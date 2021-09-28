Những con giáp này ngày 29/9/2021 nên cẩn thận khi hành sự, tránh bị lừa gạt, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 28/09/2021 17:35

Tránh xa thị phi và cẩn trọng chuyện tiền nong là 2 tiêu chí hàng đầu mà 3 con giáp này cần để tâm trong ngày 29/9/2021.

Tuổi Hợi

Công việc hôm nay sẽ căng thẳng hơn với tuổi Hợi, có thể bạn sẽ rất dễ bực bội khi phải xử lý đống công việc trong ngày. Tuy nhiên chỉ cần bạn kiên trì và chuẩn bị tinh thần làm việc lạc quan bên ngoài, kiên cường từ bên trong thì vận may sẽ lại tới với bạn nhanh thôi.

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Công việc hôm nay sẽ căng thẳng hơn với tuổi Hợi - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 29/9/2021 tuổi Hợi ngày hôm nay thấy rằng trực giác của bạn hôm nay có vẻ thất thường, không được nhanh nhạy như thường ngày. Bạn đừng nên vội vàng, hấp tấp trong các quyết định liên quan đến tài chính, tiền bạc kẻo gặp phải rủi ro, sai sót.

Tuổi Mão

Mão sẽ có cơ hội kiếm tiền, nâng cao thu nhập cho mình. Con giáp này tìm được một công việc mới hoặc kiếm thêm nghề phụ bên ngoài, hướng đầu tư đúng đắn nên nguồn thu nhập dồi dào hơn hẳn, không phải lo lắng chuyện chi tiêu nữa.

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Mão không nên chi nhiều tiền trong thời điểm này vì có điềm báo hao hụt, bị lừa gạt, mất mát - Ảnh minh họa: Internet

Song bản mệnh không nên chi nhiều tiền trong thời điểm này vì có điềm báo hao hụt, bị lừa gạt, mất mát. Nếu dùng tiền để đầu tư thì đúng đắn nhưng nếu mua đồ thì dễ mua phải hàng đắt, kém chất lượng, không tương xứng với số tiền mà người tuổi Mão bỏ ra. Vì thế mà tâm trạng cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi làm gì cũng có cảm giác trắc trở, bị người khác ngáng đường hay gây hại. Mặc dù điều này khó tránh nhưng con giáp này cần kiểm soát lời ăn tiếng nói và cách hành xử thật tốt để giảm bớt sự căng thẳng. Vượt qua được những thử thách này bản mệnh sẽ trưởng thành hơn.

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Những lời đồn thổi thị phi khiến cho uy tín cá nhân của Mùi sụt giảm nghiêm trọng - Ảnh minh họa: Internet

Thiên Quan lại cho thấy một màu u ám trong công việc của con giáp này khi mà những lời đồn thổi thị phi khiến cho uy tín cá nhân sụt giảm nghiêm trọng, cơ may thăng tiến vụt bay. Bản mệnh chớ nên lo chuyện bao đồng để mà đắc tội với kẻ tiểu nhân. Có những chuyện chẳng thể nào xen vào bởi sẽ có thế lực rất lớn đứng đằng sau.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi ngày 29/9/2021 của 12 con giáp: Sửu - Thìn gặp được thần tài, Mão cẩn thận bị lừa gạt, Mùi không nên lo chuyện bao đồng

Tử vi ngày 29/9/2021 của 12 con giáp: Sửu - Thìn gặp được thần tài, Mão cẩn thận bị lừa gạt, Mùi không nên lo chuyện bao đồng

Tử vi ngày 29/9/2021 của 12 con giáp cho thấy Sửu - Thìn gặp được thần tài, Mão cẩn thận bị lừa gạt, Mùi không nên lo chuyện bao đồng và nhiều điều khác nữa.

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