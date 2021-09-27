Đứng đầu danh sách này là những người tuổi Hợi. Những người phụ nữ tuổi Hợi rất tháo vát, hay làm, việc nhà và việc cơ quan đều làm rất tốt. Những người phụ nữ tuổi Hợi thường là những người rất hào phóng, rộng rãi, không hề tính toán chi li với chồng mình, nhiều lúc họ rất thấu tình đạt lý, kể cả có những lúc sự nghiệp của chồng mình không được thuận lợi, họ cũng có thể dùng lời nói mà khích lệ chồng, để chồng có được sự tự tin, hơn nữa chồng có thể đi từ thất bại bước đến thành công.

Những người phụ nữ tuổi Hợi có thể cho chồng mình những lời khuyên hay những lời nhắc nhở, như việc đề phòng đối phương “vong ân bội nghĩa”. Họ là người có tài vận tốt, hơn nữa họ đều rất giỏi việc giải quyết các mối quan hệ gia đình, đặc biệt là quan hệ mẹ chồng nàng dâu, họ có thể giúp chồng giải quyết nỗi ưu lo, vì vậy những người phụ nữ tuổi Hợi rất có thể giúp được chồng giàu sang phát đạt.

Theo tử vi, người vợ tuổi Dần rất thông minh, độc lập, không phụ thuộc vào chồng. Người tuổi này một khi đã làm gì thì làm đến cùng dù là công việc và chuyện cá nhân. Dần quyết đoán, mạnh mẽ khiến người khác phải nể phục. Họ không bao giờ than vãn, chịu khổ vì người mình yêu . Vì vậy người bạn đời của tuổi Dần luôn hết lòng tôn trọng, yêu thương.

Những phụ nữ tuổi Dần sau khi kết hôn sẽ trở thành người vợ hiền, người mẹ tốt và được các thành viên trong gia đình tôn trọng - Ảnh minh họa: Internet

Những phụ nữ tuổi Dần sau khi kết hôn sẽ trở thành người vợ hiền, người mẹ tốt và được các thành viên trong gia đình tôn trọng. Họ mang trong mình sự tự tin, hòa đồng, phóng khoáng khiến cho những người xung quanh họ luôn cảm thấy thoải mái và vui vẻ. Phụ nữ tuổi Dần đặc biệt yêu thương và sẵn sàng trở thành cánh tay phải của chồng một cách vô điều kiện. Thường thì tuổi Dần sẽ có cuộc sống hôn nhân cực kỳ viên mãn và hạnh phúc.

Tuổi Ngọ

Những người phụ nữ tuổi Ngọ thông thường rất lạc quan, yêu đời, linh hoạt thông minh và rất giỏi xã giao. Vì sinh vào năm Ngọ nên tính cách của họ khá rộng rãi, hào phóng, hơn nữa họ làm việc cũng rất nhanh nhẹn. Tất nhiên những người phụ nữ tuổi Ngọ cũng có lúc rất dịu dàng, họ thích trang điểm, thích thời trang, thích bắt kịp với thời đại mới. Nhưng bất luận trong sự nghiệp hay trong những chuyện nhỏ nhặt của gia đình thì họ đều có thể xử lý một cách ổn thỏa.

Những người phụ nữ tuổi Ngọ thông thường rất lạc quan, yêu đời, linh hoạt thông minh và rất giỏi xã giao - Ảnh minh họa: Internet

Thật ra không chỉ đơn giản thông qua việc “giúp chồng thành công” để hình dung những người phụ nữ tuổi Ngọ mà trên thực tế, họ đều rất có tài, họ giúp đỡ chồng mình rất nhiều trong sự nghiệp. Vì vậy những người tuổi Ngọ đặc biệt là những cô gái tuổi Ngọ thuộc thế hệ 9X thì các bạn nam càng không nên bỏ lỡ.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, minh họa.