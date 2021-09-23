Những con giáp mệnh lớn, sinh ra đã có số làm chủ, dù sớm hay muộn cũng nắm cả giang sơn trong lòng bàn tay

Sáng tạo, quyết đoán, biết cách đối nhân xử thế là những yếu tố tốt đẹp hội tụ ở những người sinh năm Dần. Những yếu tố này đều là yêu cầu cơ bản để bạn có thể trở thành sếp thành công trong tương lai. Khi đã hội tụ điều kiện cần, con giáp này còn phải biết nắm bắt những cơ hội và nỗ lực hết khả năng của mình để đạt những gì mong muốn mà không quan ngại khó khăn.

Cho dù trong thời gian bạn phấn đấu, việc va chạm với đối phương là không thể tránh khỏi, tuy nhiên bằng cách đối nhân xử thế khôn khéo, con giáp này vẫn được lòng mọi người. Chính vì vậy, những người tuổi Dần sẽ có khả năng tận dụng mọi cơ hội để được cất nhắc cho vị trí quản lý trong công việc. Điều tất nhiên là nỗ lực của họ đa phần đều thành công. Nóng tính là điểm trừ nhỏ duy nhất của người tuổi Hổ.

Tuổi Thân là người tài giỏi, có chí tiến thủ. Từ khi sinh ra đã là người có được nền tảng gia đình vững chắc. Thân không ngại khó, ngại khổ, công việc dù vất vả thế nào bạn cũng có thể đương đầu. Chính nhờ điều này mà cấp trên đánh giá bạn rất cao. Đi làm chỗ nào bạn cũng thể hiện được bản lĩnh, sự tự tin của mình nên được đánh giá là người có tố chất lãnh đạo.

Tuổi Thân là người tài giỏi, có chí tiến thủ - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho thấy, chỉ ở tuổi 25, bạn đã có thể làm sếp, chỉ huy người khác và đưa ra các quyết định quan trọng. Đó là lý do Thân có quyền, có tiền, giàu có khi chưa đến tuổi 30, sự nghiệp công danh bùng nổ.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn có khả năng thu hút sự chú ý của người khác và cũng có những cá tính đặc biệt, đôi khi thay đổi bất ngờ khó hiểu. Nhìn chung người tuổi Thìn phần lớn có cá tính mạnh mẽ và có bản lĩnh. Trong cuộc sống họ thường không bằng lòng với thực tại và luôn luôn có ý chí vươn lên. Người tuổi Thìn có một số tính cách bẩm sinh như thích hướng ngoại, không thỏa hiệp, sống nhiệt tình, lạc quan, đặc biệt là có chí tiến thủ mãnh liệt.

Tuổi Thìn có khả năng thu hút sự chú ý của người khác và cũng có những cá tính đặc biệt - Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, người tuổi Rồng luôn chứng minh được mình căng tràn sức sống. Trong những hoàn cảnh khó khăn, họ vẫn mỉm cười và tìm ra giải pháp xử lý. Kết quả là công việc của con giáp này luôn thuận buồn xuôi gió. Mặt khác, người tuổi Thìn cần chú ý tránh để vấn đề tình duyên ảnh hưởng tới sự nghiệp. Bởi lẽ, con giáp này số mệnh đào hoa.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.