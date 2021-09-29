Đúng 49 ngày nữa, TRỜI QUANG MÂY TẠNH, những con giáp này như trút được gánh nặng, nhẹ bước chạm đến vinh hoa

Trời sinh bản chất tuổi Sửu hiền lành, lương thiện, luôn nỗ lực hết sức mình vì công việc. Những gì họ đặt ra, họ sẽ luôn dốc lòng hết sức để đạt được.

Tuy nhiên, con đường tới thành công của con giáp này cũng không dễ dàng gì, họ cũng phải trải qua qua bao khó khăn, trắc trở đủ đường, thế nhưng sau những ngày khổ tận cam lại họ sẽ thu được trái ngọt cho mình. Tuổi Sửu luôn sẵn sàng vượt qua mọi thử thách để chiếm lấy thành công, làm chủ cuộc đời.

Thời gian đầu năm nay có vẻ không mấy thuận lợi với tuổi Sửu, nhưng cuối năm họ sẽ được bù đắp, chuẩn bị đón phúc phần mà bề trên ban cho. Trong 49 ngày tới, bạn sẽ may mắn ngút trời, chỉ cần quơ tay là có tiền. Mọi khoản lợi nhuận sinh sôi nảy nở một cách không ngờ. Cuộc đời cứ thể thăng hoa rực rỡ.

Tuổi Mão

Một khoảng thời gian trong quá khứ người tuổi Mão đã gặp khá nhiều khó khăn, chuyện xui xẻo ngoài ý muốn. Chuyện tài chính quả thật luôn là điều khó khăn với người tuổi này, tiền khó kiếm nhưng chẳng đủ để bù lại tiền đã chi. Mặc dù đã bỏ nhiều công sức để làm việc nhưng thành quả nhận lại không được như ý muốn nên nhiều lúc người tuổi Mão thấy chán nản và thất vọng.



49 ngày tới, Mão là con giáp may mắn được Cát Tinh hộ mệnh, tài lộc bủa vây, sự nghiệp thăng hoa - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, trong 49 ngày tới, đây là con giáp may mắn được Cát Tinh hộ mệnh, tài lộc bủa vây, sự nghiệp thăng hoa. Căn cứ theo tử vi, thời gian tới tuổi Mão làm đâu tháng đó, kinh doanh dễ dàng, tiền kiếm cũng nhiều hơn.

Đặc biệt, con giáp này tới đây sẽ có cơ hội tái ngội với cố nhân và nhận được sự hỗ trợ to lớn về kinh tế, động viên về tinh thần. Bạn chỉ cần chăm chỉ làm ăn, vạch ra chí hướng rõ ràng để phát triển thì thành công chắc chắn đang đợi bạn ở phía trước. Bạn hãy thoát khỏi chú mèo lười, chăm chỉ và biết nắm bắt thời cơ để thay đổi cuộc sống của mình. Đây là thời cơ “vàng” để bạn là điều đó.

Tuổi Thân

Nhìn tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân cần phải cảm tạ trời đất vì trong thời gian tới bản mệnh sẽ gặp được nhiều điều mong muốn. Họ trở thành con giáp may mắn trong 49 ngày tới. Thời gian trước, con giáp này dễ nảy sinh mâu thuẫn, tranh chấp trong các mối quan hệ vì bị hung tinh Bàn Cân nhập, khiến cuộc sống căng thẳng, mệt mỏi.

49 ngày tới, Thân có Tài Bạch chủ tài tinh hương trợ giúp, đẩy lùi xui xẻo để dành chỗ đón tài lộc, cát khí - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, sắp tới có Tài Bạch chủ tài tinh hương trợ giúp, đẩy lùi xui xẻo để dành chỗ đón tài lộc, cát khí. Nếu biết nắm bắt thời cơ thì vấn đề tài chính trong thời gian tới đối với con giáp này vô cùng thuận lợi. Không cần lo đến tiền bạc vì cứ hết tiền lại có chỗ để kiếm tiền, vận may nhiều không kể xiết.

Mặc dù vận may đến trong thời gian tới, nhưng các con giáp cần có hoạch định rõ ràng vì thời cơ phải biết chớp nhanh chóng. Cuộc sống là chuỗi ngày không lường trước được, vì thế nếu hôm nay sung túc hãy tiết kiệm cho ngày mai để không bao giờ dồn mình vào thế bí.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.