Những con giáp này từ đây đến cuối năm, mỏi tay vì đếm tiền, đau đầu vì quá nhiều tiền tiêu

Tâm linh - Tử vi 18/09/2021 06:13

Từ đây đến cuối năm, 3 con giáp này luôn phải căng não vì tiêu tiền, đau khổ vì đếm tiền mỏi hết cả tay.

Tuổi Dậu

Thời gian trước, con giáp tuổi Dậu gặp nhiều áp lực, khó khăn về kinh tế, hao tài, tốn của. Cuối năm nay, con giáp tuổi Dậu có sự khởi sắc, tuy nhiên tài chính vẫn không được dư dả lắm. Muốn được sung túc, khôi phục lại kinh tế như lúc giàu có thì cần phải có thời gian tích lũy mới được.

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Sau vài tháng nghỉ ngợi, cuối năm nay, con giáp tuổi Dậu sẽ được sao may mắn chiếu sáng, vận may rạng ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Sau vài tháng nghỉ ngợi, cuối năm nay, con giáp tuổi Dậu sẽ được sao may mắn chiếu sáng, vận may rạng ngời. Nhờ đó mà người tuổi Dậu sẽ cởi gỡ được khó khăn, chặn lại cơ hội kiếm tiền, may mắn đến. Thêm vào đó quý nhân sẽ xuất hiện và đưa ra trợ giúp, khiến con giáp tuổi Dậu dần dần thoát khỏi khó khăn.

Tuổi Ngọ

Cuộc đời của những con giáp tuổi Ngọ vào cuối năm nay sẽ như bước sang một trang mới. Không còn những lo lắng về tiền bạc và trắc trở trong công việc, vì vận trình của bạn sẽ suôn sẻ đến không ngờ. Mọi khoản nợ vì thế cũng sẽ được giải quyết nhanh chóng, thu nhập tăng theo cấp số nhân.

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Cuộc đời của những con giáp tuổi Ngọ vào cuối năm nay sẽ như bước sang một trang mới - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, tuổi Ngọ cần lưu ý thêm, chỉ cần khéo léo, nhẫn nại hơn một chút thì vận may này có thể sẽ kéo dài đến tận cuối năm nay luôn đấy. Lúc ấy, sự nghiệp, tình duyên, công danh đều viên mãn khiến ai cũng ganh tỵ với những gì mà bạn có được trong năm nay luôn.

Tuổi Tuất

Tử vi cho biết tuổi Tuất được quý nhân che chở nên đường tài lộc vô cùng vượng phát. Nếu là người buôn bán kinh doanh sẽ càng thuận lợi và suôn sẻ vì được cát tinh trợ giúp. Trong thời gian cuối năm, những người tuổi Tuất sẽ có cơ hội thăng quan tiên chức cuộc sống vô cùng viên mãn.

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Tuất được quý nhân che chở nên đường tài lộc vô cùng vượng phát - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, trên con đường tài lộc bạn sẽ có cơ hội để kiêm được khá nhiều tiền bạc, cuộc sống thăng hoa viên mãn hơn người. Trong thời gian sắp tới, những người tuổi Tuất sẽ có cơ hội gặp gỡ được tình duyên đích thực của mình. Với những tuổi Tuất đã có gia đình thì sẽ có tin vui thêm người, hỷ tín tới nhà.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trời sinh yếu đuối mong manh, những con giáp này dễ yêu dễ hận, thường căm ghét người cũ đến tận xương tủy

Trời sinh yếu đuối mong manh, những con giáp này dễ yêu dễ hận, thường căm ghét người cũ đến tận xương tủy

Bản tính dễ yêu cũng dễ ghét, 3 con giáp này thường ghi hận với người yêu cũ vì một lần yêu là một lần đau.

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