'Hết tình là hết nghĩa', những con giáp này nếu chia tay là chấm dứt, không có chuyện 'dĩ hòa vi quý'

Tâm linh - Tử vi 20/09/2021 21:44

Không hề thích thú với việc "chia tay mong làm bạn", 3 con giáp này ghét người yêu cũ ra mặt, không hề muốn có dính líu gì đến hết.

Tuổi Sửu

Trong số 12 con giáp, những người thuộc tuổi Sửu được coi là có sức chịu đựng dai dẳng nhất. Họ là những người vô cùng bình tĩnh và sáng suốt trước khi quyết định một việc gì đó. Trong chuyện tình cảm, những người tuổi Sửu không dễ dàng buông tay, họ cần xác định rõ mấu chốt vấn đề nằm ở đâu và muốn giải quyết triệt để.

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Trong chuyện tình cảm, những người tuổi Sửu không dễ dàng buông tay, họ cần xác định rõ mấu chốt vấn đề nằm ở đâu và muốn giải quyết triệt để - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, đến khi đã cố gắng hết sức nhưng không thể cứu vãn, họ sẽ nhẹ nhàng buông tay. Một khi họ đã quyết định thì không thể thay đổi, có buồn đó, có đau khổ đó nhưng họ sẽ tự trải qua một mình, hay thậm chí tự lừa đối bản thân, từ từ bước qua những ngày tháng khó khăn nhất, và chắc chắn sẽ không bao giờ quay lại “vết xe cũ”.

Tuổi Mão

Những người cầm tinh con Mèo vốn rất dễ chịu và thoải mái. Khi yêu cũng yêu hết lòng hết dạ, họ luôn để mọi thứ diễn ra tự nhiên, không cưỡng cầu. Tuy nhiên, một khi đã bị lừa dối hoặc chịu bất cứ sự tổn thương nào, họ sẽ không bao giờ cho đối phương cơ hội để quay lại dù chỉ một giây phút ngắn ngủi nào đó.

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Tuổi Mèo một khi đã yêu thì sẽ toàn tâm toàn ý, không cần thỏa hiệp, không ngại trắc trở - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mèo một khi đã yêu thì sẽ toàn tâm toàn ý, không cần thỏa hiệp, không ngại trắc trở. Nhưng một khi khiến họ thất vọng, thì tất cả coi như đỗ vỡ hoàn toàn. Họ sống tình cảm, nhưng không phải vì thế mà họ quỵ lụy. Tất cả những nỗi đau mà họ từng chịu có thể sẽ theo họ một thời gian dài và không bào giờ quên. Có thể nói đây là nhược điểm của tuổi Mèo, nên ai đó hãy cố gắng đừng khiến họ đau khổ nhé!

Tuổi Thìn

Đây được xem là một trong những con giáp kiên cường nhất và cũng rất mạnh mẽ. Có lúc họ ngụy trang rất giỏi khiến người khác không bao giờ thấy được nỗi đau mà họ đang phải chịu, thậm chí họ lừa dối cả bản thân mình để kiên cường vượt qua sự tổn thương.

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Bất luận là gặp phải khó khăn hay đau khổ gì trong tình yêu, con giáp này đều thể hiện một thái độ dửng dưng - Ảnh minh họa: Internet

Bất luận là gặp phải khó khăn hay đau khổ gì trong tình yêu, con giáp này đều thể hiện một thái độ dửng dưng, giống như chẳng có việc gì có thể kéo tinh thần họ gục ngã được. Và đó cũng đồng nghĩa ai đó làm tổn thương họ, họ cũng sẽ lặng lặng rời khỏi và chôn giấu tất cả. Những người tuổi Thìn rất giỏi che giấu bản thân, đối phương sẽ không bao giờ biết được họ đang nghĩ gì, và không có cơ hội để gặp lại họ.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Chưa từng nhìn ai bằng cả 2 mắt, những con giáp này nổi tiếng kiêu căn, tự phụ, ương bướng đến khó tin

Chưa từng nhìn ai bằng cả 2 mắt, những con giáp này nổi tiếng kiêu căn, tự phụ, ương bướng đến khó tin

Bởi bản tính ngạo mạn, kiêu căn 3 con giáp này khó kết bạn, ít người bên cạnh.

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