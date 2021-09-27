Tử vi tuần mới từ ngày 27/9-03/10/2021: 3 con giáp này gặp nhiều rắc rối, vận hung lấn át cát vận

Tâm linh - Tử vi 27/09/2021 05:30

Vì những gì sắp tới xảy ra trong tuần không mấy sáng sủa, 3 con giáp này cần cẩn thận những việc làm của mình, tránh rước họa vào thân.

Tuổi Tỵ

Tử vi cho thấy, từ 27/09/2021 đến 03/10/2021, vận trình của tuổi Tỵ không sáng sủa cho lắm khi bạn có thể phải đối mặt với nhiều rắc rối trong công việc. Ngũ Quỷ án ngữ ngăn cản những cơ hội phát triển của tuổi Tỵ, khiến bạn rơi vào nhiều tình huống khó bề giải quyết. Đầu tuần sẽ là thời điểm Thực Thần độ mệnh. Nếu biết nắm bắt cơ hội này sẽ kiếm được một khoản tiền lớn về tay. Tuy nhiên, tuổi Tỵ cần kiểm soát chi tiêu, nếu không tiền sẽ vơi rất nhanh.

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Ngũ Quỷ án ngữ ngăn cản những cơ hội phát triển của tuổi Tỵ, khiến bạn rơi vào nhiều tình huống khó bề giải quyết - Ảnh minh họa: Internet

Trong tuần này, tuổi Tỵ cần giữ vững lòng tin, kiên định, quyết đoán theo đuổi những gì bản thân mong muốn. Bản mệnh cần thể hiện rõ bản lĩnh của chính mình. May mắn là Tỷ Kiên sẽ trợ giúp cho bản mệnh thêm phần tự tin vào bản thân, không hề lung lay trước sóng gió.

Về tình cảm, con giáp này không được tươi sáng cho lắm. Dù không có nhiều tiến triển trong mối quan hệ nhưng mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Cả hai dường như giống một đôi bạn thân hơn là cặp đôi đang yêu.

Tuổi Hợi

Từ ngày 27/9/2021 đến 03/10/2021, tuổi Hợi có hung vận nhỉnh hơn cát vận, báo hiệu bản mệnh khó bề suôn sẻ như mong muốn. Đôi lúc bạn sẽ cảm giác bế tắc không biết nên lựa chọn ra sao. Những khi cần, tuổi Hợi có thể nhờ vào gia đình, người thân thiết, người bạn có thể tin tưởng. Họ là những người sẽ cho bạn lời khuyên giúp bạn dễ dàng tìm ra hướng đi phù hợp.

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Thiên Cẩu hung tinh xuất hiện nhắc nhở người tuổi Hợi rằng đây không phải là thời điểm tốt nhất để theo đuổi tham vọng - Ảnh minh họa: Internet

Thiên Cẩu hung tinh xuất hiện nhắc nhở người tuổi Hợi rằng đây không phải là thời điểm tốt nhất để theo đuổi tham vọng. Đôi lúc, bản mệnh cần học cách từ bỏ và chấp nhận những khuyết điểm của chính mình. Khi làm được điều này, tuổi Hợi cần biết bản thân cần bổ sung điều gì để trở nên mạnh mẽ hơn.

Về tình cảm, con giáp này khá trục trực, vui ít nhưng nỗi buồn thì nhiều. Cả hai dường như chỉ mải mê với công việc nên ít dành thời gian hỏi han lẫn nhau. Khiến khoảng cách cứ mãi xa dần nếu không cẩn thận dễ bị kẻ thử 3 chen chân vào.

Tuổi Ngọ

Tử vi tuần mới từ ngày 27/09/2021 đến 03/10/2021 cảnh báo những vận hạn mà con giáp này gặp phải. Đây không phải là thời điểm tốt của bản mệnh, nhất là khi công việc dễ đổ bể bởi nhiều lý do. Tuy nhiên, bản mệnh cần nhìn nhận lỗi lầm từ phía chính mình nhiều hơn. Sẽ có những khoảng thời gian, tuổi Ngọ lơ là trong công việc, hành xử thiếu suy nghĩ khi có sự xuất hiện của Thương Quan. Do đó, con giáp này có thể khiến cho cấp trên không hài lòng với biểu hiện của bạn và đưa ra lời khiển trách.

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Sẽ có những khoảng thời gian, tuổi Ngọ lơ là trong công việc, hành xử thiếu suy nghĩ khi có sự xuất hiện của Thương Quan - Ảnh minh họa: Internet

Trong tuần này, Thái Âm quý nhân ở bên giúp đỡ giúp bạn bớt chút khó khăn. Những quý nhân này thường là nữ và có lợi cho nữ mệnh tuổi Ngọ hơn là nam mệnh. Cát tinh này mang đến nhiều may mắn trong chuyện tình cảm. Những người độc thân sẽ sớm tìm được người tâm đầu ý hợp. Những cặp đôi đang yêu nên đồng lòng, giải quyết các vấn đề phát sinh trong cuộc sống.

Về tài vận, tuổi Ngọ khá bất ổn. Tiền vào cửa trước đã chực ra ngay ở cửa sau. Thực Thần cho thấy bản mệnh có cơ hội làm ăn tốt nhưng Kiếp Tài lại khiến tiền bạc thất thoát nhanh chóng nếu con giáp này vẫn giữ thói quen chi tiêu vung tay quá trán của mình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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