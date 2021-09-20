Sinh ra đã là người xấu tính, những con giáp này bản chất ti tiện, xem việc chê bai người khác là thú vui

Tâm linh - Tử vi 20/09/2021 21:11

Cũng bởi vì mang tính cách có phần xấu xí, bộ 3 con giáp này cần giữ mồm miệng, tránh rước họa vào thân.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn cực kỳ kiêu ngạo, họ luôn cho rằng mình tài giỏi hơn người khác nên chẳng bao giờ nghiêm túc đánh giá mọi người xung quanh mình cả. Họ rất muốn nhận được sự khâm phục và yêu mến của mọi người, thế nhưng họ lại chẳng hề biết rằng cái tính kiêu ngạo của mình chính là điều khiến mọi người thấy khó ưa nhất trong 12 con giáp.

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Người tuổi Thìn cực kỳ kiêu ngạo , họ luôn cho rằng mình tài giỏi hơn người khác nên chẳng bao giờ nghiêm túc đánh giá mọi người xung quanh mình cả - Ảnh minh họa: Internet

Họ luôn tỏ thái độ coi thường người khác, nghĩ rằng mình cao siêu hơn hẳn người khác nên chẳng bao giờ chịu nghe theo lời khuyên bảo, nhắc nhở dù rất chân thành. Cái tính này cũng khiến họ chẳng nhận ra khuyết điểm của mình để thay đổi theo hướng tích cực. Vì thế, nếu con giáp bị ghét nhất này muốn mọi người có cái nhìn tích cực hơn về mình thì tốt nhất là hãy thay đổi tính xấu, khiêm tốn hơn khi giao tiếp với mọi người.

Tuổi Ngọ

Ngọ bình thường cũng là người bạn tốt, có thể thân tình nhưng một khi đã không hài lòng chuyện gì, họ sẽ nói cho bằng được, nói đến sướng miệng thì thôi. Tính tình này rất khó sửa ở người tuổi Ngọ vậy nên khi họ cảm thấy chán ghét bạn, họ sẽ quên tất cả những lời hứa trước kia, nói ra những bí mật và cả những chuyện xấu mà chỉ 2 người biết với nhau.

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Ngọ bình thường cũng là người bạn tốt, có thể thân tình nhưng một khi đã không hài lòng chuyện gì, họ sẽ nói cho bằng được, nói đến sướng miệng thì thôi - Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này hay chê bai, thích mang điểm yếu của người khác ra để dìm hàng, nâng tầm ảnh hưởng của mình lên. Hơn nữa, người này tính tình ki bo, thích lợi dụng. Chơi có đi có lại thì được còn thân tình, tri kỉ thì nên xem xét thật kĩ nhé. 

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất bình thường là người bản lĩnh, vui vẻ, tốt bụng nhưng lại là người hay nói lời khó nghe. Con giáp này nếu cảm thấy một ai đó có điểm gì khiến mình không hài lòng thì họ sẽ nói đi nói lại, đay nghiến mãi không thôi. Thực ra người tuổi Tuất có một thói quen rất không tốt, ấy là thích nói xấu, gièm pha người khác.

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Tuổi Tuất bình thường là người bản lĩnh, vui vẻ, tốt bụng nhưng lại là người hay nói lời khó nghe - Ảnh minh họa: Internet

Họ không thích nhìn thấy mọi người yên ổn nên thường dành nhiều thời gian để nghe ngóng, soi mói chuyện của mọi người rồi kể cho hết người này đến người khác, gây ảnh hưởng đến các mối quan hệ. Đến khi mọi chuyện vỡ lở, sự thật bày ra trước mắt, người tuổi này vẫn sẽ chối đây đẩy.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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