Tử vi 12 con giáp ngày 28/9/2021: Tý được Chính Quan nâng đỡ, Mùi có nhiều niềm vui, Dần - Tuất cần chăm sóc sức khỏe nhiều hơn

Vận trình tình cảm có điềm báo sứt mẻ. Tử vi ngày 28/9/2021 dự đoán trong lúc tức giận và cãi vả, cả tuổi Tý và nửa kia đã dành cho nhau những lời lẽ khó nghe. Không khí gia đình lúc nào cũng ở trong tình trạng căng thẳng, ngột ngạt trong ngày Tý Ngọ tương xung.

Hãy nghỉ ngơi để khôi phục năng lượng của bạn. Cho dù đó là một ngày cuối tuần lành mạnh hay một chuyến đi đến địa điểm làm đẹp bạn chọn, điều quan trọng là thư giãn, để giúp bạn cảm thấy trẻ trung hơn.

Công việc của tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra hanh thông. Chính Quan nâng đỡ giúp các kế hoạch được tiến hành mau chóng và hiệu quả. Bản mệnh đã kiểm soát khá tốt tâm trạng của mình, tuyệt đối không để chuyện buồn cá nhân làm ảnh hưởng tới tinh thần làm việc. Vận trình tài lộc bình ổn. Nguồn thu nhập ổn định giúp người tuổi này củng cố được chất lượng cuộc sống ở mức cao.

Tử vi ngày mới dự đoán trong lúc tức giận và cãi vả, cả tuổi Tý và nửa kia đã dành cho nhau những lời lẽ khó nghe - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sự nghiệp hôm nay của tuổi Sửu không chuyên tâm vào công việc do gặp Thực Thần. Cả ngày chỉ chăm chăm lướt web, lướt facebook để tìm đồ mua sắm, ship đồ ăn,… Hãy chú ý nhé, nếu không biết tiết chế bạn sẽ sớm rỗng túi khi chưa đến chiều đó!

Bạn có ý thức bản thân mạnh mẽ, quyết định mọi việc quyết đoán. Nên khiến mọi người cảm thấy bạn độc đoán và chuyên quyền, thiếu sự linh hoạt dung hòa xung quanh.

Tử vi dự báo bạn là người coi trọng danh tiếng và địa vị, coi trọng chữ tín nên sẽ sử dụng bối cảnh này để vay tiền người khác. Hoặc đơn giản là lợi dụng đối phương để phục vụ công việc của mình.

Tuổi Dần

Quý nhân Tam Hội mang đến cho người Dần một ngày mới với nhiều tin vui. Công việc thuận lợi hanh thông chưa từng thấy, các mối quan hệ xã giao cũng vô cùng tốt đẹp, hứa hẹn mang lại cho bạn những cơ hội khó kiếm.

Tiếc là sự xuất hiện của Kiếp Tài sẽ khiến túi tiền của con giáp này rơi vào thế hiểm nguy. Cuộc chiến tranh lợi đoạt tài không những khiến bạn bị hao tâm tổn trí mà còn tiêu tốn của bạn không ít tiền của.

Ngày này, bản mệnh nên chú ý đề phòng các bệnh liên quan đến gan thận hay thần kinh nữa. Nếu cứ tiếp tục ăn uống ngủ nghỉ thất thường như vậy thì cơ thể bạn sẽ sớm lên tiếng báo động thôi.

Tuổi Mão

Con giáp tuổi Mão đã tự tin hơn trước rất nhiều khi có được sự ủng hộ của Chính Quan trong ngày thứ ba này. Công việc thêm phần thuận lợi, bạn cũng có cơ hội khẳng định năng lực của bản thân và dễ dàng ghi điểm trong mắt cấp trên và đồng nghiệp.

Tuy nhiên, đừng quá cứng nhắc bảo thủ khi tiếp nhận và xử lý các tình huống nhé, hãy lắng nghe những lời góp ý của mọi người xung quanh, bạn sẽ tìm được câu trả lời thích hợp nhất cho mình.

Con giáp tuổi Mão đã tự tin hơn trước rất nhiều khi có được sự ủng hộ của Chính Quan trong ngày thứ ba này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn Thân Bán Hợp, người tuổi Thìn không ngừng làm việc, bạn nhanh chóng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao trong ngày này. Không những thế, cơ hội ký kết hợp đồng hợp tác với những đối tác tiềm năng còn mở ra trước mắt.

Tỷ Kiên tác động, có thể bạn sẽ bị lôi kéo vào những chuyện thị phi, chia bè kết phái chốn công sở. Đây là lúc bạn cần phải hết sức tỉnh táo, tránh vướng vào những chuyện tranh lợi đoạt tài như thế này.

Tuổi Tỵ

Tỵ có tâm trạng vui vẻ, sự tự tin của bạn tăng lên gấp bội, mọi việc đều diễn ra theo đúng kế hoạch bạn đã đề ra trước đó, mối quan hệ giữa các cá nhân cũng được cải thiện. Về tình cảm, Tỵ nên chú ý hơn tới cách ăn mặc của mình để tăng vận đào hoa cũng như sức hấp dẫn trong mắt đối phương.

Vận trình tài lộc tăng tiến. Một vài khoản tiền bất ngờ rót vào túi con giáp này nhờ may mắn trợ giúp. Lắng nghe cơ thể của bạn, và làm một cái gì đó tốt cho sức khỏe. Quan tâm nhiều hơn đến sự cân bằng giữa hoạt động, thư giãn và niềm vui. Một buổi massage chuyên sâu là gợi ý tuyệt vời lúc này.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ có Thương Quan hành khiển thì thông minh và tài hoa. Mặt sự nghiệp bạn hoàn toàn thể hiện được sự can đảm, dám mở rộng suy nghĩ của mình. Nhưng đôi khi Thương Quan khiến người tuổi Ngọ có phần kiêu ngạo, ương bướng.

