIN MỚI NHẤT

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 50 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 1 giờ 50 phút trước
Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 2 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 3 giờ 50 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 4 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 5 giờ 20 phút trước
Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 5 giờ 50 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 6 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa