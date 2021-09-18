Sinh ra đã mang mệnh khổ, những con giáp nữ này phải sống vất vả, lận đận trăm bề

Tâm linh - Tử vi 18/09/2021 06:48

Phụ nữ cầm tinh 3 con giáp này sống một đời bi thương, khổ cực trăm đường, khó mà trở mình nắm được hạnh phúc.

Tuổi Hợi

Người ta thường mặc định rằng tuổi Hợi là một trong những con giáp may mắn nhất trong số 12 con giáp, và vận may này đi theo họ suốt cả cuộc đời. Thực tế thì cũng có rất nhiều người tuổi Hợi có cuộc sống an nhàn, hưởng thụ, thoải mái vui chơi và chẳng bao giờ lâm vào cảnh túng thiếu. Có thể lý giải điều này là do người tuổi Hợi có vận quý nhân mạnh mẽ hơn các tuổi khác.

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Tuy nhiên, rất nhiều người tuổi Hợi do sinh nhầm giờ, nhầm ngày mà trở nên không hề may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, rất nhiều người tuổi Hợi do sinh nhầm giờ, nhầm ngày mà trở nên không hề may mắn, họ hay mắc phải những hành động tiêu cực và suy nghĩ không mấy lạc quan, chính vì thế càng dễ phạm phải sai lầm hoặc khiến tình huống trở nên xấu đi. Chưa hết, những vấn đề rắc rối trong chuyện tình cảm lại kéo dài và khó giải quyết triệt để, khiến người tuổi Hợi không thể tập trung vào công việc.

Nhiều chuyện không mong muốn xảy ra khiến họ cảm thấy chán nản. Bên cạnh đó, cuối năm 2021 này thu nhập của người tuổi Hợi sẽ kém hơn các năm trước. Tốt nhất là đừng đầu tư lớn và mạo hiểm, đồng thời cẩn trọng trong mọi giao dịch tài chính.

Tuổi Tuất

Theo tử vi, những người mang tuổi Tuất thường rất năng động và thông minh. Vốn dĩ họ là người tài giỏi nhưng không gặp nhiều may mắn, vì thế cuộc đời của học chịu nhiều cay đắng và khổ cực.

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Thường vận mệnh thời trẻ của người tuổi Tuất chịu nhiều vất vả và gian nan - Ảnh minh họa: Internet

Nội tâm của người tuổi Tuất rất mạnh mẽ, mỗi khi gặp chuyện khó khăn luôn bình tĩnh và giải quyết vấn đề một cách khéo léo và khôn ngoan. Thường vận mệnh thời trẻ của người tuổi Tuất chịu nhiều vất vả và gian nan.

Càng về sau vận may đến với người tuổi Tuất càng ngày, công việc làm ăn có phần cải tiến. Cuộc sống có phần sung sướng hơn, tiền bạc đong đầy, rủng rỉnh hơn. Có thể nói rằng “người tuổi Tuất khổ trước sướng sau”. Càng về hậu vận thì cuộc đời của người tuổi Tuất càng sướng và đầy đủ, hạnh phúc viên mãn.

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý thường rất nhanh nhẹn và chịu khó. Tuy nhiên cuộc đời của người tuổi Tý chịu nhiều vất vả và gian nan. Vốn sinh ra không được sung sướng như người ta, chịu nhiều thiếu thốn trong cuộc sống. Gia đình không lo lắng đầy đủ về mọi mặt từ cái ăn đến cái mặc.

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Người tuổi Tý không chỉ khổ về vật chất, tiền bạc mà họ còn khổ về chuyện gia đình, con cái - Ảnh minh họa: Internet

Người này không chịu tổn thường về mặt tinh thần mà còn chịu đau thương về thể xác. Lớn lên gặp vận khí không may mắn, con đường sự nghiệp gặp muôn trùng khó khăn. Làm đâu thất bại đến đó, cuộc sống thiếu trước thiếu sau.

Người tuổi Tý không chỉ khổ về vật chất, tiền bạc mà họ còn khổ về chuyện gia đình, con cái. Trong hôn nhân, người tuổi Tý chịu nhiều cay đắng. Luôn lo nghĩ cho gia đình nhưng không được bạn đời yêu thương, đối xử rất tội.

Trời sinh yếu đuối mong manh, những con giáp này dễ yêu dễ hận, thường căm ghét người cũ đến tận xương tủy

Trời sinh yếu đuối mong manh, những con giáp này dễ yêu dễ hận, thường căm ghét người cũ đến tận xương tủy

Bản tính dễ yêu cũng dễ ghét, 3 con giáp này thường ghi hận với người yêu cũ vì một lần yêu là một lần đau.

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