Hôm nay bạn nảy sinh tâm lý không khuất phục, không vui vẻ. Tử vi ngày mới cho biết, người này cũng hay thể hiện cảm xúc qua hành vi, nữ mạng thì nói dỗi hoặc bơ luôn đối phương.

Trong ngày này cứ liên quan đến chuyện tiền bạc là người tuổi Ngọ không chịu lắng nghe góp ý từ ai. Có xu hướng không thỏa hiệp, dễ đưa ra nhiều phán đoán phản cảm gây ảnh hưởng xấu đến vận kiếm tiền. Và vì lý tưởng và hiện thực không cân bằng nên thường cảm thấy phiền muộn, các kế hoạch kiếm tiền không khả thi cho lắm.



Trong ngày này cứ liên quan đến chuyện tiền bạc là người tuổi Ngọ không chịu lắng nghe góp ý từ ai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi đón ngày mới với nhiều tin vui trong ngày có cục diện Mão Mùi Bán Hợp trợ vận như hôm nay. Các mối quan hệ xã giao tốt đẹp còn đưa đến cho bạn những cơ hội ký kết hợp đồng hợp tác làm ăn vô cùng thuận lợi.

Lại thêm Thiên Tài nhập cục, phương diện tài lộc của bản mênh vô cùng vượng phát khi những khoản tiền từ nghề tay trái, tiền trúng thưởng, trúng số sẽ làm đầy thêm túi tiền của bạn. Hãy chi tiêu hợp lý nhất có thể, đừng để tiền mất tật mang.

Chuyện tình cảm của con giáp này đang có chiều hướng xấu đi. Những mâu thuẫn giữa hai người chẳng thế hóa giải khi cả hai đều khăng khăng bưởng bỉnh cho rằng mình luôn đúng như vậy.

Tuổi Thân

Công việc của Thân diễn ra khá suôn sẻ, bạn nhanh chóng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và thậm chí còn có thời gian rảnh để lên kế hoạch cho ngày mai. Sức khỏe của Thân rất tốt, bạn có khẩu vị ăn uống, ăn ngon ngủ ngon tuy nhiên bạn cũng nên tập thể dục vào đi nhé.

Mối quan hệ vợ chồng liên tục nảy sinh xung đột vì lôi chuyện hiểu lầm năm xưa. Sự cố chấp và cố tình làm theo ý mình của con giáp này vô tình tạo ra vết thương lòng cho nửa kia.

Tuổi Dậu

Thương Quan tác động khiến người tuổi Dậu vướng phải nhiều chuyện không như ý muốn. Bản mệnh có thể cảm thấy chán nản, muốn từ bỏ công việc mình đang làm, muốn thay đổi môi trường làm việc để cải thiện tình trạng hiện tại.

Tuy nhiên, trước khi đưa ra những quyết định trọng đại như vậy, nhất là trong tình huống hiện giờ, bạn cần phải suy nghĩ kĩ càng, không nên hành xử theo cảm xúc nhất thời. Đừng để những kẻ xấu có ý đồ hãm hại mình có cơ hội đắc ý.

Kim khắc Mộc khuyên bạn nếu gặp khó khăn thì bạn nên tâm sự với những người mình tin tưởng, tránh giữ mọi chuyện trong lòng, vì làm vậy chỉ càng khiến bạn cảm thấy nặng nề và bế tắc hơn mà thôi.

Thương Quan tác động khiến người tuổi Dậu vướng phải nhiều chuyện không như ý muốn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vận trình tình cảm ấm êm. Những người đã lập gia đình có thể an tâm tận hưởng những phút lãng mạn mà nửa kia cố tình tạo ra. Hạnh phúc càng thêm khăng khít và nồng nàn khiến những người xung quanh không khỏi ngưỡng mộ.

Công việc của tuổi Tuất trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng trôi chảy, vận khí may mắn, có thể thuận lợi phát huy tài năng và bản lĩnh của mình. Đường công danh hứa hẹn sẽ đạt được bước tiến mới, chỉ chờ con giáp này nhanh chân bắt lấy thời cơ.

Vận trình tài lộc rủng rỉnh. Đây là cơ hội thuận lợi để con giáp này tính tới việc đầu tư tài chính phù hợp. Nếu sức khỏe là điều bạn mong muốn thì đã đến lúc bạn tập trung vào sức khỏe của mình và học cách cân nhắc các lựa chọn lành mạnh chống lại thiệt hại tiềm ẩn do ăn quá nhiều, uống rượu và hút thuốc.

Tuổi Hợi

Tử vi hôm nay khuyên người tuổi Hợi không được chuyên quyền, lỗ mãng, coi thường người khác. Tính cách không ngại gian khó sẽ giúp bạn vượt qua những tình huống ác liệt nhất. Khi công việc gặp khó khăn người tuổi Hợi cần ngồi lại để trao đổi với mọi người.

Vận tình cảm gặp Chính Quan đem tới một ngày thuận lợi. Người có gia đình thì có phần hơi khô khan bởi bạn không có dư vị đa tình hay lãng mạn.

Về mặt tài lộc người tuổi Hợi hôm nay cần thận trọng tính tình hướng nội, tự mình làm chủ. Sự bất khuất không chịu cúi đầu đem tới sự ương bướng cố chấp không cần thiết. Thất Sát khiến mặt giao tiếp về công việc ít đi, đẩy vận tài lộc đi xuống. Bạn hành động không suy nghĩ hay tính toán thiệt hơn trước nên dễ gặp rắc rối về tiền bạc.