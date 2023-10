Sinh ra đã mang mệnh khổ, những con giáp nữ này phải sống vất vả, lận đận trăm bề

Tuổi Hợi

Người ta thường mặc định rằng tuổi Hợi là một trong những con giáp may mắn nhất trong số 12 con giáp, và vận may này đi theo họ suốt cả cuộc đời. Thực tế thì cũng có rất nhiều người tuổi Hợi có cuộc sống an nhàn, hưởng thụ, thoải mái vui chơi và chẳng bao giờ lâm vào cảnh túng thiếu. Có thể lý giải điều này là do người tuổi Hợi có vận quý nhân mạnh mẽ hơn các tuổi khác.